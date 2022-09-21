出軌｜壞了的人能修理好嗎？伴侶偷食的5大因素　原諒要看2大重點

當夫妻任一方有了外遇，難免會開始追究責任，若仍彼此責怪，顯然三角關係未解。若一方願意認錯，選擇回歸家庭，這時，就別再糾結「誰犯錯」，應從「心理需求」的觀點，思考彼此內心真正的渴望、未來可以如何走下去？



出軌。

似乎是親密關係裡，任何時候都逃不開的一個話題。特別是在網絡越來越發達的今天，外遇似乎成為了一種越來越普遍的現象。但不可否認，它仍然是一件與道德認知相違背、被社會輿論指責的行為。一項發表在 Frontiers in Psychology 的研究指出，無論是對出軌者還是被出軌者，出軌的發生都可能導致下一段低品質的戀愛關係（Arantes et al., 2020）。此外，研究結果還進一步證明了有關出軌的性別差異——男性比女性有更多的出軌行為、更高的性慾，並認為在戀愛裡身體吸引力更重要，對目前的關係品質的評分也更低。

明明知道出軌會帶來傷害，為什麼總有人出軌？出軌的人都在想什麼呢？一旦出軌，就永遠是出軌者嗎？出軌過的人還有可能成為好的伴侶嗎？

非單身的人會出軌的五大原因，望周知！

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出軌五大因素

厭倦（Boredom）

當人們在目前的關係中感到無聊和厭煩，又不願意主動分手或是處理關係中存在的問題時，他們就可能選擇出軌的方式去尋找刺激和新的體驗。心理學博士 Theresa DiDonato 認為，出軌可能是人們對厭倦關係的一種反應。導致厭倦的原因可能是關係中存在的忽視和愛意缺失。

憤怒（Anger）

對一些人來說，在關係中感到自己不被伴侶尊重，他們可能會通過出軌來報復對方——外遇成為了發洩憤怒、懲罰伴侶的一種方式。值得一提的是，有的外遇者，雖然想讓伴侶感到痛苦，卻並不想離開關係。相反，他們這樣做恰恰是為了找到平衡，讓這段關係在平衡後得以延續。

性慾（Sexual Desire）

現實生活中很多人的外遇，源於對性生活不滿意——在性生活中，伴侶一方或者雙方沒有獲得足夠的愉悅、沒有得到高潮、或者缺乏激情。由於「害怕被發現」導致的緊張感，會讓人產生錯誤的歸因，誤以為是出軌本身帶來的刺激感。還有一些人認為，和比較陌生的人進行性行為，能夠感受到一種自由和脫離現實的感覺。

缺乏安全感（Insecurity）

當人們在長期但缺乏承諾的關係中時，他們可能會因為缺乏安全感出軌。出軌能讓他們獲得關注和認可，讓他們自我感覺良好。心理學博士 Theresa DiDonato 認為，婚外情的行為對一些人來說，可以提升自我和自尊。

渴望親密（Longing for Intimacy）

在長期的關係中，當親密感減弱時，出軌就成了一種獲得親密的手段。這樣的人，可能是自我控制能力較差且自私的性格。除了這五個典型的原因，關於出軌還有很多說法。比如從大五人格模型出發，有研究發現出軌者和不出軌者之間存在著顯著的差異（Bell, 2020）： 如果一方高度神經質或性格外向，那麼其伴侶更有可能出軌。一個人的個性特徵不足以決定其出軌的可能性。預測出軌時，需要同時深入評估兩人的個性特徵，以及這段關係的動態。

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你一定會想問：

一旦出軌，就永遠是出軌者嗎？

傳統觀點認為，出軌者在本質上無法保持忠誠，一旦是出軌者，將永遠是出軌者。正如那個耳熟能詳的說法——出軌只有0次和10000次，如果出軌者的伴侶選擇原諒，就是在自作自受。

的確，有研究指出，當前的關係中「是否有出軌行為」是一個重要的風險因素，可以用來預測下一段關係中是否會出現出軌行為（Arantes et al., 2020）。在調查了針對近500名未婚成年人的5年戀愛史後，研究人員發現，曾經有過出軌行為的伴侶，與沒有出軌過的伴侶相比，下一段關係中出軌的可能性要高出三倍。

