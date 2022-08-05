日本超紅讀心術：從飲品類型洞悉對方性格　奶茶控最識睇眉頭眼額

如果在深交以前，就能大略看出對方的性格，想必是許多人最想要學會的技能！



而在日網就有瘋傳一種讀心術，可以從對方喜歡喝的飲品，看出對方的個性！所以只要跟初識的新朋友，或者不熟悉的同事、朋友去一趟咖啡廳，就有機會來觀察對方尚未展示出來的性格哦！

心理測驗：從一個人喜歡點的飲品，看出對方的個性！（點擊放大開始）▼▼▼

+ 14

A. 果汁類

B. 咖啡

C. 任何含茶飲品

D. 碳酸飲品

E. 養身飲品

↓↓一起往下看解答吧↓↓



同場加映：心理測驗｜你在愛情上有甚麼盲點？這類人天生易動情被無辜當小三（點擊放大開始）▼▼▼

+ 48

A. 果汁類

如果對方喜歡喝任何含有果汁類的，無論是水果牛奶、冰沙等等，都代表他們的個性是很直率坦誠的，不太會賣弄心機與城府，而且不喜歡虛偽，因此和他們相處你也能夠很自在，然後盡可能不要有太多的包袱，相信他們會是很值得深交的朋友。

B. 咖啡

無論是黑咖啡還是Latte，就算上班時間以外還是喜歡選擇喝咖啡的人，代表他們在工作上是非常有責任感，且做事非常有效率的人，而他們這麼做的原因，也是希望得到他人的稱讚，並從中獲取成就感。所以和他們相處，可以多給予他們讚美，但也要小心他們也可能會太專注自己而忽略旁人。

同場加映：心測｜1張圖看你是理性還是感性派？這種人最愛庸人自擾小事化大（點擊放大開始）▼▼▼

+ 10

C. 任何含茶飲品

無論是紅茶、綠茶還是奶茶等等，只要是喜歡含有茶類的飲品，通常這樣的人人際關係都很好，他們很懂得察言觀色，凡事以和為貴，也不喜歡麻煩他人，所以有些心事會放在心裡，不會輕易展露出來。

D. 碳酸飲品

喜歡喝像是可樂、氣泡水的氣泡飲品的人，通常都是很懂玩、很喜歡嘗鮮，勇於冒險的一群人，他們不在乎自己和別人不一樣，嚮往自由，也不害怕跳出舒適圈去體會人生。不過在個性上，就會比較單純且衝動一些，是較以自我為中心主義的類型。

E. 養身飲品

會選擇像是紅棗茶、洛神花茶，甚至只喝白開水等等養身飲品，代表他們都是非常自律的人，很有自己的規定，對於自己所設定的目標也會很準確，並積極地去完成。但個性上會比較獨來獨往，比較適合氣味相投的人際關係，不會為了交朋友而交。

延伸閱讀：

湯鎮瑋公布每個月14天「最佳剪髮日」！農曆初九能求桃花，這「4天」改變造型超級旺財運

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】