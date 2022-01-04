「婚姻」在今天還重要嗎？比起戀愛，現代人比較嚮往無束縛的自由

「鑽石恒久遠，一顆永留存」，人們愛以鑽石比喻婚姻，是因為婚姻代表了一生一世、兩人長相廝守的承諾......



08年我們結婚 永遠在一起看黃昏

在奧運 開幕的早晨 永遠凝固那青春

我們結婚 帶你去千山萬水

在金色沙灘找回失去的純真

曾經我總是不在你視線

幸福總是若隱若現

你情願 陪我到生命最後的一天

我轉過臉卻淚流滿面

——逃跑計劃〈結婚〉

「千禧世代不是很在乎傳統。」

兩性專家 April Masini 的說法是這樣的：「比起約會，千禧世代比較喜歡輕鬆沒有束縛地玩樂。比起買房結婚，他們更愛租房子。這並不代表他們不想給承諾，他們其實想，他們也擁有充滿意義的感情關係，他們只是單純不想踏入婚姻。」

一起來看看國外媒體網站【bustle.com】的資料，你對婚姻的價值觀也是這樣的嗎？

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來自愛情專家 Kristine Fellizar 的精準社會觀察：保持未婚的人愈來愈多

說實話，我喜歡婚姻這個概念。我不認為我的生活必須完整或完整，但與此同時，這是我一直親眼所見的東西。您可能聽說過千禧一代後來走上紅毯，也許您已經在朋友群當中看到了這一點，但這並不是我們這一代人的唯一婚姻趨勢。根據一項新研究，千禧一代不僅會晚婚，而且選擇保持未婚的比率也在不斷增長。

此外，奧林學院的電腦科學教授艾倫 · 唐尼 (Allen Downey) 也從全國家庭成長調查中獲取數據，並分析了男性和女性在出生十年前首次結婚的年齡。Allen Downey隨後更進一步分析了對千禧一代的預測！

他發現，出生於 1980 年代和 1990 年代的女性有望以遠高於前幾代人的比率保持未婚。事實上，目前30歲出頭的女性的結婚率接近於零。到 40 多歲出生的女性到 23 歲時，只有 25% 的女性未婚。現在，90後未婚女性的比例為81%。那是什麼原因呢？

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從勾搭文化（hookup culture）到多元生活方式和開放式關係，人們對伴侶關係的想像正在不斷擴大！

為什麼千禧一代不結婚？或許你能從這個調查得到端倪。

人們的關係模式正在發生變化，舊有模式要求通過婚姻誓言來驗證伴侶關係，這對現代人來說沒有吸引力。



心理學家、關係專家和《多重高潮生活終極指南》（The Ultimate Guide to a Multi-Orgasmic Life）的作者 Antonia Hall 是這樣認為的。

許多千禧一代在離婚率上升和家庭破裂的情況下長大，因此他們不太可能將婚姻視為唯一或最好的關係形式。再加上教育成本和債務的增加，千禧一代在經濟上感覺更不安全，這使得與他們的另一半簽訂被認為具有約束力的合同變得不那麼有吸引力。從勾搭文化到多元生活方式和開放式關係，人們對合作關係的看法正在不斷擴大。這導致人們渴望探索更多的東西，而不僅僅是過時的一刀切，那就是婚姻。這時候婚姻反而像合約，少了浪漫魅力。

有趣的地方來了。儘管千禧世代不把結婚看的那麼重，市調公司Avvo發現，仍有42%的人將婚姻視為人生的重要目標，更有高達82%的人否認「婚姻是過時產物」的概念。

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問題來了：你覺得「婚姻」在這個是道仍然重要且必要嗎？

親愛的，這真的取決於你。ACUVUE 最近對大約 1,000 名 14 至 35 歲的年輕人進行的另一項調查發現，52% 的千禧一代「強烈同意」婚姻對他們很重要，73% 的人認為擁有幸福的家庭也很重要。感情諮詢應用程式Relationup創辦人說：

我們看到了婚姻調查的比例，結婚不保證另一半就能對這段關係全心全意付出。合法結婚並不能保證這對夫婦彼此忠誠並能夠經受住風暴。



兩性作家 Lesli Doares 也認為，任何關係都有風險。要讓一段關係順順利利，關鍵就在於了解要付出什麼，同時樂意付出。不過她也說，婚姻雖然只是一個開始，但其實也為兩人確立了基礎。

婚姻不是萬能的。實際上，它可以而且應該針對這對伴侶進行「個性化」。沒有什麼比在我們生活的各個方面，為另一個人騰出空間更需要我們個人的想法了。婚姻中沒有等級制度，因此通常有必要挑戰我們的信念和原因，以建立共同前進的道路。在我們的小世界中這樣做的意願使我們能夠在更大的世界中依樣執行，這就是為什麼大多數社會都有一些像婚姻這樣的家庭單位。它提供了一種穩定和秩序的感覺。和大多數事情一樣，魔鬼在細節中。

婚姻對一些人來說可能很重要，但對另一些人來說則不那麼重要。很顯然，每個人對婚姻的立場各有不同。各種調查結果或許呈現當今社會的脈動與趨勢，不過並不代表誰就該怎麼做。最後還是得捫心自問：

「怎麼做才適合自己？怎麼做才能讓自己自在又開心？」

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】