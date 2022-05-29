常呻無人追好寂寞，一脫單就羨慕朋友單身？你缺的不是男友而是這

小惠單身了好久，口口聲聲抱怨自己為什麼交不到男朋友，或是總遇到不合適的對象，等到有一天終於傳出好消息，好友們等著她向大家分享幸福的細節，結果卻又是整個晚上都在抱怨男友，說他小氣、愛打電動、不打掃家裡…等等，最後再補上一句「如果像你們一樣單身多好、多自由啊！」徹底惹毛了現場單身的女孩…



你身邊是不是有些這樣的朋友，總是在抱怨另一半的缺點，而單身時又總是嚷嚷著好想要有另一半？或是你自己也常常有這樣的想法呢？

人在不同狀態下都有好有壞，單身時自由無拘束、常和朋友出去玩、經濟負擔較小、不需深思熟慮考慮後果，但是常常感覺孤單、想要人陪、朋友們和另一半出去的時候自己很無聊…；有伴時，兩人可以照顧彼此、一點小事就可以很開心、共同完成目標、有人聽你說話，但可能被責任和承諾限制、需要考慮對方感受、需要調適不同的生活習慣、可能會因為吵架而不開心…。

所以記得，生活的樣貌，都是自己的選擇，既然選擇了，便要為自己的選擇負責，該包容的、該調整的都得自己承擔，若是真的讓人受不了的痛苦，是否考慮重新選擇？

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首先，認知自己到底想要什麼 為此而努力

別把找個伴侶當成理所當然的人生路程而將就，而是認清自己到底需要、想要什麼樣的生活、關係和伴侶，若你熱愛自由，便要找個在一段關係中能讓你維持自由、做自己的對象；若你希望在關係中一起成長，便不能是一個拖著你頹廢墮落的另一半。

人很常用「愛」當作解決不了問題的藉口，但一段穩定而健康的關係中，不會只有愛，而是需要很多其他的東西：契合的價值觀、成熟的態度、尊重…等等。當你心中有種「跟這個人在一起，我還不如單身來得開心」，那對方便不是你當下最好的選擇了。

喜歡自己當下的狀態

也許你覺得是自己運氣不好，單身的時候不開心，對象不好也不開心，才會不斷抱怨，但那都是犯了「得不到的最好」的犯賤心理，沒有 100% 完美的狀態，只有喜歡當下的自己，才會快樂。簡單來說，單身時就好好享受單身，有另一半時就好好珍惜另一半。

單身可以是一種很棒的狀態，全心關注在自己身上，閱讀、看電影、運動、參與活動、認識朋友等等都是很棒的。擁有一個可以讓你開心、相處舒服、讓彼此成長的對象，也是非常值得珍惜的狀態。

既然交往了，表示對方一定有你喜歡的點，若是可以調整的，就不要一直怨懟，想辦法磨合和修正，讓彼此的關係更平衡。

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抱怨和羨慕無法解決問題

最浪費自己和朋友時間的便是無意義的抱怨和羨慕，也許你只是想要發洩出來，但發洩完如果只是講出來，而沒有收穫或改變，那麼對你們的關係便沒有任何益處，只是讓聽眾覺得你的對象真的很糟糕。只有真心意識到自己為什麼抱怨、為什麼不滿足、為什麼不開心，並願意解決問題，才有辦法改善自己，不論是單身或是處於一段關係中的狀態。

永遠記得

只有你才是問題的所在，也只有你能解決問題。單身和有伴都有各自的問題，但也都不是解不開的問題，與其抱怨或不滿，具體的進行改變才是更好的方式。

【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】