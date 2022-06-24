愛情｜12生肖男愛上你的前提是甚麼？虎男最愛潑辣霸道女王求征服

往往我們的心動和喜歡都會建立在某些事情的基礎上，因為愛上一個人，總是需要某些原因。或許彼此可能在某些事情上產生強烈的共鳴，又或許彼此身上的閃光點充滿著深深的吸引力，又或許彼此的三觀十分契合，總是能夠無比的合拍…...其實這些都是愛情的前提，因為他們才是推動情感發展的重中之重。



詩經有云：「關關雎鳩，在河之洲；窈窕淑女，君子好逑。」的確，每個人心裏都有著對美好的嚮往和追求。但在這個世界上，我們都是獨一無二的個體，每個人的身上都散發著最與眾不同的光芒。雖然在感情中很多男生都十分主動，但愛一個人的方式以及愛一個人的前提都會有著明顯的反差。

那麼今天就帶小夥伴們深度揭秘，究竟12生肖男愛上你的前提是什麼呢？快來看一看吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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屬鼠男：聰慧

生肖屬鼠的男生可以說是絕頂的聰明，他們總是能夠在複雜的環境中摸索出一條康莊大道，時常都散發著智慧的光芒。也正因如此，屬鼠男會非常欣賞充滿著智慧的女生，他們希望對方能夠有不錯的學歷，並且充滿著發散思維，所以他們愛上一個人的前提是聰慧，期待兩個人能夠擁有思維上碰撞的火花。

屬牛男：外向

生肖屬牛的男生雖然總是沉默寡言，但並不代表他們把自己的內心封閉起來。慢熱的屬牛男更希望找尋一個能夠逐漸引導自己的人，雖然他們無法展現出強烈的激情，但內心卻嚮往著熱情開朗且外向的人。所以屬牛男會因為對方擁有外向的性格而產生濃烈的好感，期待對方熱情的火苗點燃自己的心。

屬虎男：霸道

生肖屬虎的男生很像偶像劇中霸道總裁，因為他們的王者風範真的很難輕易的掩蓋住。但就是這樣放蕩不羈的生肖屬虎男，卻會喜歡比自己更加霸道的對象。因為對屬虎男來說，愛情更像是一場征服的戰役，他們喜歡到處開疆擴土，但更願意被人馴服，如果遇到一個潑辣霸道的女生，屬虎男會瞬間化為乖巧的小貓，淪陷在愛河之中。

屬兔男：溫暖

生肖屬兔的男生非常在意生活中的小細節，因為熱愛生活的他們很享受於當下，也正因如此，屬兔男的內心向往著如太陽一般溫暖的人。屬兔男會通過生活中的點點滴滴來捕捉快樂，也期待能夠找尋到照耀自己生活的那束光，所以他們愛上一個人的前提是溫暖，當屬兔男的內心感知到暖意時，便會奮不顧身的奔向對方。

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屬龍男：顧家

生肖屬龍的男生家庭觀念非常重，他們一直都渴望能夠擁有幸福的小家，無論事業發展的再好，家庭也始終牽動著他們的心。當屬龍男拖著疲憊的身軀回到家中時，如果能夠吃到心愛的人為自己準備的可口飯菜，那麼一定會馬上擊中他們的心。因為對於屬龍男來說，愛上一個人最重要的前提就是顧家。

屬蛇男：安全感

生肖屬蛇的男生看似高冷，但內心卻非常的敏感，因為他們極度缺乏安全感，很害怕自己的愛情有緣無份。屬蛇男一直認為長久的愛情需要互相依偎共同前行，所以對於他們來說，對方一定要給予自己足夠的安全感，只有打破對未來的所有顧慮，才能夠全情投入於當下的情感中，奔赴光明的未來。

屬馬男：上進心

生肖屬馬的男生，一直都是職場中最努力的存在，他們有著精益求精的態度，更有著對成功野心勃勃的勁頭，「敢想、敢拼、敢奮鬥」也是屬馬男的人生信條，所以他們也會被優秀且上進的人吸引。愛情在屬馬男看來是成功的助推劑，他們希望彼此的步調能夠保持著高度的一致，所以是否有上進心也是屬馬男愛上一個人的前提。

屬羊男：內涵

生肖屬羊的男生非常注重精神上的交流，他們不會迷戀上華麗的外表，更不會被庸俗的物質所吸引，因為對於屬羊男來說，美好的愛情需要一次一次的深入挖掘。所以對於屬羊男來說，他們愛上一個人的前提是內涵。屬羊男渴望能夠與深層次的人交往，也會欣賞那些精神豐富且內心充實的人。

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屬猴男：共同愛好

生肖屬猴的男生，擁有著對這個世界強烈的好奇心，他們喜歡探索，更願意創新，從未停下充實自己的腳步。在感情中，屬猴男不會過度在意物質條件，反而更多希望彼此能夠有很多共同的愛好。所以屬猴男很容易因為兩個人相同的興趣點而產生愛的火苗，隨著相處的深入，他們也會越陷越深，發起愛情的攻勢。

屬雞男：責任感

生肖屬雞的男生對於感情會有著很多傳統的觀念，他們希望彼此能夠從一而終，渴望跟心愛的人步入婚姻的殿堂。所以在感情中，屬雞男會非常注重責任感，在他們的字典中，從來不會有背叛和猜忌，屬雞男希望彼此能夠坦誠相待，當他們發現對方真誠地將信任交付在自己的手中，並且肩負著對於未來生活的責任感努力奮鬥時，屬雞男會毫不猶豫地墜入愛河。

屬狗男：幽默

生肖屬狗的男生，總是展現出風趣幽默的特質，他們無時無刻不洋溢著燦爛的微笑，因為對於屬狗男來說，與其沉浸在煩惱的痛苦中，不如放聲大笑感知幸福。所以屬狗男內心非常抗拒負能量的人，他們希望自己的另一半身上散發著積極且幽默的特質，因為只有樂觀的去看待一切，才能夠創造更加美好的生活。

屬豬男：浪漫

生肖屬豬的男生，在感情上有著自己獨特的追求，他們注重儀式感，總是希望把日子過成詩，不會以世俗的眼光去看待愛情，反而嚮往著浪漫的童話生活。而當屬豬男在生活中遇到一個極具浪漫的人時，他們會忘乎所以地愛上對方。浪漫的燭光晚餐不僅是他們生活的常態，美麗的鮮花也是點綴幸福的法寶，屬豬男會牢牢把握住讓人羨慕的愛情。

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