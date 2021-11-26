結婚｜7大揀「理科男」做老公的優點　專一、務實被喻最可靠藍籌

戀愛與結婚不同，找個踏實穩定、不油滑的人，他不會因為激情過後對你忽冷忽熱，理科男用行動證明細水長流的承諾與相伴，才是世界最可靠的兩性相處方式與關係。



你還在愛情市場載浮載沉嗎？這次要不要換個思維，給不擅表達愛的理科男一次機會，也許明年丟出紅色炸彈的就是你～

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性格專一，務實可靠績優股

1. 理科男的專一是從小形成的，讀書時為了一道數學問題，坐一整天只為解出一個答案；同理可證，長大後跟你交往，假若你們遇到問題時，他也能專注執著、一心一意努力找出問題解決掉，只為跟你繼續走下去。

2. 他心裡想什麼，嘴裡就說什麼，理科男不僅心思單純、行事光明磊落，不在你背後搞東搞西，每天都讓你踏實安心睡好覺。且因環境關係，他與異性接觸機會基本為0，阻斷禍源，劈腿機會比登天還難。

3. 男女交往磨合總是免不了吵架，理科男天生個性冷靜理智、脾氣平和，遇到爭執時多半選擇閉嘴給你情緒宣洩的空間；女生情緒容易忽高忽低，這樣的互補反而是生活的調劑。

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接收指令，大小粗活修繕家

4. 與理科男相處，切記準確下達指令，不要跟他玩猜心遊戲，要做什麼直接了當告訴他，保證他幫你辦得穩妥，而且不拖泥帶水，效率速度如同機器人般快狠準。

5. 理科男天生有著「我很MAN」的思維，重物粗活不用你說他都能自動自發，家裡大小電器修繕、3C問題，甚至網購等雜事，交代一聲通通丟給他們，你躺旁邊輕鬆追劇等結果就好。

聰明DNA，經濟穩定又大方

6. 理科男整體經濟條件普遍都算是穩定優質的，搭配他們務實性格，對於投資理財、買房規劃，都是一步一腳印付諸行動完成，經濟重擔交付他們手中較安心。另外，經濟條件好，出手相對大方，花點錢讓另一半吃好穿好，這也是理科男表現情愛的一種方法。

7. 如果想要生個聰明、有邏輯的寶寶，基因是關鍵，理科男在許多產業證明他們相對高智商的基因，近年來逐漸成為婚戀市場中的搶手選項。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】