41歲小嫻失婚後戀上金剛　人生走下坡時反而輕鬆：年輕要勇敢去愛

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-04 07:02

跨過40歲的門檻，許多女人會忍不住焦慮，但小嫻在臉書上曾大方分享，自己邁入40年華一點都不擔心或是感到憂鬱，「能夠以各種不同的身分經歷人生，其實蠻過癮的！」「這40年來，很想好好謝謝自己，謝謝過去的挫折不順，成就現在。」

2020年她更跨出舒適圈，到恆春體驗打工換宿，完全不同的生活，讓小嫻重新體驗了自然和真實。臉書社群上的PO和照片，每張都是燦爛的笑容，在恆春遇到男友金剛之後，小嫻臉上更是出現久違的幸福甜蜜光暈，40歲的她、現在身心靈狀態比20歲還好！以下是小嫻分享給所有女孩，如何活出耀眼自信的「保養+生活」哲學。

簡單的工作，簡單的心態，反而讓我收穫到不簡單的自己！ 小嫻

有被好好照顧的肌膚，就能散發美麗的光采

小嫻膚質偏乾，保養都以保濕為主，因為好友艾莉絲的推薦，認識了很多天然有機保養品牌，「年輕的時候，總想著給肌膚越多越好，但現在我的保養步驟不多，三道而已，但都是肌膚需要的養分。」只要認真擦每一道保養程序、肌膚就會散發美麗的光澤。小嫻自豪的說：「現在40歲的膚況比20幾歲的時候還好」，這都是用心勤勞保養的緣故。

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比起心靈雞湯，喝碗毒雞湯更療癒

疫情爆發對全球產生影響，小嫻說自己最大的改變是不再去預設任何立場，因為一旦預設了、就會有期望，一旦現實和所預期的不同就會不開心，「不預期、不假設、不幻想任何事，反而活得更自在坦然。」另外，大家愛喝的心靈雞湯，小嫻反而不愛，笑說比起一般雞湯，自己更喜歡毒雞湯，一針見血、「以毒攻毒」反而更療癒人心。

#1 不要在意別人的眼光，因為根本沒有人在看你。我們常常會自我放大很多事情，但根本沒有那麼多人care你，所以應該把注意力放回自己身上。 #2 千萬不要覺得走下坡不好，因為下坡的時候很輕鬆，因為每個人人生都有高低起伏，不見得一直都處在高點，走下坡的時候反而可以輕輕鬆鬆的靜下來，沉澱自己，這反而是種獲得。 #3 很多女生覺得結婚就是幸福美滿的童話故事，我想說的是你自己就可以讓自己幸福，不需要把幸福託付在另外一個人身上。因為開心、不開心都是來自於自己內心，不要把那些歸咎到其他人身上，我們必須檢討的是自己，要讓自己幸福的也是自己。

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感情沒有對的人，只有願意跟他一起走下去的人

如果你還年輕，女孩們千萬要勇敢去愛，別等了，青春很容易就被等掉，有喜歡的就大方、勇敢的去愛。至於愛情裡的相處之道，小嫻分享「當心情好、他跟你有默契，你就會覺得他是對的人；可是如果你心情不好，吵架了、想法有差異，你就會覺得他是不對的人。」「所以與其去找對的人，不如好好的、誠心的、認真的去和他磨合、相處。」

其實感情沒有所謂對的人，只有願意跟他一起走下去的人。 小嫻

朋友就是緣分，有緣分就多替對方著想

小嫻在演藝圈裡的朋友都是多年緣分累積，其中艾莉絲更是長達10幾年的好姊妹，談到兩人的閨蜜情，「我覺得朋友這件事，現在和以前的看法不同了，過去我會很在意朋友的舉動，例如這個可以做、那個不可以之類的事情，但是現在年紀大了，我能夠給朋友多一點的空間，以前我不允許朋友做這個做那個、其實是我個人的問題，現在我對於朋友不管說甚麼話都能接受寬容。」

艾莉絲在感情中也曾跌跌撞撞，小嫻說自己大部分時候都會很心疼她經歷的苦，只要她有需要一定沒有第二句話，「朋友之間就是互相相挺。雖然我們沒有每天都在熱線，但只要聊天，一定都是不斷地聽對方講自己的事情，也很珍惜這份友誼。」朋友就是緣分，有緣分就多替對方著想。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：40歲的狀態比20歲更好！小嫻分享耀眼自信的「保養+生活」哲學。】