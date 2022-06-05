曖昧期｜到底佢係咪對妳有意思？盤點7種男人最愛用的呃女仔招數

熱戀期間我們往往會忽略另一半身上所有的缺點，認為對方就是完美的伴侶。但隨著時間的推移，雙方的了解漸漸加深，我們會開始懷疑對方是不是那個真正適合自己的人......



一個千古大哉問是，曖昧定義是什麼？

就是那段自以為屬於你，但又遲遲不來的感情。也許你有種天生的臉緣令人很容易喜歡你，也許這些曖昧關係只是為了紳士風度，只是你過份解讀。愛情有時候會令人尷尬，不小心誤會對方意思的情況很常見，重要的是，你能不能弄清楚對方對你的感覺，再用各種方法令他開口表白！

但是，這世界心機男還是很多，有些人故意釋放模糊信息，是為了達到不同目的，所以不要輕易的讓自己陷入混沌不明的互動。以下這7種行為，請你要留意清楚。與其不清不楚，糾結著某些誤會而放不開，不如當面問清楚！

來看看7種男人最愛用的曖昧招數，他是放線還是釣人？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 「順路」載你回家

曖昧定義範圍其實很大。在此，要注意關鍵字：順路載你回家。如果男人有車，又見你回家時間太晚，再加上順路，詢問一下是否要載你回家，也算是一種男人的基本禮儀。但頻率很高的話，難免會在接送的過程可能產生情愫。如果是特地繞路載你回家的話，可能會令你更加期待。但整件事是重點在於順路與否，決定了接送時曖昧指數，有的人本身是貼心，卻被你當做別有用心，會錯意的話就有點自作多情了。

2. 與你互動相當熱情

有人會把曖昧定義為這些行為：見面時有很多話題聊，常常約你吃飯，平常手機也經常互傳訊息，都像是「戀人」的互動。可是，有一點你一定要注意，男人不會把每個異性的「朋友」，都當作可以交往的對象。聊天時很愉快，不等於可以同樣用愛的語言聊天，曖昧看電影可以增溫，只看他的意願。誰都需要普通異性朋友，仔細去想想你人生中，有沒有遇過相處上很適合的異性朋友，但肯定不會愛上對方，答案絕對是肯定的。你可以說你們蠻要好的，但不能肯定的說，他喜歡你。

3. 主動付帳的行為讓人好迷惑~

男人難免都會有父權思想，和女生約會時，大部分的男人都不會說AA制，而直接幫你買單。無論是有gentleman風度，還是因為不好意思開口，總之會幫你「買單」。你猜不到他的心思，自然就會誤會他是不是對我有意思。事實上，換了別的女生，他依然會主動買單，所以別想太多。順便一提，約會的時候男人主動「買單」，不代表他願意再次和你約會。

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4. 對你的外貌提出讚賞

有些男人舌燦蓮花，一開口就喜歡調戲女生。例如說：「今天你穿得很出色」、「能請你這位正妹吃飯是我的榮幸」等等台詞，相信你難免聽了會有臉紅心跳感覺啦。然而對於男人來說，這些讚美90%的時候隻是出於禮貌，更可能是客套說話，並不代表他對你產生了好感。

5. 仔細留心你曾講過的話

男生這個小舉動，絕對是增進彼此感情最微妙的火花。例如在下次見面時，還提及你上次說的話，或者在吃飯時，記得你喜歡或不喜歡的食物，在你生日時，給你祝福等等，如果他喜歡你，這真的是非常貼心。可是，對某些人來說，他們就是記憶力太好而已，或者他們早就習慣這樣的互動關係。他懂得察言觀色，懂得建立良好的關係。所以他們才會如此細心。這卻讓你以為，你是特別的，才會被他放在心上。

6. 肢體接觸、給你擁抱

你傷心的時候，他會給你安慰，還給了你一個溫暖的擁抱，你就覺得「啊，這個人如此貼心，是不是喜歡我呢」。而真相往往是——啊你怎麼就哭了，別哭了呀，我我我不會安慰人，手帕手帕，啊肩膀借你哭一下好了……別傻啦，他只是單純想你快停止哭泣。

7. 在這年代，性行為，更不代表什麼！

性愛分離對於大部分的男性來說，沒有行或不行，只有想或不想的差別。如果他想，只要條件不差的女生，都可以來者不拒，根本無須去關心是否有愛的成分。有人會思考，上床後還是持續有聯絡，這是不是他喜歡我了？其實，如果男人真的喜歡你，他會和你在一起，不會拖！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】