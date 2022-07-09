吳家樂結婚16年罕有放閃　多年星途平平靠妻「1話」迎事業高峰？

【童時愛上你｜吳家樂】近日TVB熱播劇集《童時愛上你》故事內容清新兼新穎而引來熱話，日前劇情講述楊卓娜、吳家樂夫婦二人的感情發展。曾被封為「御用寡婦」的楊卓娜一改以往柔弱的性格成功「洗底」，是次飾演一個表面對丈夫呼呼喝喝，內心其實是充滿傷痛，精湛的演技讓觀眾一致讚好。

至於楊卓娜的對手拍擋吳家樂近年憑多部劇集已獲得不少觀眾的掌聲，今次在《童時愛上你》中飾演癡情男，成功演出另一種層次的演出。現實中的吳家樂都是一個癡情愛妻男，今年跟太太結婚16周年罕有貼出夫婦合照，由於女方家境比男方好的緣故，結婚多年間一直被外界稱為「駙馬爺」，但他以行動說話讓大眾知道他是一個有實力的「真男人」。



【童時愛上你｜吳家樂】吳家樂在社交平台上結婚16周年罕有貼出夫婦合照。（IG@ngkalokcarlo）

吳家樂入行多年終捱出頭 感謝太太支持

現年50歲的吳家樂於2006年跟其士集團太子女周蕙蕙結婚，婚後育有三名子女。平日吳家樂的個人社交平台大多都是上傳工作照，即使是去年結婚15周年都是簡簡單單上傳蛋糕照。不知不覺間二人經已踏入第16年，而吳家樂在社交平台上罕有地上傳跟太太的合照。

16年前的3月19日，每天在變，還好我們的『步伐』 和 『方向』 一直未變。 吳家樂

【童時愛上你｜吳家樂】現年50歲的吳家樂於2006年跟其士集團太子女周蕙蕙結婚，婚後育有三名子女。（IG@ngkalokcarlo）

吳家樂自1998年由加拿大大學畢業後回流香港加入TVB，初時主要擔任資訊節目主持，亦演出過多部劇集。可是入行多年來星途一直平平，其飾演的角色亦未能在觀眾心中留下印象。有次訪談中他表示給予自己3年時間，若果未有亮麗的成績就會放棄。或許上天聽到他的心願，吳家樂終於遇上屬於自己的代表角色，2016年他憑著劇集《城寨英雄》「馮春美」一角把事業推至高峰，雖則角色並不討好且相當陰險毒辣，但成功在觀眾心中留下深刻印象，終於讓大眾看到他。

成功男人背後的女人

當年《城寨英雄》紅遍至內地，更在萬千星輝頒獎典禮囊括多個獎項。吳家樂因《城寨英雄》「馮春美」一角奪得「專業演員大獎」。雖然多年曝光機會不高，但一路以來吳家樂的實力大家有目共睹，他主持的能力加上演技上的實力，十多年的演藝之路一路走來相當不容易。得獎後在台上公開感謝太太，成功一刻不忘太太對他的付出及支持。

【童時愛上你｜吳家樂】吳家樂在《城寨英雄》馮春美一角成功在觀眾心中留下深刻印象。（《城寨英雄》劇集）

【童時愛上你｜吳家樂】吳家樂因《城寨英雄》馮春美一角奪得「專業演員大獎」。（視覺中國）

太太，你永遠是我和三個小孩子心中的「神奇女俠」 吳家樂

我要多謝我老婆，佢同我講『好彩你唔係好紅，如果唔係你就無時間陪我哋。』 吳家樂

吳家樂被稱為「駙馬爺」以行動說話

前途漸漸一片光明，事業進展迅速，在感情路上吳家樂絕對是人生勝利家。2006年吳家樂迎娶其士集團太子女周蕙蕙，吳家樂外父周亦卿有「升降機大王」之稱，手持集團62.76%股份市值21億。外父周亦卿早年離世，外界猜測遺下逾50億元身家待分配。吳家樂與太太周蕙蕙的婚姻一直被外界指「高攀富家女」，對此言論二人甚少理會，婚後太太先後為吳家樂誕下長女Nadia、雙胞胎兒子Nigel和Nathan。一家五口幸福美滿，傳媒不時都拍到夫妻二人接送子女。其實有段時間吳家樂曾暫停拍劇，全因為了太太及子女們，甘願放棄男士最重視的事業。

【童時愛上你｜吳家樂】2006年吳家樂迎娶其士集團太子女周蕙蕙。（視覺中國）

【童時愛上你｜吳家樂】吳家樂與太太周蕙蕙的婚姻一直被指他「高攀富家女」，對此言論二人甚少理會。（視覺中國）

俗語說「簡簡單單平淡是福」！吳家樂的演藝事業沒有大紅大紫也不是一帆風順，但他是以順其自然的心態盡了自己的努力演好每一個角色，終於遇到「小成就」不自滿，且不忘多年間為家庭付出。面對任何的流言蜚語不理會，只希望跟太太及子女們在平淡中尋找快樂，陪伴子女們成長、跟太太平淡幸福地共渡餘生，這才是生活的一個常態。

【吳家樂 Q&A】