聖誕節｜倆口子生活只剩柴米油鹽？情侶維持關係的秘訣在於儀式感

「儀式感」是一個最近常被提及的詞。



儀式是一件很重要的事。它讓我們對在意的事情心懷敬畏，讓我們對生活更加銘記和珍惜。 村上春樹

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小王子豢養的狐狸對他說：「最好還是在原來的那個時間來。如果你隨便什麼時候來，我就不知道在什麼時候準備好我的心情……應該有一定的儀式。」

儀式感能讓我們真切地感知生命，充滿熱忱地面對生活。儀式感與金錢、地位無關，是關乎內心深處的愛，就像鑽石一樣永恆，當我們因柴米油鹽、雞毛蒜皮小事而疲累時，看到它就會回憶起生命中的美好時光。——《儀式感：把將就的日子過成講究的生活》作者高瑞灃

而《生活需要儀式感》的作者吳思圓在書中寫道：儀式感，是一種對生活認真、尊重、敬畏且熱愛的態度；為每一個自己重視的瞬間，選擇一個獨特的儀式；對生活的期待，讓我們把日子過成想要的樣子；有了儀式感，愛情才愈發甜蜜和長久......

我認為，擁有儀式感是一個當下和回想起都能會心一笑的時刻。

聖誕節即將來臨，這充滿禮物、花花綠綠裝飾、音樂和笑容的節日，是我一年最喜歡的日子，即使它是有宗教的起源，很多商業的包裝，我仍然喜歡彼此這天被賦予濃濃的「儀式感」。穿上有節慶氣氛的冬裝，帶著交換禮物和家人、朋友相聚，有歡笑、有分享、有給予。每年的聖誕節，我會為家人、好友、男友親手手作卡片，這是屬於自己的儀式感，再黏上郵票、親手投入郵筒。

也許你是像我一樣的人？

然而，若是你的另一半是一個超級不重視節日的（普遍是男生居多），不喜歡過生日、不在乎節日、不用心挑禮物，即使送禮也是以實用為主，例如吃飯、電子產品..….那麼不浪漫，怎麼辦呢？

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儀式感不需要跟隨大眾的節日

其實如同上面提到幾本書作者的觀念，「儀式感」並不是要花大錢、搞浪漫過節，而是用心在生活的某些時刻、某些日子，把每天都活得精彩，把日常生活過得深刻。普遍情況中，情侶或伴侶中有一方相較之下比較愛搞些「所謂有的沒的」，另一半則認為這些不重要，幹嘛花時間和金錢。這時往往會引起爭吵和不愉快。

首先，兩人該找到屬於這段感情的儀式感，不一定是交往紀念日或結婚紀念日這種，也許只是每個月去吃一間彼此很喜歡、有兩人共同回憶的餐廳；或是一個天氣好的午後，帶著三明治去公園野餐。另一方面，較重視儀式感的那人可以向外找到自己個人、和朋友、和家人的儀式感，別把蛋全部放在另一半這個籃子裡，就可以從很多其他的地方獲得自己想要的儀式感。

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別將就著把生活過得只剩柴米油鹽

在一起越久的伴侶就越忘記剛在一起的生活是怎麼過的，漸漸地只剩下吃飯、睡覺、洗澡，如果住在一起為了省錢，也不去餐廳約會了、兩人不再打扮、不出門，想像那樣的生活若是要過幾十年有多可怕。一年365天，若是像沒有起伏的心電圖，那麼人也就像是死了一樣，總是要有期待、有精彩、有充實，才會每個365天都不一樣，是吧！

若是你單身，買個自己一直想要的禮物給自己吧、聖誕節找朋友喝一杯吧、送朵花給自己吧、買個盆栽好好照顧、自己好好吃個大餐犒賞自己一年的辛苦、報名個課程讓自己更成長….

若是你有另一半，以上的事情也全部都可以做，另外，和他／她好好找時間約個會吧、出去走走吧、看個電影吧、吃個聖誕大餐、跨個年。就算在家裡看跨年節目直播，一起倒數完接吻也是一種儀式感呀！

【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】