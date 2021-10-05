12星座愛情｜這些星座拍拖最有安全感！處女﹑獅子感情專一不出軌

有的情侶或是夫妻在一起，會讓人有一種他們只是在演戲給外人看的感覺。因為彼此不像是親密的愛人，反而是顯得很生疏客氣。而生活中真正相愛的兩個人就截然不同了，他們相處時會讓人有一種很有安全感的感覺。而今天就讓我們一起來看看，十二星座中哪些組合最配呢？



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雙魚座＆白羊座

在這一個配對裡，雙魚座對白羊座是有很強烈的崇拜感的。因為雙魚座很喜歡白羊座的特立獨行，覺得他們智商很高，很有自己的想法主見。雙魚座本身比較懶也比較不愛動腦，凡事都喜歡別人幫自己安排好一切，所以他們喜歡跟白羊座在一起。而白羊座也能夠比較好照顧到雙魚座，遇到事情，基本上都是白羊座挺身而出去想辦法解決，所以這兩個人在一起很配，感情不太會動搖。

金牛座＆巨蟹座

大家對金牛座跟巨蟹座的評價很高，都會覺得他們很有夫妻臉。這是因為金牛座跟巨蟹座本質上是一樣的，都是很顧家的那種人。所以他們會把愛人的事情放在第一位，是不管走到哪裡都會惦念著對方的。金牛座跟巨蟹座在一起的時候，彼此的眼裡也都只有對方，都只盯著對方在看。哪怕身邊出現其他更優秀的異性，他們也都是能夠做到目不斜視，從來不會動搖自己愛對方的心。

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天秤座＆山羊座

天秤座跟山羊座會給人很有安全感的印象，就是因為兩個人身上有太多相似的地方了。比如天秤座跟山羊座都特別的仗義，看到別人有難，他們都會很樂意去幫忙。所以這兩個人很難有意見相左的時候，每次都是兩人可以很有默契地做出同樣的選擇來。慢慢的，天秤座跟山羊座甚至都不需要說太多的話了，兩個人一個眼神示意，就會知道對方的心裡是怎麼想的，彼此心裡也就會很踏實。

處女座＆獅子座

處女座跟獅子座對待感情都比較專一，兩個人都不會出軌。就是因為獅子座有著很多的興趣愛好，他們會把自己大多數時間都投入到那上面，很少會在感情裡對其他的異性動心。而處女座也是如此，他們對自己一向都很嚴格要求，他們寧願把自己全部的心思都放在事業上，也不想再去撩撥其他異性，不想給自己的生活帶來更多的麻煩。因此處女座跟獅子座在一起就會讓人覺得很有安全感。

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