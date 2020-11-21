7年前，Sam與Wendy一個只愛自己，另一個不懂自愛，溝通上的矛盾令兩人明白，空有愛意還不足以走到最後。分開一年後復合，他們對彼此的態度迎來180度轉變。甚至決定情定終生，兩人不約而同地說：「感激我們曾分開。」 攝影：龔嘉盛

Sam與Wendy在28歲與25歲時遇上對方，交往七年後結婚。

情侶間分手復合的情況並不罕見，卻只有少數能從離別中學懂愛情的課題。在Sam與Wendy各自生活的時間中，他們重新認識自己。沒有鋪張的復合情節，就似有默契般，Wendy微笑道：「重新走到一起時，雖然他甚麼也沒有說，但他讓我感覺到我們今次可以走到最後。」

被初戀重創 心門從此關上：以為一輩子也無法再愛

兩人初交往一個月便同居，拍拖節目便是逛家具店，看似甜蜜，但原來Sam當時並沒有認真看待愛情，導致Wendy在這段無法捉摸的關係中，難以獲得溫暖。他坦言自己年少時與家人關係惡劣，正因家庭無法給予愛，他更渴望於愛情上尋求撫慰。曾與初戀女朋友談婚論嫁，可惜事與願違，那次的打擊徹底改變了Sam的愛情觀，令他不再對愛情抱有希望。

Sam與Wendy品味相近，兩人共同打理自家品牌30 menu。

Sam道：「那次真的打擊很大，因為連我最緊張的東西都失去了，我覺得自己再沒法找到一個更愛的人，好像電影說的，結婚的對象永遠不會是最愛，再拍拖也只順着社會的期望，這是我跟Wendy最初交往時的想法。」因為家庭的影響，加上於感情上受挫，Sam在Wendy面前選擇封閉自己，只視她為共同生活的伴侶，並未讓她走進自己的內心，他憶述：「開頭幾年，坦白說，是辛苦了她。」

以男友為世界中心：安於現狀令感情潛藏危機不自知

太愛一個人會容易迷失，最終失去自我也失去愛情，這是Wendy跟Sam分手後悟出的道理。面對寡言的另一半，她只能透過不斷提問去了解他的內心想法。Wendy表示：「我每分每秒也在問『你在想甚麼？』，因為他從不跟我說。有時可能他在想工作的事，他覺得我不明白，不能與他分擔，所以就情願不說。」她把自己所有時間也放在他身上，想知道對方一舉一動背後的原因其實源於缺乏安全感。

Wendy初與Sam交往時欠缺安全感，全因Sam個性花心。

漸漸地Sam成為了她世界的中心，「以前我不會和朋友去旅行，因為我把所有時間都留給他，不捨得離開他。」除了情感上的依賴，她亦認為Sam經濟獨立，足以應付兩人的生活，也就安於現狀，放工便賴在梳化上，有種「等人養」的心態。然而，正值事業衝刺期的Sam，希望另一半能與自己一樣，擁有一些值得追求的目標，結果兩人便因種種分歧而漸行漸遠，終於Sam以「兩人無法溝通」為由提出分手，她當時不解。

我不明白無法溝通是甚麼意思，我凡事也以他為先，把最好的全給他，他還有甚麼要求呢？ Wendy

Sam與Wendy現已訂婚，多少風雨飄搖亦無阻兩人結伴同行的心。（IG@30menu）

分手發現世界之大 不靠男人等人養 女人自強更可愛

分開後，Wendy積極開展新生活，決定每個月也去旅行，她笑言：「到獨自旅行時，我才發現世界真的好大，不是只有他一個男人。」把生活重心放回自己，她開始明白成熟的人應該為自己負責，而不是依附於另一半身上。在分開這一年間，她遇見了比以往都更獨立堅強的自己。「我開始將心力放於經營自家品牌上，從中獲得滿足感，覺得自己不用靠男人好叻。」把自家品牌30 Menu經營得有聲有色，她終於理解Sam當時的想法，也明白為何從前兩人總是無法好好溝通。

愛是要保留自己，當你失去了自我，你便不再是你。 Wendy

告別，其實都有其道理，引領彼此成為更好的人，然後再次相遇。

▼▼▼情侶分手後或會念念不忘對方想復合卻沒勇氣，Sam與Wendy在過程中領悟愛情哲理，按圖看二人的體會，或會令你有所啟發▼▼▼

錯過方知最好早在身邊 「分開」成了走到最後的催化劑

Sam一直覺得女朋友只是一個角色，而扮演者可以是任何人。直至分手後投入另一段感情，才發現Wendy的重要性，引證了這老土的道理：失去才懂得珍惜。那年他經常到訪生意伙伴的家，眼見對方與自己年齡相若，卻已是三子之父，家庭生活溫馨美滿。對方分享的幸福哲理成為他愛情路上的明燈，令他頓然醒覺，其實最好的早已在身邊。

Sam為改善兩人的關修讀了有關溝通的課程，希望之後能幫助有相同經歷的情侶。

繞了一圈才明白，愛情是需要空間去體會成長。再次走在一起，兩人已成為彼此心中理想的伴侶。Wendy指Sam對她的態度180度轉變，「現在他非常着重我的情緒，只要觀察到我的起伏，便會問我在想甚麼，要我把想法講出來，這是他從前不會在意的事。」經歷離合，兩人了解到有效溝通的重要性，Sam更為此修讀了改善溝通的課程，一步步從溝通中建立穩定長久的關係。

同場加映

▼▼▼情侶於分手後復合並不罕有，按圖看心理學博士Noelle Nelson指出如何復合會更成功（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼新人不如舊人好，與前度復合，是舊情復燃，還是重蹈覆轍？真正令一對情侶重新走在一起的，主要是基於以下原因。（延伸閱讀）▼▼▼