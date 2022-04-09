約會被問不熟識話題點算好？3招教你不再Deadair告別做話題終結者

初次約會最怕的不是著錯衫，不是大遲到，更不是突然肚痛，而是唔知講乜好。兩人相對無言的瞬間，尷尬得想立刻衝回家中的被窩裏避世，偏偏一番折騰過後，還要被對方嫌悶。其實如果不想成為約會裏的話題終結者，除了平常可以多和異性溝通外，還有什麼方法可以改善？



《Milky Way Café》劇照

第一次約心儀的對象出街食飯，行路的時候還可當專心行路乜都唔理，但坐到餐廳入面，兩人相對而坐，卻苦無一言，十分尷尬。開口的一個又不知開什麼話題，又怕自己開口夾著脷，結果到了分別之時，講的說話比街邊賣橙的阿嬸還少。更糟糕的是事後還是被約會的對方嫌悶，令自己一再懷疑是否真的有拍拖的資格。

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HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如（Yubi）表示有不少客人平時都很少和異性溝通或傾偈，缺乏這方面的技巧，結果書到用時方恨少，不是說太多，就是不說話，約會的時候不時被對方嫌悶。

Yubi指有三成客人向她表示自己唔識開話題，有時又怕講錯嘢尷尬，結果乜都唔講。其實如果不想一約會便尷尬Deadair，可以由近傾至遠，例如從餐廳環境傾到個人興趣。另外，平常也可多留意自己和他人傾偈時的小習慣和話題，以免約會時不自覺露出令人不適的表情或說話。

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無論是與人溝通，還是和異性溝通，能令自己不再悶到Deadair的最有效方法，一定是多加實戰！人在社會，不是只有拍拖和交朋友才會用上溝通技巧，不想到哪都成為話題終結者？首先是別再固步自封，勇敢地踏出第一步吧！

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相信有不少人為了和心儀的對象多加交流，又或者希望和曖昧的對象感情升溫，都會利用WhatsApp作為溝通的工具。每天找不同的話題勾起對方的興趣，然後送上噓寒問暖，偏偏在訊息裏打得火熱的你們，真正見面之時卻又尷尬得要死，甚至被對方嫌悶，最後未開始便結束了。究竟死因出在何處？

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