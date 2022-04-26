脫單｜征服12星座男的愛情攻略　攻陷爛玩人馬先要打入他的朋友圈

每個人都應該看！ 不必裝可愛、耍心機、委屈求全， 妳可以既對等又有尊嚴地，將他的愛手到擒來......



你是否常為自己的戀情總是不順遂而感到納悶？或因自己的內向和不善言辭，導致總和真愛擦身而過，事後才沮喪不已？以下這篇就是最完整、最有系統、最直搗核心的男性攻略本，你只需要按部就班，跟著這裡的方法做，就能讓他在不知不覺之間對你動心......以下便是針對12星座的最強獵男術（月亮星座也需要參考），你的戀情就從今天開始改變！

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針對白羊男的攻略法則

白羊座有高度的容忍性，也有不畏艱辛的意志力以及鬥爭本能。他們心中一旦有了理想，必能排除萬難，勇往直前。在新的環境下，能發揮拓荒者的精神，帶頭領軍，開創新機，頗有領導者的風範。同時，也有侵略的一面，最大的快樂是排除萬難讓艱難的事情進入軌道。他們對愛情的要求，其實是嚴格的，渴望一段純潔的戀情，希望對方把自己視為唯一，看似成熟的他卻又想談一場幼稚的戀愛。

眾所周知白羊男的自尊心不少一般的強，卻非永遠的一根筋，而是在事後自己會進行反思和道歉。所以與她們相處，需要經常對他們來些小刺激，接著送上個大大的蜜棗。因為他們有一點就是脾氣說上來就上來一下子就爆發，這時就要冷靜了，在他們吵的時候默默在一邊聽著就可以了，然後他們沒有對手就會有挫敗感了，再跟他們說兩句好話，效果明顯會被吃住。

針對金牛男的攻略法則

金牛座個性溫和又堅實，性情沈著而踏實。對事物雖然猶豫不定，但是一旦決定下來，就能以堅忍不拔的精神，執著向前。忍耐力強，行事慎重，但也有頑固的一面。受人之託必能忠人之事，絕不會中途放棄。占有欲強，比較追求物質上的滿足，而且堅持事物的完美度，是一個藝術設計及園藝方面非常有才氣的人。金牛在培養一段親密關係需要時間，他不是急性子，喜歡不疾不徐地傳遞自己內心的真實情感。

固執的金牛男骨子裡其實是很溫柔的，首先要有自己的生活情調和高雅的生活品位，讓他覺得對方很特別。接著就要展示勤儉持家的本事了，他們對能這類女生 是很有好感。相比於其他星座男來說，金牛男還是比較實在的，安定、現實的生活就是是他們所追求的，就是一定得要會幾道拿手小菜，當他們生氣的時候，做一桌他喜歡的美食，一下子就恢復過來了。

針對雙子男的攻略法則

雙子座個性敏銳又快捷。有強烈的好奇心和求知慾，對於新觀念和新流行的感觸十分敏銳。聰明機智，有辯才，是一個謀略家和演說家。遇事都能妥善對座，冷靜觀察，果敢而有擔當。而且常會有一些突發奇想的點子，有大膽假設，小心求證的個性。雙子是出了名的愛社交，只要有他們在的場合氣氛都會歡樂十足。

面對他們的時候不要一副無精打采的樣子、偶爾給頭髮染個新顏色、裝扮一下新的風格、給屋子刷新的顏色、或者給車子換個新座椅……等等，這時你就會發現雙子帶著一雙好奇的眼睛出現了在你身上。然後他們就會像換了個人一樣，嘴巴一張各種甜言蜜語的伺候著你，並且眼神會帶溫情脈脈的那種，誰讓雙子男們是好奇心害死貓的那種人呢，對他們來說只要有新鮮花樣展示給他們看，他們立刻能先把舊情變新情。

針對巨蟹男的攻略法則

巨蟹座感情豐富，對事物的感受性強。對外親和謙恭，頗有公眾意識，但是對內則有強烈的防衛本能，不願私生活受到于擾。大體上是一個溫和內向的人，但是絕不向惡勢力低頭。熱心參加愛家、愛鄉、愛民的團體，自我意識很強，尊敬能夠保護自己立場的人，帶有懷舊的心情，是一個十分傳統的人。此外巨蟹座經常給人一種愛家的形象，但內心深處經常有很多的小劇場。

