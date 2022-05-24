毒鴛鴦獄前完婚9年來以信傳情　女方出獄後竟難敵鐵窗急提離婚？

台中看守所日前出現一對亡命毒鴛鴦，兩人雙雙因販毒入獄，但由於兩人已決定廝守終生，於是在看守所締結婚約，之後的9年都透過書信來聯繫感情，沒想到，女方近期獲得假釋出獄後，竟然不顧男方意願，立刻向法院訴請離婚。日前，台中地院審結，兩人婚後10年皆未共同生活，婚姻有名無實，認定兩人感情已生裂痕，無回復希望，准許離婚。可上訴。



據判決書指出，這對亡命毒鴛鴦的女方小婷（化名）與男方阿揚（化名）在入獄前就已交往5年，2012年兩人誤入歧途，因共同販毒各遭判18年及24年8月徒刑。而兩人未了在入獄前能與對方廝守終身，於是利用羈押期間，在台中看守所結婚，入獄後在靠書信連絡，而這段期間也都不曾見過面，時間長達9年。

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直到2021年10月間，遭判18年的小婷因表現良好，獲得假釋出獄，但小婷在出獄後，竟不是衝去探望老公阿揚，而是依婚姻難以維繫為由，向法院訴請離婚，此消息傳到阿揚耳裡，頓時間還無法意會過來，內心大受打擊，認為遠距離婚姻是雙方婚前的認知，且在獄中，若小婷有任何需要幫忙，他都會盡力幫對方完成，因此不願意離婚。

台中地院審理後，法官因兩人婚後長達10年未共同生活，雖有夫妻之名，卻未盡到夫妻之實，而阿揚在小婷出獄後，短期內也無法獲假釋，導致兩人無從維繫、增進感情，這並非一般夫妻能忍受，因此認定兩人感情已生裂痕，無回復希望，故判准離婚。可上訴。

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