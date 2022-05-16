心臟超強大的4大星座　人馬、雙子不信承諾　只因看透人性怕受傷

有些人雖然也會許下承諾，但結果又會如何？熱情消退也會隨之煙消雲散，剩下的就是一種謊言，承諾對那些人而言什麼也不是、是虛無縹緲的，一文不值，那些美麗的承諾只是當時的一種激動的心情而已、只是為了掩飾內心當中難以啟齒的謊言罷了...



有時候是因為對對方期望過高，才在感情中受到傷害。所以期望越大，失望也就越大。比如你深愛著對方，卻發現對方背叛了你，很少有人能承受這樣的打擊。十二星座的這些人不一樣。他們不相信承諾，所以他們難以受傷，甚至永遠不會受傷喲。

不相信承諾與誓言的四大星座，來看看到底他們經歷了甚麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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雙子座：我很了解人性。

善變的他們前一秒鐘說好要去哪裡，下一秒鐘可能又改變主意。雙子座處理事情的能力不錯，個性有點急躁的他們常常會要求身邊的人要跟上他的腳步，想要成為雙子座的伴侶，首要的條件就是不能太駑鈍溫吞。同一件事說兩遍以上他們就會不耐煩，如果又看到對方慢條斯理的動作，不用說，一定抓狂。由於雙子座對新奇事物都很感興趣，身為他們的伴侶一定要有足夠的包容心和適應能力，好用來收拾照顧雙子座一時興起購買的東西或寵物。雙子座愛講話，喜歡旅行和美食，如果碰到個性悶又偏食的伴侶，會讓他們很受不了。

雙子座不願意相信他的承諾，不是因為他們彼此有偏見，而是因為他們太了解人性了。不僅僅是另一半，雙子座覺得身邊很多人承諾的時候都是真心的，但是翻臉的時候根本不在乎舊情，所以早就看透了。有人答應了他們，他們也答應了。聽著。

巨蟹座：從不依賴他人。

要得到巨蟹座的認同感相當不容易。巨蟹座害羞謹慎，對陌生人有強烈的防衛心。想要接近或認識他們，一定要經過長時間的相處，或是經由他信任的親友介紹，否則很難走進他們的生活圈。巨蟹座無論男女都喜歡照顧別人，巨蟹座情緒起伏很大，如何處理他的情緒成了感情中很重要的問題為了維持感情，他們很願意改變自己來適應對方。巨蟹座很重視家人，也會觀察伴侶對家人的付出，如果伴侶不孝順，巨蟹座在交往的初期就會「烙跑」。要知道巨蟹座對你有沒有意思，端看他是否照料關懷你的起居。如果他對你一直不聞不問，那糟了，你可得加把勁囉。

巨蟹座沒有遵守他的諾言，因為他們從不期望別人帶給他們任何東西。即使對方答應了，巨蟹座也只是敷衍地點點頭。事實上，他們根本沒有被感動。因為巨蟹座認為他們想要，他們會自己想辦法實現。他們自己永遠是最可靠的，別人都是不可信的。

人馬座：我在其他方面被騙了。

人馬座具有強盛的好奇心，喜歡挑戰不可能的任務。越是和自己的身分地位差距懸殊，越是禁忌或遙不可及的對象，他們越有追求的興趣。不論是姐弟戀、師生戀或是外遇不倫戀，對他來說都是很刺激的愛情遊戲。自由不羈的人馬座十分討厭任何會束縛他的牽絆，他們對於家規、教條、道德或是承諾，常常避之唯恐不及，所以千萬不要想用婚姻或是承諾來綁住他。因為人馬座的語言能力不錯，相同的，他們也喜歡博學多聞、外語能力不錯的異性。他們欣賞自主、有能力的異性，若是氣質上帶點神秘感就更棒。試著保持神秘感，行事越是低調，人馬座對你越是好奇。

人馬座過去很天真，他相信別人的承諾。結果對方只是說說而已，根本不會太當真。那是因為心情剛到，你就瞎說。因此，人馬座再也不會相信它了，但它們不會是顯而易見的。他們還是會互相逢場作戲。

水瓶座：認真的人輸得最快

水瓶座同時具有知性和感性的特質，他們所喜愛的對象也要有「靜如處子，動如脫兔」的個性。水瓶座很相信直覺，相信命運式的相遇，所以與異性的邂逅過程通常很有意思。水瓶座對超自然的神秘世界很著迷，卻對真實的生活永遠少一根筋。大多數的水瓶座都是路癡，出門常忘東忘西，一睡覺就很難把他叫醒，起床後又常不知去向，身為水瓶座的伴侶要有「放風箏」的心理準備。水瓶座本身很獨立，不喜歡依賴別人，所以不會考慮交一個敏感又愛依賴自己的橡皮糖情人。

水瓶座不相信他的承諾，因為太多人告訴他們，太多人提醒他們。水瓶座曾經是一個更加情緒化的人。如果有人對他們好一點，水瓶座也會對別人敞開心扉。水瓶座的朋友們總是勸他們不要把自己的承諾當真，而水瓶座也聽從了朋友們的建議，所以他沒有受傷。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】