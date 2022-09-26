跨得過愛情長跑，卻敵不過籌備婚禮？求婚後3個必然要面對的問題

當我們有了一段穩定的感情後，大部分的人都會選擇步入婚姻。在順利求婚後，就要決定要進行何種形式了，是簡單簽字註冊，還是旅行結婚，又或者要鋪張擺酒等等，這些都應該要商量。很多時候，在開始籌備婚禮的過程中，就有些情侶未能成功步入紅地毯而選擇了分開。



籌備婚禮也就是兩家人第一次磨合期，各自的價值觀、對將來的打算、婚禮的進行等等，當坐下來商量的時候才會一次過爆發。這是因為結婚原本就不只是兩個人的事，而是兩家人的事。成功磨合的話，那就是好的開始；失敗磨合的話，那就是分手的結束。而在磨合期間最常爆發的問題，就有以下這幾點。

3個在籌備婚禮期間最常爆發的問題，想步入婚姻的你要注意！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

1. 原生家庭

很多時候，兩人在一起不一定得到雙方家長的認同或祝福，一開始可能認為對方的長相、閱歷、工作不匹配，到最後很可能連家庭背景都覺得有問題。如果其中一方過於干涉婚禮的籌備，例如：嫁妝聘金多與少、婚後住哪裡、蜜月去哪裡、婚禮中式還是西式等等，如果每一樣都要過問其實還真的有點煩。如果遇到另一方的態度不積極，什麼都覺得無所謂又或者丟一句：他們是我的父母，你就不能聽他們的嗎？很多時候，婚事可能就在這個階段就說bye bye了。

原生家庭的各種狀況是世界上最難解的一道題，尤其是牽扯到金錢、宗教、三觀等等，外加兩人的父母、兄弟姐妹、親戚，人多嘴雜，每樣都有人加一句，原本浪漫的婚禮就變成兩家庭互相算計比較場地。因此，有意要將關系更進一步的情侶們在交往的時候，都應該要清楚表達自己的想法。

同場加映：婚禮｜掟花球5大禁忌 搶到花球的人要在半年內結婚否則要等6年？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

2. 心目中理想的婚禮

婚禮可說是人生中最重要的一件事，沒人想進行多幾次，因此每個人心裡都有著心目中理想的婚禮模式。有些人喜歡簡單，有些人喜歡夢幻，也有人喜歡奢華鋪張，不管是哪一種，最重要是兩人都覺得舒服。如果其中一方想要大事鋪張，一方只想簡單進行，這些想法上的落差只會衍生無止境的爭執。

對於婚禮的想法，其實都與我們的價值金錢觀有關，只要取到了平衡點，相信很多事情就能解決了。另一點也必須在婚禮前釐清的是，婚禮的奢華程度與之後的婚姻幸福度沒有任何關系。婚禮結束後，婚姻的生活才真正開始，如果在婚禮模式雙方都磨合不來，盡早面對也是一種選擇。

同場加映：婚禮策劃師兼任「職業伴娘」 親述幕後新郎拆新娘家門等荒唐怪事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

3. 雙方對婚禮的積極程度

經過了一輪浪漫的求婚儀式，那麼雙方就會開始定立何時結婚。兩人在處理婚事的積極度也是磨損雙方耐性的階段，而在這方面多數是女性較為積極，從選擇婚紗、婚禮地點、婚禮花束等等，女性通常一早就有了自己的一套。很多男性認為婚禮是做給人家看而已，只需配合女方就好。但這樣的想法其實很消極，婚禮是兩個人的事，應該分工合作，每人負責一點，這樣才不會造成雙方有壓力。如果把婚禮當天的事務都完全讓一方去處理，另一方完全沒有積極參與，一旦對方做出了決定後又諸多批評或不滿，那為何一開始就不參與工作呢？

結婚，應該要讓雙方都能感到愉快，如果其中一方完全不積極或不配合，那麼大家的心態上是否有待調整，看是否有了婚前憂鬱情緒，讓雙方一起面對去解決，最好能敞開胸懷開門見山談論大家的想法。如果強行將對方押進婚姻的枷鎖裡，相信婚後的生活也不會太愉快。

結婚原本是件開心事，磨損雙方感情的卻是籌備婚禮的過程。要成功步上紅地毯，兩人都必須坦誠並積極去處理每一個細節，這樣婚後兩人也能愉快生活。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】