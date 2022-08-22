脫單｜這5類人條件不差卻交不到伴侶　不要把愛你變成太難的任務

單身不可怕，可怕的是周圍的人事物一直提醒你單身有多孤獨。但當你習慣了與寂寞共處，便是最完美的單身狀態。至於什麼時候要投入下一段戀情，就等著看到時候，是哪位幸運的對象，會愛上那個充滿自信的你。



Natividad常跟朋友哭訴她的戀人不如人意。朋友聽完她一整個晚上的傾訴後常對她說：你在關係裡給對方的測試太難了，別人真的做不到。換位的話，你自己也做不到。

你會不會也想問，自己的條件真的不差，日常會被朋友、工作同事上司們誇獎，但就是很難走進親密關係？

以下這五種類型的人非常難走入穩定交往的關係，你也中了嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

現實中長久的關係，更常見的是兩個平凡人之間的互不嫌棄

理想中的愛情是有一個人能永遠堅定地選擇和不放棄。但現實中長久的關係，更常見的是兩個平凡人之間的互不嫌棄。其實，某種程度上，每一個人都是「困難」的愛人。我們身上都有一些毛病，讓那些愛我們的人討厭或者感到不舒服。我們都有自己最壞的一面。朋友未必能見到這一面的你，父母可能太過愛你而不會去介意這一面的你，只有和你長期相處、朝夕相伴的愛人，會見到你的這一面——並不得不和他相處。

這是每個人在親密關係中都必修的功課。你的愛人會為你舉起一面鏡子，讓你看見自己都不是那麼願意看見的一面。而有一些人，在此之外，還要比普通人走得更遠。他們有意無意地把自己變成了對其他人來說「過於困難」的愛人；也確實會降低他們獲得長久親密關係的可能性。當其他人懷著滿腔的熱忱，想要靠近他們，與他們發生連接時，他們會給試圖愛他們的人製造出各式各樣的挫折感。最終讓對方感到對關係的失望，或者對自身能力的失望（覺得自己無法達到他們的要求、無法促進關係），最終選擇放棄關係。

甚至，還有一些人根本不給其他人靠近的機會。他們製造出的一些給他人的印象，讓他人無法得出「自己可以去試圖接近」的念頭。他們看起來遙不可及、或者完全不需要認真的關係。

同埸加映：脫單｜告白成功的7大祕訣 讓對方感到被需要、試融入你的生活圈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

五種類型的人非常難進入穩定交往的關係

第一類困難的愛人，是那些在關係中傾向於封閉自己的情緒的人。

尤其會拒絕一些涉及到感受、想法等內心層面的深層次溝通。他們不會共情愛人，也不期待愛人共情自己。在和他們的關係中，沒有情緒的流動。這類愛人會帶給伴侶一種「死寂」的感覺，也會懷疑關係的真實性。

第二類困難的愛人，是情緒調節能力特別弱，對關係有著不合理的期待的人。

這類人就像情緒上沒有長大的小孩。當他們被伴侶刺傷了的時候，他們可能會陷入深深的低落；當他們的驕傲和尊嚴感被損傷到，他們無法說出自己的感受，會陷入沉默，期待伴侶如同嬰兒期的父母一樣，猜出究竟發生了什麼；也可能會突然陷入暴怒，因為被傷害給他們一種失控的感受，只有通過攻擊才能重新找回控制感。

和這類愛人相處，如果是真心愛他們，會很容易出現情緒上的耗竭，因為自己的情緒會被對方波動的情緒影響，還需要投入很多心力去猜測對方的想法。而現實中的普通人，沒有受過心理學專業訓練，很難一直保持這樣的愛情，往往精疲力儘後，也無法讓愛人滿意。

第三類困難的愛人，是不願意接受愛的人。

他們會拒絕來自伴侶的善意，很難接受伴侶的表揚、鼓勵和幫助。有時雖然口頭上沒有表達出拒絕，但是心裡會很彆扭、也會把彆扭表露出來。在被伴侶幫助後，他們還會表現出對伴侶提供的幫助並不滿意的樣子：「你做得也不怎麼樣啊。」

生活中，他們也會更多地關注到伴侶表現出的不愛他們的細節，或者注意到伴侶愛的表達中令他們不滿意的部分。比如伴侶可能做了十件關心他們的事，但是他們無動於衷，而有一次當他們感覺不舒服，伴侶卻沒有及時提供支持時，他們會敏銳地注意到這點，並牢牢記在心裡。

