語言藝術｜派好人卡也是門學問　5句話教你拒絕追求者不留假希望

有時候，在愛情內有一種煩惱，並不是關於單戀、失戀、相戀，而是如何拒絕別人的愛。畢竟，被一個自己不愛的人喜歡著，其實也是一種苦惱。原本拒絕別人的表白已經會傷害對方，但如果處理得不好，更有可能令對方留下更痛苦的回憶。所以，表白方法要學，拒絕表白的方法都要學......



我們都知道，如何拒絕告白也是一個需要學習的禮儀。雖然拒絕過後要保持朋友關係，對雙方也未必是好事（可能對方也不想跟你繼續當朋友）。但就算保持不到朋友關係，也不要破壞大家關係，令雙方變得尷尬、難堪，不如看看如何拒絕告白才可令雙方感覺比較好吧！

想拒絕別人兼不想留有假希望？看以下5句台詞教你拒絕追求者表白！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「不好意思，我和你之間只可以當永遠的朋友。」

這句說話適用於原本為好友的情境上，對於朋友的表白，最難受同擔心的是拒絕後有可能會失去這個朋友。其實不只是被表白者有這個憂慮，相信對方也是深思熟考慮後才做出這個決定。因此面對朋友的一片真心，如果真的是當對方是朋友，應該要站在對方立場地拒絕。

「我從來都沒有愛上你。」

這句台詞是否聽起上來也覺得很殘忍？其實拒絕表白其中一個「禮儀」，就是不要拖泥帶水，要明確表白自己立場！不愛就是不愛，千萬不要給對方一個假希望。說話也不要模稜兩可，令對方以為自己有希望。其實對於告白者最殘忍的，不是你拒絕時的那一句說話，反而是一直拖拖拉拉，不知你的明確心意但又被你拖著，這樣會令對方更辛苦。如果真的不愛對方，不如狠心把說話講清楚，令對方展開新生活，這樣才是為他著想。

「也許我們之間有點誤會，希望你不要對我有期待！」

這句較為婉轉的說話適用於同事／工作伙伴上，因為要與對方保持友好的工作關係，所以說話不能太盡，但又不是朋友，不珍惜也可，所以又不要流露出很可惜的態度。因此唯有用劃清界線的方法，令對方明白。如果狠狠說出「不愛」的說話，日後相見會令雙方覺得尷尬，很易影響到工作關係和情緒。因此應該為對方鋪一個落台階，說出大家之間的感覺是一場誤會，並不牽涉任何情緒同拒絕，令對方明白自己沒機會，讓大家好過一點。

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「不要再把時間跟情感浪費在我身上。」

如果覺得直接說出不愛是過於狠心，那為對方「著想」多一點的，就是希望對方可以把愛和時間放在其他「對的人」身上！這樣婉轉得來也暗示了立場，表明自己想對方好，希望對方也可以得到真正的幸福。但這樣拒絕告白，有好也有不好，好的地方是雙方關係不會太僵，就算拒絕後，雙方關係應該也不會太差。但不好的地方是，立場不算最鮮明，對方很有機會覺得你仍然關心他，但現時只是因為某些原因而不接受（因為沒有說出你對他沒有感覺，有機會令對方誤會）。

「我不願意你對我有希望，我們真的沒有可能」

一開始已斷絕對方的假希望，令對方不再對自己抱有一絲希望，再加上一句「沒有可能」令對方死心。畢竟單戀一個人，最辛苦的是以為自己有希望，一直死不了心，但又似無止境的等待，這樣的情形才是對對方最痛苦。因此，直接說明兩點：「沒有希望」、「不可能」，斷了對方的希望才是為對方好。不會因對方的糾纏而令雙方關係愈來愈難看，去到你覺得他厭煩的地步，到了那個時候，事情會變得無法挽回呢！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】