愛情｜他懂得愛你嗎？5種表達愛意的形式　找到適合雙方愛的語言

「愛的語言」為一個人習慣被愛的方式，每個人因成長環境、生命階段有不同的愛的語言。



一段穩定的關係，會經歷甜蜜的熱戀期，但也無法避免衝突的發生；美國著名婚姻治療師Gary Chapman 經多年諮商經驗中發現，許多衝突來自於「愛的需求」未被滿足，雙方沒有在同一個頻率上，彷彿說著不同的語言，用自己、而非對方期待的方式表達愛。

Gary Chapman歸納出了 5 種不同表達愛的形式：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 肯定與讚美 Words of Affirmation

將「肯定與讚美」作為主要愛的語言的人們來說，在適當的情況下，一句發自內心的稱讚，能讓對方感到滿足。適時地將「我愛你」掛在嘴邊，對方都可以接受到你的心意；相反地，若自己或伴侶的愛的語言為「肯定與讚美」，負面的言語也會帶有同等的傷害力量。若惡言脫口而出，負面影響就會特別深刻。

2. 服務的行動 Acts of Service

將「服務的行動」作為主要愛的語言的人們來說，再多的甜言蜜語都比不上實際行動，唯有實際行動可以讓他們感受到被重視。比起白人，在華人社會中長大的我們，以行動表達關心是我們較擅長的方式。重視服務行動的人最忌諱言而無信，當對方不願意付出行動，或者言而無信，往往就是衝突的開端。

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3. 精心的禮物 Receiving Gifts

將「精心的禮物」作為主要愛的語言的人們來說，收到禮物是最幸福的，禮物不一定要昂貴，而是心意問題，知道對方花時間準備自己的禮物，收到時都能感覺到滿滿的愛，此時再附上一張用心撰寫的祝福卡片，都是能夠充分象徵彼此感情的「精心的禮物」。

4. 專屬的時刻 Quality Time

將「專屬的時刻」作為主要愛的語言的人們來說，特別重視與另一半獨處的時間。沈浸在兩人世界中，不被外人、外務打擾，心無旁騖地陪伴對方，透過傾聽、注視、眼神交流、或是一起從事喜歡的活動，從中雙方都可以感受到最多的愛。

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5. 肢體的接觸 Physical Touch

將「肢體的接觸」作為主要愛的語言的人們來說，透過牽手、擁抱、親吻等碰觸都能感受到被愛。實際的肢體碰觸，這些舉動可以讓雙方心的距離靠近，並產生極大的情感連結，甚至有國外研究指出：「生活中適當的擁抱，能夠增強抵抗力，降低感冒機率。」

擁有一段穩定的關係是美好的，也是最幸福的日常！相處上一定會經歷小摩擦，只要用對方法，維繫良好關係就能事半功倍；透過「愛的語言」測驗，找出自己喜歡被愛的方式，同時了解伴侶所期待的被愛方式，更了解彼此的需求，進而增進雙方相處融洽，讓甜蜜關係更長久！「愛的語言」測試傳送門：http://love.cssa.org.tw

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】