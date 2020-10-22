萬綺雯(蚊蚊)日前慶祝完50歲生日，有前「亞視一姐」之稱的她，無論樣貌還是身材都看不出歲月痕跡，當年一雙纖幼長腿仍在，宛如少女的外形不輸圈中年輕小花。

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萬綺雯全素顏「玩抖音」 網民：佢唔識老

自從今年初約滿無綫後，萬綺雯逐漸「減產」，但活躍於微博的她，不時上傳照片與粉絲互動。萬綺雯原來亦有「玩抖音」，她不時拍片分享自己的日常生活，更以全素顏出鏡。而日前她上傳「咪嘴」唱歌的片段，重現當年在《我和春天有個約會》的經典角色藍鳳萍。不少網民留言大讚她的凍齡美貌，與25年前未有太大分別，直言她「唔識老」，實在令人羨慕。

【萬綺雯｜50+美魔女凍齡保養】萬綺雯一雙長腿依然纖幼。（微博@萬綺雯工作室）

多運動多喝水以外 圈中50+美魔女保養心得

其實除了萬綺雯外，圈中仍有以下50+的凍齡美魔女，如張可頤、宣萱、鍾麗緹等，公開素顏時皆令人驚艷。鍾麗緹曾透露自己每天都會喝2公升水，每天早上都會喝暖檸檬水，幫助身體排毒。以下女星各有心得，有人更育有一子、年屆50歲舉止仍像少女？

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