值得注意的是，不僅是出軌者，被出軌者的下一段關係也會受影響。44%的受訪者稱，他們過去曾是出軌行為的受害者，目前的感情質量較低，並且性慾增加。也就是說，如果一個人在上一段關係中被出軌了，他的下一段關係也傾向於是出軌風險較高的 （Moore, 2021）。

不過，在調查結果中，也有出軌的人再也不會出軌了——在人們的想像中，出軌後雙方會大吵一架，並走向分離的結局。但現實中，出軌發生後，多數人還是會選擇留在關係裡。Schneider（1999）等人的研究顯示，出軌後會有60%的伴侶威脅要同出軌者離婚，但其中只有不到 25% 的人最終終止了關係，也只有10%的出軌者會選擇離開原本的伴侶，並和第三者在一起。

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退萬步言：曾經出過軌的人，還有可能成為好的伴侶嗎？

這個問題的答案是：是的，有時候會。

對有些人來說，出軌行為是在不成熟時期的一個暫時階段。當他們體會過在背叛和欺騙的漩渦中掙扎，他們會吸取教訓，獲得成長，他們還是能夠在反省中成為一個值得信賴、忠誠的伴侶。有的人因為出軌帶來的傷害懊悔和愧疚，在獲得伴侶原諒後選擇了在關係裡保持忠誠；有的人在戀愛時出軌，但結婚後是忠誠的伴侶；有的人在遇到靈魂伴侶後，改變了出軌的行為。

出過軌的人都有可能停止出軌，但必須在一個條件下——當他們自己價值觀改變時。然而，對他們的伴侶來說，一個人抽象的價值觀的變化很難直接評估。無論是哪種情況，一旦信任崩塌過，都將會很難作出原諒的決定。

「是否願意在行動上付出最大努力」，是外遇者改過自新的注意要點。」

因此，出軌者的伴侶可以嘗試通過感受他們的行為來判斷，他還能否在往後的日子裡成為一個好的伴侶。改變的關鍵在於：他是否願意做出行動改變。

首先，出軌者是否願意真誠地表達歉意。道歉不僅僅是「對不起」，出軌者需要意識到自己的責任——承諾不會再次出軌、明確自己會做哪些事情來保證，更重要的是，他們需要接受被出軌者的指責和質問，表明自己願意承擔後果的態度。

伴侶只有釋放自己被背叛後的憤怒與傷心後，才能在接下來更好地溝通。不過，臨床心理學家 Dr. Michael Kinsey 提醒，在大多數情況下，有人格缺陷的出軌者很少會表現出真正的懊悔，而且會對另一半感到厭倦，他只會表達半真半假的道歉，伴侶仍然受到傷害（May, 2021）。

其次，出軌者是否深刻地認識到，重塑信任並不會容易。出軌會傷害到被出軌者的信任感，有些被出軌者會開始懷疑關係的方方面面，而一份關係很難在不斷的質疑中存續下去。出軌者需要重新贏得伴侶的信任，這需要出軌者做出行為上的改變。由於被出軌者缺乏安全感，出軌者只是普通地表達愛意是不夠的。在重塑信任的階段，出軌者需要做出比平常更撫慰、更能拉近距離的行為，有些行為甚至要求讓渡部分隱私和邊界，比如允許伴侶查看自己的手機。

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通過掌握了出軌者的信息，被出軌者能更確定對方沒有再次背叛自己，慢慢地重新獲得對關係的信任感。臨床心理學家 Janis Spring（2013）列出了具體能增進信任的行為，例如： 讓伴侶更多地掌握行蹤，主動報備自己在哪裡、做什麼增加與伴侶相處的時間，增加聯繫的頻率增加對伴侶的自我暴露「告訴伴侶你在想什麼、你的感受是什麼」等等。

當我們進入一段親密關係，我們就等於選擇把自己最脆弱的一面，敞開給了對方，賦予對方傷害我們的權力。然而，不幸的是，有時候，對方會濫用這種權力，從而給你帶來其他人無法帶來的傷痛。如果你冷靜地審視過你們的過去和現在，覺得這段關係是值得修復的，且對方願意為此付出努力，你可以試著再去相信。但有時，背叛帶來的傷害對關係的打擊是毀滅性的。當你覺得完全不想修復，不用勉強自己，離開大概是最好的選擇。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】