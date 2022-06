約會世紀難題｜與男生聯誼該不該AA制？6個付錢準則避免雙方尷尬

「他連3元也要跟我要耶?!」

「買個飲料35元他也不願意付…」

「我沒有不想請客,只是希望女生有表示要主動付錢的意思」



這些大概都是生活中常聽到身邊朋友的談話,「第一次約會誰該付錢」大概是一段時間就會被翻出來討論的事情,男生怕遇到拜金女、女生則不想和小氣鬼約會,這是基於亞洲文化中,通常男生都需要負擔比較大的經濟支出,與長久以來男生收入平均較高、社會價值觀認為男生需要負責養家、男生一般支出較少等等原因有關。時至今日,即使許多女生普遍都有不錯的經濟來源,也常常口口聲聲的說著男女平等,但男生付費的概念似乎深植人心。

男女之間到底該不該AA制?來看看6個約會付錢的準則吧。(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 9

想問問你:如果你是女生,你是下面哪一種的心態?

A. 我跟你出去還要付錢?這種男生不約也罷。

B. 第一次約會就讓對方付錢好像有點不好意思…

C. 我是新時代獨立女性,請讓我付自己的餐費。

D. 我不介意各付各的啦,但如果男生主動請客會加分。

E. 誰付都沒差吧,反正吃個飯小錢,我請客也可以。

那如果你是男生,你是下面哪一種心態呢?

A. 出去男生本來就要請客,這是基本的禮貌吧?

B. 如果有興趣就會請,沒興趣就各付各的。

C. 我是不介意請客,但是想試探女生,如果不主動說要付就不用再約了。

D. 男女平等,現在女生很多都賺比較多,為什麼要我請客?

E. 賺錢不容易,如果女生要請客,我也完全不介意。

約會付錢時的那齣戲

相信大部分的男女熟悉這個遊戲規則,因此付錢時上演的一齣戲,男女同時掏出了錢包。

男生:「不用啦,今天我請客。」(心中OS:主動要付錢加分)

女生:「真的嗎…不好意思耶…」(心中OS:噢主動請客有加分)

男生:「沒關係啦,今天很開心。」

女生:「那謝謝你喔,看下次請你吃飯,或等一下請你喝飲料/吃甜點?」

男生:(OS:太好了,可以再約。)

這時如果男生沒有照劇本演,直接收下了女生的錢,隔天馬上姐妹們開始討論。

「蛤,第一次約會就沒請客,也太小氣了吧」

「這男的不ok吧」

「他連零錢都算得那麼清楚,以後還要這樣算來算去好難看」

而如果女生沒有主動掏錢,有些男生就會開始思考這女生會不會是拜金女、以後都不付錢…若是沒有真的很喜歡,可能就不會再約下一次了。

既然亞洲人心中這麼多小劇場,日本起家的約會APP 「Pairs派愛族」就在一開始設定了約會費用由誰負擔的這個問題,或是在PTT聯誼版上也常常會直接說明各付各的,或是由男生負擔約會費用,這也是不錯的作法,省去了那個推來推去的付錢戲。

約會付錢的原則

每個人都有自己的金錢觀,沒有對錯,所以這也是觀察兩人適不適合在一起的指標之一,當一個希望男方負擔一切的女生,遇上認為自己應該負擔一切的男生,當然會很合。而雙方若是都希望在金錢這塊算得很清楚,也不會有什麼問題。所以會發生問題的往往是雙方認知不同,那怎麼辦呢?幾個原則讓大家參考。

同場加映:約會穿搭10個Do&Don't|露Bra帶、底褲痕倒胃口 穿著應視乎場合(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 21

不要斤斤計較

不管是男女都盡量不要斤斤計較,以一般上班族來說,幾十塊、一兩百塊都是可以負擔的金額,哪一方多付一點點都無所謂,很多時候女生並不是不願意掏出這個錢,只是態度問題。

從一開始就明白表示金錢觀念

如果不是願意負擔大部分支出的人,就不要打腫臉充胖子,爾後再抱怨對方都不付錢,這樣的關係容易因為金錢產生問題。

約會地點選擇自己能夠負擔兩人費用的地方

如果願意負擔,只是沒有那麼大的財力,建議可以選在一些能夠負擔兩人費用的約會地點,就不會因為經濟壓力影響感情。但請注意,平價不代表隨便,可以參考第一次約會地點選擇。

不要理所當然占人便宜

一段穩定而健康的關係是建立在平衡、平等的基礎上,付出很難量化,卻是一種感受,千萬不要有對方「理所當然」的要付出的這種公主病心態,對對方的付出心存感激,也許你不是用金錢的方式付出,卻也可以用其他方式讓對方感受到你的在乎。

歡喜做、甘願受

若是自願性的付錢請客,就不要後續覺得對方欠你多少,因為這都是你來我往,沒有人逼你的。

相較之下,歐美人士似乎比較沒有這方面「演戲」的困擾,通常很直接的要請客、很直接的提出說「我們平分?」,或是請客後提出「不然你請我喝飲料」,回到一個根本的問題,就是亞洲人的社交生活太晚開始,導致我們一直到30歲了,還對於約會的眉眉角角有很多疑惑,所以我必須說,如果你沒有很多約會經驗,還是有點不熟練或抓不到自己的準則,最安全牌就是照著上面提到的那齣戲演(如果不介意請客或被請的情況下),還有參考上面的五個原則,祝約會付錢順利!

同場加映:盤點5款直男看不懂的時尚穿搭單品 公主袖顯大隻、碎花似大媽?(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 19

各付各的英文不是AA制!

AA制的由來無可考究,第一次是在內地聽到這個說話,可能是「All Average」或是香港傳入內地的「all a part」,但英文沒有這種說法,一般在美國也不會說「go dutch」,因為帶有歧視的意味(嘲諷荷蘭人很小氣),所以如果跟外國人約會千萬別說「go dutch」。

可以說以下幾種更得體喔!

Let’s split the bill.(我們平分帳單)

I’ll pay for myself.(我自己付自己的部分)

Let’s pay the bill separately.(我們分開付吧)

那就順帶一提,如果要說我請客呢?

It’s on me.(這頓算我的)

I’ll pay for us/ the meal/ dinner.(這餐/晚餐我來付)

Can I take you to dinner?(我可以請你吃晚餐嗎)

Let me buy you a drink.(讓我請你喝杯酒吧)

【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】