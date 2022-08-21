七仙羽｜4個離別的規矩　分手也要好來好去　講清講楚否則手尾長

香港每年好像都總會發生好幾宗為情爭執，繼而動武的事故。神智清醒有命拒絕送院那些，一般人當食花生，可是列為情殺案的，真是very horrible。



分手這回事，一旦不幸，可能會為你帶來難以想像的後果。所以，來分析一下分手的大忌，保你平安。

七仙羽列出4個最差的分手大忌，不要傷害曾經愛過的他。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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分手動口不動手

師傅聽過最惡劣的分手情況，真的幾乎動刀動槍，分分鐘搞出人命。都說了，一鬧交鬧到火遮眼，總會出事的。

很多時就是那一念之差，意志薄弱，hold不住了，剎那之間就動了怨恨，繼而一發不可收拾。Please，不要推，不要撞，雙手收好，不要造成傷亡。

面對面太刺激

如果對方容易被刺激，就不建議在他面前直接講分手。面對面提出分手，氣氛一定瞬間掉至零點，一下子就令人無比失落，或者無比激動。

那麼，該怎樣安排才妥當呢？師傅認為，一切可以如常就如常，照樣食餐飯，照樣喝一杯。你其實是在扮無事，待他察覺你的神不守舍，他可能就收到暗示。

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無情冷處理

分手不是一個時刻，是一個過程。講了那兩個字，過程才正式開始。如果一下子就斷聯沒下文，一意孤行地冷處理，會令對方陷入慌亂，甚至因愛成恨，對你也沒好處。

不想面對面的，可以傳訊息，例如在見面完，各自平安回家之後，發個訊息:「其實今晚一路食飯一路都想講，但唔想刺激到你，所以依家先同你用文字講清楚。」

模稜兩可不解釋

前幾篇是提及過，被分手的人不應執著原因，但提分手的人則有不一樣的考慮。如果能夠給予原因，令人心服口服的，對方就更容易放下了。

例如說「我覺得你經常發脾氣，我個心好累」、「我覺得你只顧打機，一點都唔上進」、「你要養太多家人，將來同你生活都唔會輕鬆幸福」、「因為我想搵個有經濟能力的老公，你連工作都無，大家一齊生活太痛苦。我自細已經好窮，仲要照顧家人，所以呢個情況我唔可以再接受，大家不如分手啦。」

語氣方面大家請自行調整，內容是很無情的，修飾一下多少也要，但重點要clear。如果講不出原因，對方條氣不順，手尾就很長了。

最後忠告，講分手之前，想清楚，如果有猶豫，梳理清楚自己猶豫甚麼。情人有始也有終，有頭有尾，有根有據，講清講楚，分手便心服口服。

七師傅贈你幾句：「分手不是一個時刻，是一個過程。」



《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》書本封面

名：師傅乜都知——愛情戀咁嚟

作者：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。

七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】