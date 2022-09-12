12生肖｜把握你紅鸞星動的年份 誰這一年桃花暢旺最有機會結婚？
撰文：科技紫微網
出版：更新：
相信大家都聽過「紅鸞星動」這一說法吧！不過，大部分人只知道紅鸞星是一顆好的桃花星，卻不知道其寓意如何。今天科技紫微網就來跟大家聊聊這顆星。
紅鸞星為紫微斗數中的星曜之一，也是神話中的吉星，主婚配、送子等喜事，象徵喜氣。
十二生肖的紅鸞星動年份，把握你的姻緣運！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+8
據《封神榜》所載，「紅鸞星」是龍吉公主，本為蕊宮仙子，是昊天大帝親生的王母之女。只因心生思凡之念，被貶下凡，在鳳凰山青鸞斗闕修道。
「紅鸞星動」是古代術士根據天象按命理推算而來，是星象學上的一種卦象，並非天文學的實際情況。使用這句成語，意思就是說一個人喜事將近，將要結婚了。可是實際上，並非紅鸞星動了就一定會結婚或者快要結婚；結婚也不一定非要紅鸞星動不可，還有其它因素也可以催動結婚。不過，紅鸞星動一般都代表有好事發生，這倒是靈驗的。
同埸加映：12生肖｜天造地設的4對夢幻情侶是？鼠龍婚後感情更親密羨煞旁人（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+12
你的紅鸞星動會發生在何時呢？
鼠：兔年
牛：虎年
虎：牛年
兔：鼠年
龍：豬年
蛇：狗年
馬：雞年
同埸加映：婚禮｜掟花球5大禁忌 搶到花球的人要在半年內結婚否則要等6年？（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+10
羊：猴年
猴：羊年
雞：馬年
狗：蛇年
豬：龍年
注意：如果在流年，你命盤中的紅鸞星沒有凶星沖剋，那麼紅鸞就可以發揮它本身的作用；如果有沖剋，則紅鸞就會受到影響，比如紅鸞加會火星、鈴星、擎羊、陀羅、地空、地劫時，感情就會多生波折。
這9種面相的女人天生好命、非富即貴 其中3個特徵貴人運爆晒棚！2022全年運勢｜透過生日看你所屬的星球周期 水星人超討喜人緣旺12生肖｜你與生俱來的天賦是甚麼？屬鼠者眼光獨到 屬豬者悟性高12生肖戀愛天書 與男友鬧交僵持不下 必學快速和好法不留隔夜仇生日月份決定妳在另一半眼中的形象 妳是溫柔體貼抑或好難捉摸？12星座愛情｜也許是註定有緣無分 這4對情侶CP今生只會愈愛愈累
延伸閱讀：
【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】