浪姐3｜張天愛發錄音怒斥男友偷食慣犯　男方發千字文認酒後亂性

【張天愛男友｜徐開騁】昨日（25日）內地女星張天愛突然自爆跟緋聞男友徐開騁的私密錄音檔，內容是指控緋聞男友徐開騁出軌偷食，隨即引來網民的熱論。錄音檔中徐開騁坦承自己酒後亂性：「我喝了很多很多酒……酒後亂性了」，為此向張天愛誠心道歉：「我覺得我太脆弱，沒有辦法保護妳」、「我特別恨我自己」、「我還是想回到妳身邊」，其錄音檔張天愛感到衝擊兼崩潰。



【張天愛男友｜徐開騁】內地女星張天愛突然自爆跟緋聞男友徐開騁的私密錄音檔，內容是指控緋聞男友徐開騁出軌偷食。（Weibo@Crystal張天愛）

【張天愛男友｜徐開騁】內地女星張天愛今件參與了內地節目《乘風破浪的姐姐3》，更憑著出色的演出成功跟王心凌一起成團出道。（Weibo@Crystal張天愛）

浪姐3｜張天愛公開7分鐘錄音 怒斥緋聞男友徐開騁偷食

現年33歲內地女星張天愛今年參與了內地節目《乘風破浪3》，更憑著出色的演出成功跟王心凌、Twins一起成團出道。昨日（25日）突然在個人社交平台上傳跟緋聞男友徐開騁的對話錄音及發文指控對方：「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛。」錄音內容是徐開騁坦承自己喝多而酒後亂性，更跟一名女生上了床，對此張天愛感到崩潰難以接受。

【張天愛男友｜徐開騁】張天愛公開7分鐘錄音怒斥男友偷食。（Weibo@Crystal張天愛）

在2019年張天愛跟小2歲徐開騁合演劇集《我的漂亮朋友》而被爆假戲真做，之後不時二人被拍到機場接送及傳出同居傳聞。直到今年張天愛參加《乘風破浪3》時，他還公開發文向張天愛加油，但二人始終未認愛。直到爆出劈腿事件後，媒體找出本月張天愛跟徐開騁一同出席微博電影之夜活動時，張天愛竟在紅毯上因看到男方而失控落淚。24日更有人爆出徐開騁疑似跟女星古力娜扎熱戀的消息，直指古力娜扎正是第三者介入二人感情。

【張天愛男友｜徐開騁】今年張天愛參加《乘風破浪3》時，他還公開發文向張天愛「加油」，但二人始終未認愛。（Weibo@Crystal張天愛）

【張天愛男友｜徐開騁】在2019年張天愛跟小2歲徐開騁合演劇集《我的漂亮朋友》而被爆假戲真做。（《我的漂亮朋友》劇照）

張天愛所公開的錄音即時引起軒然大波，一眾網民矛頭直指古力娜扎，不料古力娜扎不足半小時後轉發張天愛的帖文，反擊自己非小三及疑控訴自己也遭到徐開騁欺騙感情：「我不是小三，之前不是現在不是以後更不會是！面臨全網『小三』的言論，一直不敢相信你是騙子！這段錄音也是讓我看清了你到底是什麼東西！」

【張天愛男友｜徐開騁】一眾網民矛頭直指古力娜扎（Weibo@我是娜扎）

【張天愛男友｜徐開騁】不料古力娜扎不足半小時後轉發張天愛的帖文，反擊自己非小三及疑控訴自己也遭到徐開騁欺騙感情。（Weibo@我是娜扎）

一連串的事件網友議論紛紛，有人猜測徐開騁是仍未處理好跟張天愛的感情即無縫接軌，亦有人稱徐開騁根本是偷食。日前，張天愛的經紀人更在個人社交平台發文章《渣男10個共同特徵》，疑暗示徐開騁就是渣男。

【張天愛男友｜徐開騁】錄音檔中徐開騁騁坦承自己酒後亂性。（Weibo@徐開騁）

【張天愛男友｜徐開騁】等待多時，當事人徐開騁終於「上水」發千字文回應劈腿一事。（Weibo@徐開騁）

等待多時，當事人徐開騁終於「上水」發千字文回應劈腿一事，帖文中他詳細交代跟張天愛的交往時間線，稱去年12月16日張天愛向他提出分手，分手後讓他犯下「錄音」中的錯誤。直到同年12月24日二人又和好了，但他內心受到責備便忍痛向張天愛提出分手。帖文中他表示，早已跟張天愛坦承所有事情，之後二人再次重歸於好。直到今年7月10日，徐開騁正式提出分手，為這段感情畫上完美句號。長文最後，他跟受到牽連的古力娜扎道歉，因自己個人問題致她無辜被罵。

【張天愛Q&A】