巨蟹男把教養這一點看非常重，他們認為有教養的女生才能夠把自己的孩子給教好。畢竟他們希望自己將來的孩子是有道德而且積極陽光的那種。還有他們巨蟹男本身也是非常顧家的人，他們很少會隨便到處去的，畢竟家里人更重要許多，他們自己會把時間更多花在陪伴家人身上。所以他們只會找那種跟自己一樣都是特別顧家的女生來作為伴侶。

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針對獅子男的攻略法則

獅子座為人正直，頗具威嚴。喜歡以自己的魅力和才能開創出一片天地，並熱衷於權力地位。處事物時採用光明磊落全力以赴的做法，厭惡卑劣的小人行徑。有演戲的才華，對自己充滿自信，近乎自戀。另一方面，由於心胸寬大，自能吸引群眾。不過，容易被自己的情緒左右，經常覺得孤獨。大獅子喜歡一個人的模式經常是採取「被動」的方式，或許，這跟他「愛面子」有關。

誰都知道獅子男的脾氣是動不動就發火的，還是發起火來軟硬不吃的那種，別人跟他們道歉，他們根本就不會去搭理，但是別人不跟他道歉吧，他們又會主動找對方麻煩。最好的做法就是，當他們衝過來要對你發脾氣的時候，就立刻離開可以不用理他們了，獅子男他們自己好好呆一下就可以了，留點空間讓他們自己慢慢心里平復，過了一段時間他們會自己好起來的。

針對處女男的攻略法則

處女座為人勤勉，一絲不苟，喜歡接觸社會，行事採取合理主義，是一個對社會頗有貢獻的人。對人體貼入微，做起事來也有大將之風，但是有時過於小心，反而無法掌握大綱，不過大體上作是一個有計畫和實務能大的人，而且一向本著良心做事。在個性上思慮較多，富於批判精神，容易成為鋒利的評論家。有濃厚的道德觀念。處女們多半是心思細膩的，他們希望自己可以找到一段穩定的關係，而非只是談一場速食感情。

作為他們的戀人，最重要的一點就是不可以去擾亂他的一切計劃，畢竟每個計劃都是他付出了各種精力才有的，他們的計劃一旦被打擾，可能就沒辦法完美地完成，而他們又有強迫症，這對他們來說會是種折磨的。所以征服他們的第一點就是一定不要在他們工作的時候打擾他，不把處女男惹急了，他都會把對方寵成小公主的，順其自然地和他們相處就好了。

針對天秤男的攻略法則

天秤座個性穩健而理智。有優秀的平衡感和公正的判斷力，善於協調，在相反的意見中往往能擔負起調停的責任。凡事講求邏輯和策略，絕對不以暴力解決事情，而是以巧妙的手腕，在對等的權利和利害中找出平衡點優柔而不寡斷，八面玲瓏，頗有社交才華，容易博得在上位者的眷顧和禮遇。天秤們在處理愛情的部分其實是很直接的，雖然他們不喜歡一個人的生活，但對於不中意的人，他們也會選擇直接冷漠處理。

他們認為自己生活都那麼的忙碌了，也有太多的事情要處理，所以不會希望對方太無知的那種，不要什麼事情都來問他們自己，要有自己主見。然後對方也一定不要很粘人，不能是一天二十四小時都跟著他們，這樣他們的內心不會有一絲的感動而只是滿滿的反感。他們會想大家其實需要有自己獨立的空間做自己的事，所以他們會被那種獨立的女生給征服的。

針對天蠍男的攻略法則

天蠍座個性深沉極端。有足夠的精力和膽識，不懼艱難。觀察力敏銳，經常能夠洞悉事情的真相，對事物也有獨到的見解。行事時，採用完全的破壞和創新方式，充滿神祕的色彩。從無害人之心，但是人若負我，則會反擊報復對方，採取適當的回應手段。對精神和物質的要不懈，對愛恨的反應，十分強烈。天蠍們對愛情很嚮往，其實都帶著嚴格的標準去檢視對方，他想要一段忠誠的戀情，而不要短暫的戀情。

征服天蠍男其實很簡單，那就是讓他們愛上你，然後他們就會變得順從。就是那種不用跟他們天天聯繫，也不用一天到晚都粘著他們，重要的一點就是讓他看到你的真心。當天蠍男遇到困難的時主動站出來幫他們，他們就會適當的做出回報。還要懂得對他們欲擒故縱，時刻在他們面前保持一定的神秘性，讓他們覺得好像有什麼是他不知道的，他就會對你的興趣越大。