甚至他們會告訴自己和對方，我能感受到你的關心，但我懷疑你另有所圖。這類伴侶常常讓伴侶感到挫敗感：捂不熱一顆決定保持冰冷的心。

第四類困難的愛人，是永遠要求自己是關係的中心的人。

哪怕再愛一個人，在長期關係中，每個人都有被看到和被回應的需求。時時刻刻都要佔據關係的上風，要索取不要付出，也會逐漸積累對方心中的失望。這類伴侶，有時還會斥責或者貶低自己的伴侶，以鞏固自己的地位。

最後一類困難的愛人，是難以對關係做出承諾的伴侶。

他們在關係中害怕全情投入、害怕停止觀望，始終害怕錯失過更好的可能性。因此當另一半已經做出承諾後，會經常感受到他們「沒有那麼喜歡自己」（這裡說的承諾不是口頭上的「甜言蜜語」，而是在行為的方方面面真正表現出認定了這段關係）。

同埸加映：脫單｜到底要幾鐘意一個人先適合拍拖？9項戀愛指南讓你變成你們（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 40

這些困難的愛人還是有一些共同點：容易感到自卑、被羞辱的羞恥感

雖然表現形式不同，這些困難的愛人還是有一些共同點的：他們都容易在表露脆弱、對方卻沒有第一時間覺察和回應這份脆弱時，感受到驕傲感和尊嚴感的巨大受挫——隨即產生強烈的羞恥感。 他們需要反覆在心中測試自己的伴侶：看看他是否真的值得信任，也看自己在關係中如果付出感情是否是安全的。

總體來說，困難的愛人的童年原生家庭的確都不盡如人意。他們沒有在生命早期，就學會放鬆地接受愛、相信愛。有些孩子小時候只接受過父母「有條件的愛」：「只有你滿足了我的期望/達到我的要求，我才會愛你。」這讓他們又對「自己會被愛」這件事心存懷疑、缺乏自信、同時又要表現的「不在乎」。 甚至，他們會嘲弄那些愛他們的人，覺得那些人被假象欺騙很愚蠢，連帶也輕視對方付出的愛；但在內心深處，他們又為沒人喜歡真實的自己感到痛苦。

當然，這些困難的戀人也還沒有經歷過特別好的愛人——可能是他們自己不給機會，沒有允許好的關係在自己身上發生。好的愛人能夠通過提供給他們新的被愛的體驗，重續他們對愛的理解。 他們中的有一些，在過去受到過高壓型控制（Coercive Control）。曾經有人打著愛的名義，試圖控制/支配他們，來達到自己的目的。高壓型控制會瓦解一個人對他人和對愛的信任。

最重要的影響原因，是他們還沒有喜歡上自己。低自尊的人傾向於負面地看待自己，認為自己不夠好、或者不值得被愛。他們會拒絕來自伴侶的愛，來避免和他們的自我認知產生衝突（Hendrix & Hunt, 2004）。

不要讓愛自己的人感嘆「愛你好難」！我們是能夠通過自我調整，變成一個「相處順利」的對象的。

生活中，去表達「我好孤獨」好像是一件丟臉的事。但其實，孤獨有時候的確是一種痛苦。人類的心靈設定了我們會從親近之人的陪伴中獲得能量。當我們有煩惱的時候，僅僅是他人的聆聽和認可，就能讓負面情緒得到緩解；把快樂分享給他人，會讓我們進一步獲得自我價值感。

長期的孤獨會讓我們低落、空虛、抑鬱。也正是因此，愛對我們來說才如此重要和珍貴。承認孤獨不該是一件羞恥的事，因為有那麼多人都活在孤獨中。它說明此刻的我們缺愛，但也是驅動著我們去尋找愛的內在力量（此處的愛不局限於愛情）。

盡自己的能力，讓愛自己變成對他人來說也挺舒服的事，或者至少是不那麼困難、充滿挫折和耗竭感的事，很重要。它帶我們走出孤獨。我們是能夠通過自我調節，變成一個「不那麼難」的愛人的。回頭我們再仔細聊聊這件事。好好說出自己的想法，懷著恐懼暴露出自己的脆弱——可以就從這一點開始。

願所有人都能為自己的愛人，做一個「不困難」的愛人。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】