珍惜生命遠離渣男！5個表現識別他是否對感情專一　承諾必定兌現

愛情其實是很神聖的，它驚豔了時光，溫柔了歲月。但愛情專一不是一廂情願的奢求，也不是從一而終的痴情，更不是海誓山盟的誓言；是品格，是高度，是高尚的風範，是用心的尊重......



對愛專一，是對你現在正在愛的人的時候專一，而不是擇一偶伴一生。因為我們生活中會經歷很多很多的事情，有時候處於愛情中的兩個人會因為共度難關而感情日漸深厚，有時候兩個人因為不同的表現和選擇而分道揚鑣......

怎麼才能知道一個人在感情中是否專一？或者，在背叛發生以前，有什麼跡像是能讓我們察覺到對方的不可靠的嗎？今天，來看看專一的人都有哪些共性吧！

姐妹們務必牢記以下幾點，專一的人都有這些共同之處！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 他們既享受相處，也樂於擁有自己的空間

一個很普遍的誤解是，一個人對關係能有多投入，決定了他能有多專一。想像這樣一個伴侶：24小時隨時待命，巴不得時時刻刻陪伴你的身邊。這樣的伴侶即便聽起來可能有些過於投入，但似乎不會讓人懷疑他的專一。然而，這種狀態可能正預示了長久的專一對他而言是有難度的。臨床心理學家Hal Shorey（2019）從與來訪者的接觸中發現，那些在關係初期非常黏人，渴望親密而難以接受邊界的伴侶，反而有可能因為感覺自己對親密的渴求得不到滿足，而向其他關係尋求「備用」的溫暖。

真正更擅長持久投入親密關係的，其實是那些在愛情中渴望親密，但依然能夠享受獨處的人。對於他們而言，親密關係是穩定且安全的，他們信任伴侶，也更願意專注地投入在關係當中（Haseli et al., 2019）。

2. 他們能在日復一日的生活中找到樂趣

關係最熱烈的初期，專一並不是件難事。可是蜜月期總會結束，感情越到後期，似乎越需要一個人的自制力來維持對一段關係的專一。不過，在長期關係中，維持專一對於一些人來說確實更輕鬆一些。心理學研究很早就發現，人們的環境適應性（habituation）存在明顯的個體差異（O'Gorman,1977）。那些需要更長時間產生適應性的人對於事物的新鮮感維持得更久。其他研究學者也注意到，雖然被新鮮事物吸引是人的天性，有些人天性喜歡熟悉感多過新鮮感（Christie,2006）。

換句話說，由於這部分人天然的傾向，專一對他們更像是一種舒適的享受，而不是需要費勁維持的任務。這些人在關係中可能相對慢熱，但他們的熱烈也可能持續得更久，並且比一般人更擅長在重複的生活中找到樂趣。

3. 他們往往會給出非常清晰的承諾

保持專一是一種承諾。只不過，在背叛發生以前，這條承諾都有點像裝在薛定諤盒子裡的貓，沒人清楚它到底是會被一直遵守還是會被違背。雖然我們無從確認這條承諾最終是否能夠實現，但生活中的一些小事的確可以看出對方是否有遵守承諾的能力，並由此能夠推斷出當對方承諾專一時，有多大的可信度。

遵守承諾的人給出的承諾往往是清晰明確且伴隨實際行動的。他們會不情願作出太過模糊的保證，比如「我保證以後不惹你生氣了」或「以後我們都不吵架了」，因為模糊的承諾難以實現，而他們很難接受自己說過的話卻做不到。同時，他們對於自己的承諾會非常慎重，慎重到他們不太願意把諾言當作甜言蜜語說給對方聽。每個承諾對於他們而言都是需要認真對待的目標。在給出承諾以前，他們往往已經在腦海中預想好如何實現這個目標了。

如果這樣的人對伴侶作出了保持專一的承諾，那他們一定在心中已經下好了十分的決心，並願意全身心地履行這一承諾。

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4. 他們擁有穩定清晰的自我

處在親密關係中時，我們是格外脆弱的。因為我們邀請另一半走進我們內心的同時，也賦予了他刺痛我們軟肋的能力。擁有穩定而清晰的自我，對於維持長期親密關係顯得格外重要。缺乏穩定而清晰的自我的人容易要嘛順應外界對他們的所有要求，要嘛強求外界符合自己的一切期待。

