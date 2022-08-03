12生肖戀愛天書　與男友鬧交僵持不下　必學快速和好法不留隔夜仇

感情再好的情侶，在日久天長的相處中也會產生矛盾。人與人之間不可能完全想法一致，行動一致，當情侶間的三觀發生碰撞時，爭吵在所難免。其實爭吵並不可怕，只要在爭吵過後雙方能冷靜下來，及時化解矛盾，不要把矛盾延續到第二天，那麼對感情就不會有太大的影響，經過溝通之後，感情還能更加親密。但如果彼此都拉不下臉去道歉，去和好，矛盾就會越擴越大。



在爭吵過後，如果能用合適的方式去和好，不僅不會影響感情，還會促進感情。不過，每個人化解矛盾的方式都不一樣，一定要找對方向，才能實現快速和好的目的。

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屬鼠男：厚臉皮

屬鼠男內心柔軟，外表強硬，所以經常口不對心，為了面子死鴨子嘴硬。在與戀人爭吵之後，屬鼠男即使有心和好，也經常拉不下面子說聲對不起。所以，這時候就需要你厚臉皮一點，主動去找他說話。內心傲嬌的屬鼠男其實只需要你踏出第一步，他的態度很快就會軟下來。死纏爛打這一招，對屬鼠男最有效。

屬牛男：默默陪著他

屬牛的男生不善於表達自己的感情，在爭吵過後往往會選擇沉默應對，對你不理不睬。這是屬牛男無聲的抗議，但他不說話並不代表他不在意。如果你扭頭就走，反而會加劇矛盾。所以，不管屬牛男對你有多冷淡，都不要在他生悶氣的時候離開他。只需要安靜圍在他身邊陪著他，默默對他好，他就會慢慢心軟。

屬虎男：示弱

屬虎的男生性格強硬，喜歡主導，因此與屬虎男發生爭吵之後與他硬碰硬是沒有好結果的。因為性格衝動，所以屬虎男在激動的時候說出的話、做出的行為往往都不是發自內心的，越是生氣，代表他越在意你。與屬虎男爭吵過後，可以適當示弱，可憐巴巴地看著他，再掉幾滴眼淚，他就會立刻產生內疚感，後悔自己的所作所為。

屬兔男：真誠道歉

屬兔男缺乏安全感，在感情中比較注重行動，會用各種方式驗證對方的真心。所以，和屬兔男發生爭吵之後，花裏胡哨的哄法基本對屬兔男沒用，因為屬兔男最在意的是你的態度，而不是你的行為。只要你的態度軟下來，屬兔男就不會得理不饒人。如果你有心和好，那麼你真誠得和他道個歉，他很容易就能原諒你。

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屬龍男：假裝不理他

屬龍的男生是一個征服欲很強的人，如果你對他過於主動，他反而會不那麼珍惜你。同樣，在爭吵過後，如果你姿態低下地和他認錯，道歉，他反而會把姿態拔高，不會輕易原諒你。但如果你假裝不理他，他反而會沉不住氣，主動找你說話。此時你再認真和他溝通一次，把矛盾梳理清楚，就可以順理成章得握手言和了。

屬蛇男：吹彩虹屁

屬蛇的男生雖然外表看似精明能幹，但其實內心很不自信，很渴望得到戀人的認可。所以，平日裏多誇誇他，多認可他，就能給予他很大的信心和動力。在爭吵的時候，這一招也非常管用，各種誇張的彩虹屁吹起來，花式吹捧屬蛇男的優點，雖然他心裏知道那只是你哄他開心的方式，但還是會慢慢把緊繃的情緒鬆弛下來。

屬馬男：給他空間

屬馬的男生喜歡自由，最不喜歡在感情中感受到壓力和束縛。所以，在與屬馬男爭吵過後，千萬別對他軟磨硬泡，窮追猛打，否則只會讓他產生反感，反而更想逃離你。想和屬馬男快速和好，就要儘可能給他空間去冷靜，同時最好讓自己忙碌起來，與他保持適當的距離。只要懂得給他空間，很快屬馬男就能想起你的好，然後主動與你和好。

屬羊男：勾起美好回憶

屬羊男是一個十分戀舊的人，他們非常珍惜與戀人相處的美好時光，也很懷念熱戀時期那份美好的回憶。所以，和屬羊男發生爭吵之後，可以從他懷舊的心態出發，去製造一些能讓他勾起過去回憶的美好場景，或者刻意讓你們的定情信物以及帶有紀念性質的物品出現在他面前，就能瞬間讓他陷入過去的幸福場景，此時再去和好才能事半功倍。

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屬猴男：激起好勝心

屬猴的男生好勝心很強，對戀人有一定的佔有慾，很討厭戀人和其他男生接觸，更不允許自己作為男人的尊嚴被挑戰。所以，在和屬猴男發生爭吵過後可以適度利用這一點來刺激他，假裝自己有別的追求者，在他面前收一些匿名的禮物、鮮花，屬猴男的佔有慾就會瞬間被激發，讓他放下內心的不爽主動和你和好。

屬雞男：投其所好

屬雞的男生很挑剔，吵架之後也很難哄，所以常規的方法對屬雞男通常沒什麼效果，一定要摸清他的心思，投其所好，才能和他快速和好。如果他喜歡吃，就為他做一堆美食；如果他喜歡遊戲，就送他一堆皮膚；如果他喜歡音樂，就帶他去看音樂會；他發表任何看法，你都無條件認可和附和；這樣一套轟炸下來，屬雞男就是鐵打的心都會變軟。

屬狗男：讓家人朋友做說客

屬狗的男生是一個十分重感情的人，非常重視自己的親人、朋友，所以他們的愛情基本上和親情、友情有著微妙的關係，只要得到了他家人和朋友的認可，基本上也就得到了他的認可。在與屬狗男爭吵過後，讓他的家人朋友做說客也會有奇效。因為屬狗男在感情方面還是很在乎家人朋友的意見的。只要你有能力讓他身邊的人出馬，比什麼方式都管用。

屬豬男：做點貼心的事

屬豬的男生是一個很容易滿足的人，不管自己付出再多，只要戀人有一點點回報，屬豬男都會很感動。和屬豬男吵架之後，只要能抓住他心軟的特點，為他做一些貼心的事情，就能快速和好。比如對他噓寒問暖，上下班接送，給他買心儀已久的禮物......這些小細節都能讓屬豬男感動地稀里嘩啦，是化解矛盾的靈丹妙藥。

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