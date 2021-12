初次約會｜5個秘訣提升自信魅力：做自己保持好奇　切勿穿X色衫！

google 關鍵字「第一次約會」,你能觀察到人們焦慮的是什麼,地點、牽手、話題、AA制?都說第一次定生死,對某些人來說,與有好感的人初次約會很值得緊張──這很正常,先恭喜你也希望你有個好結果,儂編是來給你加油的,順便分享 5 個能提升初次約會自信心的小技巧,或至少別讓自己那麼緊張。



1. 行前,惡補一下自信心

不論性別,自信的人看起來都會有魅力。自信心與天生的性格有關,也要從平時去建立,但在約會前仍可以惡補一下。試著將注意力放回自己身上,為自己做好準備,睡眠充足、健康飲食不讓你精神渙散,做點運動也能讓心情更愉快。去意識到自己擔心的是什麼(天氣、說話不幽默、不確定對方的長相?),接受自己的情緒,能試著和朋友或家人聊聊你的感受。你不會希望自己太焦慮或太興奮,而是要平靜、有力量,以上這些方式都有助於進入這樣的狀態。

2. 打扮讓你自信──穿什麼顏色好?

約會有一些不可控因素,你的穿著打扮卻是可控的。怎麼穿最自信?答案是在鏡子前覺得自己看起來最完美的樣子。得體舒適的打扮會更有自信,2012 年一份來自西北大學的研究發現給實驗者穿上「白袍實驗衣」會提高他們的專注力與任務成功率,藉此證明穿著的確會對心理造成影響。

再給你一點顏色建議吧。色彩心理學的研究認為,紅色和黑色是最能增加吸引力的衣著顏色(特別是女性),黑色通常是大多數人會選擇的「安全色」;2010 年發表於《Evolutionary Psychology》的一則研究則顯示,黃色是約會中吸引力較低的衣著顏色。

3. 保持好奇心,還有風度

若對初次約會感到緊張,可能也會開始擔心該聊些什麼話題。在約會之前,該先對他有基本了解,保持好奇心,腦袋裡有幾個想問的問題是很好的,好奇心能幫助你們化解尷尬,發展成有來有往的談話。記得有點風度,在約會過程中不要試圖支配談話,也不要都不貢獻談話,更別把約會對象當作心理諮商師瘋狂傾倒負面情緒。

4. 做自己!

要自信,最好的方式是做自己。如果試圖假裝成另一種樣子,例如很懂電影、很懂吃或傻裡傻氣,在約會中大概很難放鬆,因為全程都要演戲。想要「假裝」,一部份是擔心別人不喜歡真正的自己,但自信的人並不擔心別人喜不喜歡自己,真實是最好的,真誠地交流,他不喜歡或許正代表你們不適合發展成情感關係──難不成第二、三次約會還要繼續演嗎?沒有完美的人,不必要求自己做到這點。

5. 這只是約會

以上建議供參考,但最重要的或許是「這只是個約會」。一些人會把約會當作實驗課,回家分析他的一舉一動、一言一句是不是對你有好感,或相反。這當然不是實驗與面試,把它當作一種「體驗」會更自在。也記得為自己留一點退路,讓朋友知道你和誰出去、去哪裡,覺得對象不太對勁仍可以安全回家──這對你的「自信」也會有幫助。

參考資料:Psychology Today"How to Feel Confident Before, During, and After a First Date"By Alexandra H. Solomon Ph.D.、S. Craig Roberts, Roy C. Owen, Jan Havlicek(2010)-Distinguishing between Perceiver and Wearer Effects in Clothing Color-Associated Attributions,Evolutionary Psychology、HajoAdamAdam D.Galinsky(2012)-Enclothed cognition,Journal of Experimental Social Psychology.Volume 48, Issue 4, July 2012, Pages 918-925