這兩種狀態對應我們常說的自卑與自戀。自卑的人在親密關係中可能會產生「我不配」的感受，不斷向對方讓渡自我，卻總是擔心關係難以維繫，最終由於害怕一段關係不足以支撐自己而向外尋求安全感。自戀的人在親密關係中則容易不滿足於僅僅從伴侶身上獲得關注，想要追求他人的關注來證明自己的價值。這兩種狀態顯然都無助於我們維持長期穩定的親密關係。研究發現，那些自我認知明確的人往往更願意對一段關係付出承諾（Lewandowski, 2009）。

他們的自我像是內心安穩的小屋。在親密關係中，他們可以坦然邀請伴侶走進自己的小屋，而不會擔心自我受到威脅。這種自在感，使自我認知清晰的人更擅於維繫一段長遠的感情。

5. 他們可能還有一些「不切實際」

有理想主義傾向的男性和浪漫主義傾向的女性會對愛情更加忠誠，更願意維繫一段關係（Engel et al.,2002）。換句話說，更願意投入感情的人，不論男女，身上多少需要一點點「不切實際」的因子。雖然這篇研究沒有解釋為什麼會出現這種關聯，但似乎不難理解。專一從來就不是一件很理性的事情。如果我們要非常現實地考量「專一」這件事，可能會發現它並不能最好地實現我們的利益——專一，意味著人們放棄尋找更好的可能，意味著為另一個人付出犧牲，意味著不再只需要考慮「我」，而需要時刻為「我們」著想。

好消息是，專一確實是可以在關係中被培養出來的。具有這些特質的關係往往能讓人變得更專一：

1. 關係中設立了清晰的邊界

清晰的邊界和規則是一段關係的安全網，它除了能使關係中的雙方更舒服地相處以外，還可以避免關係因為混亂而產生矛盾。（關係中的「舒服」究竟是什麼樣的感覺？點擊閱讀：很舒服，但又不至於「太舒服」，是一段關係最好的狀態。）很多時候，關係裡的「不專一」，都與邊界和規則有關。

比如，雙方對什麼才是專一的行為有歧義，可能一方覺得自己和朋友單獨吃飯是正常交往，而在對方眼裡則是越界行為；一方覺得如果不讓伴侶看手機就是心裡有鬼，而另一方則堅持這是個人隱私。從這個意義上而言，「專一」其實是一件非常主觀的事情，每個人，每段關係，對於怎麼樣才算保持專一，並不完全一致。因而，溝通清楚什麼才是這段關係中的「專一」，是一段專一的關係不可缺少的。當一個人能夠非常明確地知道什麼行為符合這段關係對於「專一」的期待，什麼行為則會違背這些期待，他也就能更好地保持專一。

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2. 發生爭執時不爭論對錯

如果你發現在自己的關係中，雙方即便發生爭吵，也很少試圖分辨誰對誰錯，而是兩人一起試圖解決雙方存在的不同，那麼恭喜你——這段關係擁有專一的潛力。

發生爭執的時候，想要證明自己的正確性幾乎是每個人的本能，在親密關係中也是如此。只不過，當我們在試圖證明自己的正確性時，我們常常忘記伴侶並不是我們的對手，而是我們最親密的同伴。曾有一項研究通過監測伴侶在爭吵時的荷爾蒙變化，來分析情侶的爭吵模式與關係存續長短的關聯。研究人員發現，情侶在爭吵時的荷爾蒙水準會互相影響，並進入相互為敵或是共情彼此的狀態。

那些相互為敵的情侶相比那些爭吵中共情彼此的情侶更容易分手（Schneiderman et al., 2014）。

3. 雙方對於這段關係有共同的目標

可能有些人以為能夠專一的關係一定充滿了快樂、幸福，以及一切美好浪漫的時刻。體驗更多積極的情緒在關係中固然很重要，但它並不是一段專一的關係最關鍵的部分。雙方對關係擁有共同的信念，相信關係可以成長，才是更重要的。

有些人雖然渴望專一的感情，卻沒有保持專一的能力；有些人可能天性專一，但他遇到的人或許並不是他想要為之專一的對象；還有些人缺乏專一的特質，卻因為下定了決心，付出努力獲得了長久的感情。

你屬於哪一種呢？

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】