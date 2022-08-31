披荊斬棘的哥哥2｜杜德偉出身藝術世家　曾1事名氣受損陷人生低谷

【杜德偉｜披荊斬棘的哥哥2】杜德偉、溫兆倫、吳卓羲、林峯等人一同出演內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥2》，自首集分組賽後，32位男藝人自願組隊，杜德偉獲曾比特力邀他入隊，跟范世錡、朱嘉琦一齊合作樂器表演，而杜德偉負責彈結他，再加上他是舞台經驗最為豐富，被推舉擔任隊長一職。節目上中可看到他一有空閒時間就會跟太太李曉冰視像分享近況，並講述舞台上的 小意外，太太得知後感到擔心亦支持丈夫擔起隊長一職，希望他能夠好好帶領團員們。



【杜德偉｜披荊斬棘的哥哥2】杜德偉、溫兆倫、吳卓羲、林峯等人一同出演內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥2》》。（Weibo@杜德偉）

【杜德偉｜披荊斬棘的哥哥2】杜德偉負責彈結他，再加上他是舞台經驗最為豐富，被推舉擔任隊長一職。（Weibo@杜德偉）

披荊斬棘的哥哥2︳杜德偉昔日年少氣盛少年 成一夜長大的男人

現年60歲的杜德偉自結婚後，成為圈中有名的愛妻號兼兒子傻瓜，絕對是愛子如命。不過年輕時期的杜德偉亦曾有一段不堪回首的過去，更因1件事由紅透半邊天跌至人生低谷。兒時杜德偉出生在一個藝術世家，他擁有中國、西班牙的血統及菲律賓的血統，其父是西班牙裔有名的鼓手樂隊領班，而母親張露是一名歌手；演出過不同的經典作品《給我一個吻》及《你真美麗》，因此杜德偉自小生活稍算無憂無慮。直到父親經商失敗，讓家道中落，生活大不如前，此後杜德偉不得不一邊上學一邊維持自己的生活。

披荊斬棘的哥哥2︳杜德偉出生在一個藝術世家。（Weibo@杜德偉）

披荊斬棘的哥哥2︳杜德偉母親張露是一名歌手，演出過不同的經典作品《給我一個吻》及《你真美麗》。（Weibo@杜德偉）

杜德偉自小受到父母親的影響，把父母親的藝術細胞完美地遺傳。在加拿大留學期間，他跟朋友們自組了一個舞團，而杜德偉稱得上是初代R＆B和藍調的音樂人之一。憑著《鍾愛一生》、《情人》等歌曲令到杜德偉漸漸為人認識，1999年所發表國語專輯《99情人》更引來不少迴響。在音樂之路獲得如此大成功，於是開始全方面發展。

披荊斬棘的哥哥2︳杜德偉1999年所發表國語專輯《99情人》更引來不少迴響，在音樂之路獲得如此大成功。（Weibo@杜德偉）

杜德偉被爆出黑材料 一度名氣受損

之後杜德偉開展他的影視之路，雖則多年間出演不少劇集及電影，但比起音樂發展較為不太順利。不過在這段時間中，杜德偉一邊拍電影一邊舉辦演唱會，一直都維持著不錯的人氣。不過到了2003年杜德偉在香港一間酒吧飲酒作樂，被搜出0.13克的大麻菸。雖則沒有點燃或吸食的痕跡，但最終被立案起訴藏毒罪。杜德偉一直否認，最後法院判定杜德偉藏毒罪名成立，罰款四千元港幣。3年後再陷入桃色新聞，爆出杜德偉召妓事件，其母更當面出來發毒誓表示：「他是被陷害，如果真的做了願意自殺。」此事後令杜德偉形象大大受損，陷入人生低谷。

披荊斬棘的哥哥2︳杜德偉一邊拍電影一邊舉辦演唱會，人氣不退且依舊是風光無限。（Weibo@杜德偉）

杜德偉往日情史以失敗告終 終情定愛妻

提及感情生活，杜德偉的往日情史最為人所知共2段情。杜德偉曾跟吳君如有過一段情，二人結緣不久後就走在一起了，可惜二人未能開花結果，對此外界對二人分手有許多猜測，有人指當年杜德偉嫌棄吳君如胖，以及她常出演丑角。不過二人再見亦是朋友，不時看到二人一起出席活動，且杜德偉舉行演唱會，吳君如都會到場支持。

披荊斬棘的哥哥2︳杜德偉亦曾跟香港名模周汶錡交往6年多。（Youtube@有線電視 CABLE TV & 有線新聞 CABLE News‧）

之後，杜德偉亦曾跟香港名模周汶錡交往6年多，期間二人分分合合，直到2004年分手告終。杜德偉對外界表示自己已經分手，但沒有明確交代分手原因，有傳是杜德偉暗指周汶錡花心，且二人的生活方式習慣不一而分道揚鑣。

披荊斬棘的哥哥2︳杜德偉宣布跟小自己24歲的香港短片導演兼攝影師李曉冰（ICE）結婚。（Weibo@杜德偉）

直到2012年11月11日，杜德偉宣布跟小自己24歲的香港短片導演兼攝影師李曉冰（ICE）結婚，婚後二人育有一名兒子AJ（Alex Junior），現時一家三口幸福美滿。杜德偉由昔日年少氣盛成為一名成熟穩重的好丈夫、好爸爸。

為大家介紹這個就是我口中的靚女，有困難找老婆​​。 杜德偉

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