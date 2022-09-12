12生肖｜把握你紅鸞星動的年份　誰這一年桃花暢旺最有機會結婚？

相信大家都聽過「紅鸞星動」這一說法吧！不過，大部分人只知道紅鸞星是一顆好的桃花星，卻不知道其寓意如何。今天科技紫微網就來跟大家聊聊這顆星。



紅鸞星為紫微斗數中的星曜之一，也是神話中的吉星，主婚配、送子等喜事，象徵喜氣。

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據《封神榜》所載，「紅鸞星」是龍吉公主，本為蕊宮仙子，是昊天大帝親生的王母之女。只因心生思凡之念，被貶下凡，在鳳凰山青鸞斗闕修道。

「紅鸞星動」是古代術士根據天象按命理推算而來，是星象學上的一種卦象，並非天文學的實際情況。使用這句成語，意思就是說一個人喜事將近，將要結婚了。可是實際上，並非紅鸞星動了就一定會結婚或者快要結婚；結婚也不一定非要紅鸞星動不可，還有其它因素也可以催動結婚。不過，紅鸞星動一般都代表有好事發生，這倒是靈驗的。

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你的紅鸞星動會發生在何時呢？

鼠：兔年

牛：虎年

虎：牛年

兔：鼠年

龍：豬年

蛇：狗年

馬：雞年

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羊：猴年

猴：羊年

雞：馬年

狗：蛇年

豬：龍年

注意：如果在流年，你命盤中的紅鸞星沒有凶星沖剋，那麼紅鸞就可以發揮它本身的作用；如果有沖剋，則紅鸞就會受到影響，比如紅鸞加會火星、鈴星、擎羊、陀羅、地空、地劫時，感情就會多生波折。

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