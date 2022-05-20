李冰冰16年差姐弟戀分手 情傷後決不婚不生子：婚姻不是唯一幸福

李冰冰自2021年與年輕16歲的圈外男友許文楠分手後，李冰冰便沒再傳出戀情。而明年將踏入50歲的李冰冰，早前更揚言現時並沒結婚、生兒育女的打算，更有報導指李冰冰會將近10億人民幣（約11.7億港元）身家留給視己如出的姨甥。對於入行28年的李冰冰來說，事業有成，情路坎坷卻難結果，但堅強的李冰冰卻認為：「婚姻不是唯一獲得幸福和安全感的方式」，令不少人甚為欣賞。



李冰冰自2017年與年輕16歲的圈外男友許文楠分手後，便沒再傳出戀情。(libingbing@IG)

李冰冰16歲之差姐弟戀因緋聞無奈結束：以為愛情是兩個人的事，面對謠言，再堅定的人也會動搖。

49歲的李冰冰入行後甚少承認戀情，除了入行初期李冰冰與房產公司老闆石濤、任泉和曾合作過偶像劇《天空之城》的朱孝天傳出戀緋聞之外，後來有關於李冰冰的新聞大多數是她憑演技奪得獎項、頻拍外語電影和走國際影展的紅地毯時等，令李冰冰猶如「緋聞絕源體」一樣。

一直以來大眾的印象可能是男性要給女性安全感，但其實女性也可以用溫柔的力量給男性更加堅定的感情。 李冰冰

直至在2015年初時，李冰冰被傳媒拍到與許文楠約會，後來到2017年兩人再次傳媒拍到在三亞旅行時行為親暱如情侶。照片曝光後，李冰冰便在微博公開承認戀情。那時網民不時會翻出男方身分，被揭是投資公司高層，但當時卻被網民冠以「軟飯男」、「投資失敗」的頭銜。那次李冰冰更首次為戀情緋聞訴諸法律，要求造遙者公開道歉。

即便李冰冰用力守護這段感情，但他們的感情仍是敵不過流言蜚語在2021年分手，而李冰冰在訪問中提到，嘩眾取寵的緋聞幾乎遮蓋男方的付出與優點，令他們的愛情成為娛樂八卦的附屬品，更無可奈何說道：「以為愛情是兩個人的事，面對謠言，再堅定的人也會動搖。」。

李冰冰情傷過後不強求婚姻愛情 傳10億身家贈予姨甥：婚姻不是唯一獲得幸福的方式

李冰冰早前接受台灣版《Vogue》雜誌訪問時，表示與前度許文楠雖然已分手，但兩人仍有保持聯絡，(libingbing@IG)

雖然已經不是戀人，卻變成了情逾骨血的親人。 李冰冰

李冰冰以往的訪問曾主動說起感情：「我已經足夠強大，強大到能掌控自己的感情，不懼失敗。到今天，我承擔得起這樣一段戀愛所有可能的各種結果。」雖然李冰冰與一起4年的圈外男友許文楠分手，但對於擁有強大內心的李冰冰來說，人生縱使沒有了愛情，還是有其他事情值得她去投放心力，如：事業、家人和朋友等。李冰冰透露兩人分手後也成為情逾骨肉的親人，這或許是用另一種方式去延續雙方的愛情。

婚姻不是唯一獲得幸福和安全感的方式。 李冰冰

有報道傳出李冰冰透露會將名下擁有的10億人民幣（約11.7億港元）身家留給妹妹李雪所生下一男一女的姨甥。(李冰冰@微博)

面對將踏入年過半百的50歲大關，李冰冰透露，現時並沒有結婚與生子的打算，更有報道傳出李冰冰透露會將名下擁有的10億人民幣（約11.7億港元）身家留給妹妹李雪所生下一男一女的姨甥，李冰冰亦視他們如己出，她亦凡有時間便帶姨甥玩樂，不時在微博分享充當姨媽的快樂日常，而沒有愛情的李冰冰亦讓人看見人生不應被趕結婚、想要愛情的觀念去綁架，想要快樂不一定在愛情中索取，其實想要幸福也是可以自給自足，難怪對於快50歲的李冰冰來說她不趕急去結婚。

我要嫁，分分秒秒就嫁了！ 李冰冰

【按圖看】李冰冰近年來雖然減少拍電影，但李冰冰仍不時在網上發布吸睛的美照？▼▼▼

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