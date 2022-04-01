被分手後陷入自我否定旋渦　4條失戀解藥給你外敷內服走出陰霾

分手失戀幾乎是每個人一生都會經歷的傷心故事，常常需要數天、數個月、甚至需要數年才有辦法讓傷口癒合，或甚至是成為心中一輩子的結。



這種痛苦除了自己以外，好像沒有任何人可以懂，也似乎沒有外力可以幫到自己，所以對於遇到這種情況的朋友，我不想老生常談的說「下一個會更好」、「不要難過」、「他配不上你」這種話，反而希望你努力把一些較沒有幫助的想法拋出腦外，因為這些念頭並不會讓你復原、過得更好、或挽回感情，卻折磨自己和愛自己的人而已。

註：以下所使用的「他」並不單指男性。

「我變得很慘，他就會回來找我」

曾經有個朋友分手後開始挨餓、讓自己生病，因為她認為如果看到自己這麼慘的樣子，對方就會回來找她、照顧她。相信也有一些人分手後會以自殘的方式想讓對方看見自己的傷痛。也許對方真的會因為這樣而回心轉意，但這並不是真心的想要復合，而是半被威脅、半內疚的心態，原本的問題沒解決，之後還是有可能會再次經歷分開。

更好的作法：努力好好吃飯、好好睡覺、不要傷害自己，身體健康才有力氣讓破碎的心復原。

「詛咒他一輩子得不到幸福」

「得不到就要毀了他」的心態也是很多人會有的想法，不論對方到底做了什麼，或因為什麼原因分手，要在受傷的心理狀態下祝褔對方是很難的，但詛咒或看衰對方絕對不是有幫助的想法，因為有很大的可能性，他還是過得好好的，甚至比活在怨恨中的你更好，那樣你只會更痛苦。（延伸閱讀：拒絕不健康關係，才能迎向幸福。）

更好的想法：他的人生不管如何，以後與我無關。

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「如何挽回他的心」

前提是你們並不是因為某件小事吵架而分手，而是對方已經堅定分手的決心，那麼「挽回他」就不是你第一件需要煩惱的事，而是如何放下他。有些教人用一些手段挽回對方的文章／影片，並不是說他們錯，也不是代表直接放棄彼此的感情。而是把全部心思都放在挽回對方，往往會讓自己更卑微、更痛苦，即使挽回感情，也不容易回到過去平衡的狀態了；或是手段被看穿反而搞得更難看。

更好的想法：認知自己哪裡做得夠好了、什麼做得不夠好、哪些可以改進，在這段感情中學到了哪些事情，用更好的自己去面對下一個對象。

「我再也找不到更好（適合）的對象了」

這句話是不是說出了剛分手的你的心聲？覺得他該是人生的另一半，永遠不會再有這麼合、這麼好的對象了？然而，既然你們現在分開了，就絕對不會是最適合的對象。也許他在客觀條件上可能在你的人生中是擁有最好的條件、對你最好的人，但你要找的不是最好，而是更適合的對象。

更好的想法：現在分開就是讓我有機會遇見更適合的那個人。

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但分手絕對還是很難過，到底具體該怎麼做才能把這些念頭排出腦外？

終極失戀解藥

人生是我的：思考自己一直很想做，卻礙於一直跟另一半相處而無法完成的事：小至大掃除、剪頭髮，大至移民、轉職，一一制定完成的計畫和目標，把心思放在自己身上。

把垃圾丟掉：向親近的好友或家人抒發自己的心情，或是打字、寫出來，不要把情緒憋在心裡。

好好愛自己：做自己就算單獨做都喜歡的事：吃美食、健身、爬山、旅行、烹飪、打球、看電影… （但避免曾經兩個人很常一起做的事）

勇敢走出去：如果還有辦法參與群眾活動，把握機會認識朋友，參加各種聚會、下載交友APP、學習新事物等。

最重要的是，分手失戀的第一念頭不該是喝個爛醉、抽菸、或做任何傷害自己的事情，也不用故作堅強，當作沒這件事發生，而是想盡辦法讓自己一個人也可以沒那麼糟，進而讓自己過得更好，從一段失去的戀情中成長和學習。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】