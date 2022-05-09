心測｜停滯在友達以上戀人未滿？測測看你們有多大機會能成為情侶
撰文：星座屋
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愛情是要講究緣分的，緣分到了但也要看性格脾性等等能不能跟自己合得來，兩個人都要努力經營好這段感情才能有好結果，雙向奔赴才是真的愛情。
有時候喜歡一個人卻不敢表白，擔心是不是被拒絕以後連朋友都不能做。
想知道你們有多大可能發展成為戀人嗎？快來測一測吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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答案解析：
A. 你們發展成為戀人的可能性為50%。
雖然你談過很多段戀愛但是你還是沒有得到一個比較好的結果，儘管是這樣但是你對愛情還抱有期待。你對他有好感，但是他卻一直在消耗掉你的喜歡，所以你也會及時止損，不會被愛情矇蔽了雙眼。
B. 你們發展成為戀人的可能性為90%。
很多人一談到異地戀就覺得很不能接受，因為時間空間的差異有可能會讓感情變質。而你不是不能接受異地戀，因為你覺得這是在為兩個人的未來做努力，時間會檢驗一切，所以你們在一起的可能性比較大。
同場加映：心理測驗｜慎入！一張戲院座位圖 測出你對朋友、戀人的隱藏情感（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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C. 你們發展成為戀人的可能性為80%。
對待感情你們兩個人都是比較理性務實的，雖然期待愛情但是也不會為了愛情不顧一切。沒有經濟基礎怎麼怎麼談愛情呢？同時你們都是比較顧家的人，兩個人的三觀一致，也有共同話題，所以你們發展成為戀人的可能性很大。
D. 你們發展成為戀人的可能性為10%。
你們成為朋友的原因可以說是始於顏值陷於才華，但是成為戀人只有這些條件還是不夠的。雖然都對愛情有期待，但是你們並不適合在一起，兩個都比較愛玩的本性該怎麼對兩個人負責對家庭負責，所以你們不會在一起的。
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