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針對人馬男的攻略法則

人馬座個性率直而開朗，對正義和真理抱持著極高的期許，希望自己能有多於常人的知識和經驗。注重精神生活，喜好哲學性的思想，熱衷於遠在個人之上的全人類福社及世界性的進步，但是容易流於鬆散的樂觀主義。大膽而富冒除精神，熱愛自由，無論在何種環境下都希望保持精神與行動的獨立。人馬座也是愛好自由的星座，他們喜歡無拘無束的生活，不想被任何一方控制。

人馬男愛玩是不用說的，連他們找的朋友，也都是要跟他們有共同愛好才能夠玩到一塊的人。所以先培養跟他們共同的愛好是很重要的，這樣一來人馬男也會高看一眼，而且兩個人在一起的時候也不會太過無聊，有話題的深入，雙方的感情也會隨著升溫。畢竟他們也希望自己的女友可以融入到跟他們朋友一起的這個圈子裡，可以跟他們的朋友打成一團，接著得到大家認可。

針對山羊男的攻略法則

山羊座充滿智慧，思緒周密。有高度的耐力，在嚴苛的現實環境下仍然能夠耐心等待。為了使計畫周全，可以熬過漫長艱辛的準備時期，絕不鬆懈。思想深沉，熟知人間之事。或許行動不夠敏捷，但是一定會持之以恆。個性嚴謹踏實，容易孤獨。從不掩飾利己之心，但是大致上仍能獲得上位者的信賴，也頗具社會使命感，而且懂得驅吉避凶，為自己規畫出一個立身處世的藍圖。在麵包和愛情之間，山羊會務實地先選麵包，不是因為不相信戀情，而是美好的愛情需要一定的經濟基礎。

山羊男不會喜歡那種嬌滴滴的、任性的、什麼事都需要依附別人而活的女生。事實上，他們欣賞的是那種個性獨立又堅強、活得很瀟灑的人。這樣的女會讓他們深深的被對方的個性所吸引更想要靠近對方。然後也需要女生在性格上符合他們的審美，他們也會特別的講究兩個人來往的這個過程中彼此互相尊重。做到這些的話，那麼女方在山羊男的心中就會加分不少的。

針對水瓶男的攻略法則

水瓶座個性獨立而執著。經常有一些激進、革新式的見地，屬於新時代的人物，有豐富的同胞愛和民主意識，能夠打破社會階級和人種的差異，培育真正的友情。對於一些既成的觀念，為了忠於自的信念，會激動地試圖抵抗。這種類型的人，經常見於為了達成共同目的面結朋組黨，發起運動的人。當水瓶喜歡一個人時，反而越容易把那一個人推開，甚至轉身就逃走。

他們與山羊男有點相反，比較喜歡那種身嬌體軟的類型，尤其抵擋不了撒嬌，女生一這樣做他們水瓶男就一下子心軟，什麼條件都答應對方。靠近他們一定要讓自己先學會撒嬌或者是偶爾的一些小性子，都是很受用的。這樣一來，會想要好好疼愛對方。同時水瓶男也是個有點驕傲的人也意別人的評價，時間久了他們可能會在崇拜他們的女生身上找到更多的自信，這讓水瓶男覺得十分的有成就感。

針對雙魚男的攻略法則

雙魚座才華洋溢，喜歡幻想。依賴心強，能適應不同的環境和立場。有豐富的創造能力和藝術才華，沉溺於詩般的情節和夢想，認為真正的幸福是身靈合的世界。選擇遠離俗世的生活，在物質上不會有太大的成就。富於同情，有犧牲自我的精神，尤其同情社會上的弱者和不幸的人。雙魚座非常重視周遭的朋友，很容易和朋友一聊天就忘了時間的人，甚至還可以同時和很多對象一起聊天。

他們喜歡笑容滿面的女生，因為對比他們看到那種愁容滿面的女生，他們都會覺得自己的心情也會因此而受到了不好的影響。而這種愛笑、性格活潑的女生，雙魚男會想，如果未來一輩子跟這樣的人生活在一起應該是會挺幸福的。當然並不是那種輕易的就會愛上對方的，他們其實是慢熱的，會在生活中跟對方不斷接觸中慢慢去發現對方很多的優點。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】