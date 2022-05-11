陳百祥結婚43年依然恩愛　坦然面對太太不孕：係人都知我絕子絕孫

【陳百祥／黃杏秀】現年71歲的陳百祥（叻哥）跟太太黃杏秀（秀姑）結婚43年，陳百祥入行多年，演藝生涯經歷過無數高低，更曾經歷過4次破產，幸得太太不離不棄，他更笑言太太旺夫，指自從跟黃杏秀結婚後就經常嬴馬、中三T，運勢大逆轉！縱使黃杏秀因年輕時患病而導致不孕，兩人多年來都未有子女，但仍然無損二人感情，陳百祥更坦然面對這點，「係人都知我絕子絕孫」！



陳百祥黃杏秀結婚43年依然恩愛 曾歷4次破產幸得太太不離不棄

陳百祥與太太黃杏秀於1979結婚，至今已結婚43年。黃杏秀在18歲時加入藝員訓練班而入行，於訓練班畢業後就備受力捧，因外貌出眾而被封為「古裝美人」！相比起黃杏秀，陳百祥入行多年歷盡大起大跌，更曾經歷過4次破產，但幸得黃杏秀一直陪在他身邊，對他不離不棄！

陳百祥黃杏秀｜陳百祥與太太黃杏秀於1979結婚，至今已結婚43年。（杏Hang＠微博）

陳百祥於早年見紡織製造業有發展機會，就開設了製衣廠，賺取到第一桶金，在高峰時期身家更有過千萬，但後來生意急轉直下，製衣廠囤積百萬件衣服，需要近4年時間才賣得完所有存貨，公司最後破產收場。第一次破產後，陳百祥就開始在演藝圈發展，出演《唐伯虎點秋香》、《武狀元蘇乞兒》等經典作而打響名堂，也為他賺來了另一桶金！後來陳百祥再次投資發展，跟成龍、梅艷芳、曾志偉等巨星集資港幣1千萬成立東方魅力公司，公司更一度上市，市值直逼港幣25億！可惜最後因投資失利，令陳百祥負債千萬，最後又要再次申請破產，前前後後經歷過4次破產！

陳百祥黃杏秀｜陳百祥曾經歷過4次破產，但幸得黃杏秀一直陪在他身邊，對他不離不棄！（杏Hang＠微博）

陳百祥黃杏秀｜人生大起大跌全靠太太谷底反彈

陳百祥人生歷盡大起大跌，但幸好遇上了黃杏秀，令陳百祥成功谷底反彈！陳百祥曾在訪問中大讚黃杏秀旺夫，而事實上自從他們結婚後，兩公婆經常贏馬，多次中三T及四重彩，更因為黃杏秀在圈中人脈頗廣，為陳百祥帶來了不少工作機會，運勢大逆轉，甚至賺下過億身家！

陳百祥黃杏秀｜陳百祥人生歷盡大起大跌，但幸好遇上了黃杏秀，令陳百祥成功谷底反彈！（杏Hang＠微博）

陳百祥黃杏秀｜坦然面對太太不孕事實：係人都知我絕子絕孫

陳百祥由破產到盡享過億身家，全靠有太太黃杏秀相伴左右，對他不離不棄，兩公婆結婚43年依然恩愛羡煞旁人，唯一美中不足就是沒有子女。黃杏秀早年拍劇時突然感到腹痛，看醫生時發現患上腹膜炎，但因治療太遲及沒有多加休養而導致輸卵管和子宮受到感染，當時黃杏秀需停工3個月接受治療，接受了3次手術後才開始漸漸康復，不過醫生就告知終身難以懷孕。

陳百祥黃杏秀｜陳百祥由破產到盡享過億身家，全靠有太太黃杏秀相伴左右，對他不離不棄。（杏Hang＠微博）

黃杏秀事後有分享指，接受手術期間幸得陳百祥一直貼身照料，即使得知妻子或許無法生育，但依然耐心安慰並給予無比關懷。陳百祥不但沒有因此而離棄太太，反而坦然面對其不孕事實，更曾在節目中自嘲：「係人都知我絕子絕孫」。即使沒兒沒女，仍然無損兩人感情，婚後多年恩愛如昔，亦不時在社交平台上分享兩人甜蜜生活照，充分展現了夫妻間互相支持，捱過高山低谷仍對對方不離不棄的精神！

陳百祥黃杏秀｜即使沒兒沒女，仍然無損兩人感情（杏Hang＠微博）