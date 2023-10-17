愛的荷爾蒙｜情侶維持幸福感的12件事　醫生：多擁抱能分泌催產素

是否常聽說「男女相處一陣子後冷掉、吵架了、就沒新鮮感了？」重症專科醫生黃軒指出，這是體內荷爾蒙反應所造成的，其中催產素可維持與另一半的良好關係。



想要提升其分泌量，他分享12招，包括身體接觸。他也提到，因男女分泌催產素時機不同，結束親密行為女性達高潮後需要男伴的擁抱，因此他提醒男方要多抱抱、別只顧著睡覺。

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黃軒在粉專《黃軒醫生 Dr. Ooi Hean》引述國外研究表示，熱戀時需要的荷爾蒙稱為「神經成長因子」，在熱戀初期會大量釋放，使人感到愉悅和興奮，但這狀態通常持續1年，接著水平會回歸正常，也意味著浪漫愛情強度減弱。他解釋，這是自然的生理過程，但不代表「愛情消失了」；相反的，是個轉變階段，讓伴侶更深入了解與信任對方。

若雙方關係想繼續維繫，黃軒說，此時需要的荷爾蒙是被稱為「愛情荷爾蒙」的催產素，其儲存在腦下垂體釋放，於性高潮時進入血液，它能促進信任、同理心、親密感與社會連結。因此，男女關係相互擁抱及依偎，能促使催產素大幅提升。

黃軒表示，催產素在人類情感與生理功能中扮演著重要角色，從加深人與人間的情感聯繫，到調節生理過程影響深遠。並分享有效提升體內催產素12招：

1. 身體接觸

無論是擁抱、親吻還是撫摸，親密的身體接觸都能使催產素上升。特別是男性與所愛之人的接觸會釋放出更多催產素。

2. 正面語言

受到他人的讚美和肯定，會使人感到被愛和被尊重。此時，催產素的釋放會加快，幫助增強正面情感。因此要減少吵架及負面語言攻擊。

3. 真誠傾聽

每個人都渴望被理解和被接受，放下手機和其他干擾用心聆聽他人，能促進人與人間的情感交流，進而提高催產素分泌。

4. 開懷大笑

笑容和笑聲都能快速提高催產素分泌。此外，笑容還有著神奇傳染力，它能夠引發更多的正面情感。

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5. 冥想和祈禱

定期的冥想或祈禱不僅能放鬆心靈，也能平衡體內荷爾蒙，使催產素得到合理的釋放。

6. 規律運動

適量的運動能帶來好心情和生理效益，並增加催產素分泌。像是走路、瑜伽等輕型運動同樣有效。

7. 允許自己哭泣

哭泣是一種情感的宣洩方式，壓抑的情感得到釋放，身體也會分泌更多催產素，幫助我們回到平靜狀態。

8. 無私的給予

無論是物質上的給予或情感上的分享，慷慨的給予總能帶來深厚的快樂和滿足，從而促使催產素的釋放。

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9. 發揮創意

進行創作活動，如繪畫、手工或寫作等，不僅能放鬆心情，還可刺激大腦中與催產素有關的部分，促進其釋放。

10. 養寵物

與寵物的互動和接觸會帶來許多樂趣與親密感，也能迅速提高體內催產素。養寵物具有不錯的療癒效果。

11. 呼吸練習

如深呼吸、正念呼吸或瑜伽呼吸，可以放鬆身心、減少壓力激素，增加催產素和其他快樂荷爾蒙的分泌。

12. 看影片

如小寶寶、小動物或喜劇片段，可引起正向的情感反應，能激發催產素和其他神經遞質的釋放。

黃軒說，有趣的是，男女分泌催產素的時機不同，在結束親密行為、女性達到高潮後，需要的是男伴的擁抱，而男性高潮後，抱抱僅是想睡覺。他也提醒，完事後記得擁抱另一半，「那是可以增加催產素和其他快樂激素的分泌」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】