曖昧期必學！日本女生6個私藏戀愛套路　引到男生心癢癢主動表白

談感情從來就不是單方面的事情，包括示好也是，女生可別總是要等對方主動，有時候妳也要把主動權握在手上，只要稍微透過一點小技巧撩撥對方，就算妳是害羞的個性，也能吸引到男性的目光哦！



以下介紹幾個網路上日本女生大推的小心機，讓對方忍不住向妳出擊。

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日本女生的6個撩撥小心機

1. 隨時注重儀態

和對方約會時，偶爾可以整理自己的儀態，或者去洗手間補妝等等，一來能讓對方發現妳在他面前很注重外表，透露出妳滿重視他的訊號，二來也表示只要他願意開口邀約，或許就還有續攤的機會。

2. 製造和對方的巧合

在曖昧不明的時候，我們常常都會很在意一些恰巧的「信號」，彷彿兩人是命運的合拍，因此妳可以在吃飯時恰巧與他喜歡吃的食物類型相同，或者喜歡的電影、音樂等等相似，不僅可以延伸共同的話題，也能讓對方感覺到兩人的距離瞬間拉近。

3.製造和對方的不期而遇

承上題，既然要製造巧合，不期而遇當然也是高招，如果你們平常會出沒在彼此的週遭，比如辦公室，那麼妳可以透過觀察，發現對方那些時間點會出現在什麼地方，進而製造巧遇，多一次攀談的機會，也就多一次拉近彼此的機會。

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4. 冷不防的視線交錯

我們常看到外國電影在搭訕前，男女主角或多或少會有視線交流的瞬間，別小看這樣的一個瞬間，其實會像電流般觸動到對方的心，好像妳也在注意他一樣，也能讓他更有勇氣來找妳說話。

5. 製造彼此肢體接觸的機會

異性間的肢體接觸，拿捏得好分寸的話，是非常能拉近彼此距離的一步，但身為女生，可別動不動就去觸碰對方，這樣反而會有點哥們的感覺。因此妳可以透過聊天過程中用正當的方式「邀請」對方碰妳的身體，譬如「剛換洗髮精可以摸看看順不順」、「最近有在健身可以摸看看肌肉」，但如果是害羞一點的人，也可以選在過馬路時故意靠近一點，也能達到肢體接觸的效果。

6. 暴露自己的弱點

絕大部分的男性，都很喜歡能夠激發他們保護慾的女生，所以在異性面前不要過於強勢，適當的示弱，讓對方能夠有機會幫助妳，讓他覺得自己被妳需要，也能夠大大提升對方想要保護妳的決心。

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