七仙羽｜男人在愛情不同階段追求的是？想幸福到老就必須不斷磨合

Love 是短短四個英文字，Relationship 是很長的，一、二、三、四......數不到那麼長。



漫長的過程，彼此追求的東西其實會有變化的，不可能一直都一模一樣。

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浪漫熱戀期

愛情關係裏，其實各有所需。滿足了需要，愛的感覺就增加了。雄性動物都有種天性，大部分都有一定生理需求。拍拖時會產生戀愛的感覺，初初很可能都是因為男人覺得你美麗，很有吸引力，想佔有你。

既然男人這段時間是比較着重外在的條件，能給就給他們，花點心機打扮，要靚有靚，要性感有性感，當然要健康的，重要的是，這些相處下來的感覺，會累積成愛的養分，令感情可以延續，這樣一來他就會覺得你越來越吸引，會更想擁有你。

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戀愛關係的進化

雖然說，很少男人是為了結婚而戀愛，對女人的追求，總少不了生理的驅使；女人則不同，傳統上都是想嫁個如意郎君。這些老生常談，不用太早説的。

師傅覺得，一開始戀愛，想得太長遠是不現實的，兩個人在一起，要開心才有意思，男女都一樣。時間久了，慢慢會感覺到，那些拖拖手、攬攬腰的慾望開始起了變化。大家互相成長，一起進步，自然想為長久的生活打算。

穩定磨合期

熱戀期本來就是短暫，感覺不同了，代表你們要踏進另一個階段，一起追求更多和更遠。

過了熱戀期，大家就相知相惜、相濡以沫，熟悉彼此的性格和生活習慣，開始穩定下來，對對方的要求都比較注重內在。適時的關心、體諒、照顧，以及自由的空間，都變得越來越重要。

師傅要提點一下，雖然這些條件不是愛情初期時最着重的，但從一開始就要好好養成。好性格不是一朝一夕培養，也不可能裝出來的。二人在過程裏一直磨合，才能在幸福的路上前進。

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通用法則

永遠記住：男和女是來自不同的 universe，文化背景、家庭背景，生活習慣是不同的。尊重對方，給予空間，感情才可以細水長流。互相尊重，給予空閒，重視信任，這些是任何時候都通用的法則。

七師傅贈你幾句：「Love 是短短四個英文字，Relationship 是很長的。」



《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》書本封面

名：師傅乜都知——愛情戀咁嚟

作者：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。

七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】