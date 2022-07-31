12生肖中只受軟唔受硬的男人　屬豬男表面順從背後卻堅持自己一套

人與人的相處其實是很需要大智慧的，因為只有用對了方法，才能夠讓對方願意接納你，願意按照你的意思來做。如果溝通不暢的話，那麼效果就會背道而馳了。



所以平日裏千萬不要對十二生肖中的這些男生用硬的，否則結果會特別的嚴重哦！一起來看看，這到底是為什麼呢？

來看看千萬不能用強硬方法對待的十二生肖男生，只許示弱啦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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屬牛男：不喜歡別人干涉自己

雖然屬牛男在生活中是比較好說話的那種人，很少會跟人起衝突矛盾。但是他們卻一點都不喜歡別人干涉自己，這會讓屬牛男覺得很憋屈。他們想做的事情，自然而然的會很認真的去做好，不需要別人過多的言語。而他們不想做的事情，對方再怎麼指指點點，屬牛男都不會接受對方的建議的。你要是對他們來硬的，那麼屬牛男就要破罐子破摔了。

屬虎男：覺得你在挑釁

屬虎男很討厭別人對自己來硬的，因為他們認為這是對自己的挑釁。對方的這種態度會讓屬虎男覺得他根本就沒把自己放在眼裏，所以才會不在乎自己的感受來硬的。此時的屬虎男就會特別的不爽，而且他們又是那種會把不滿情緒直接表現在臉上的人。若是討厭你，屬虎男也是不會有任何的偽裝的。所以千萬不要對屬虎男來硬的，否則你就多了一個對手。

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屬雞男：吃軟不吃硬

跟屬雞男相處其實很簡單，因為他們是那種吃軟不吃硬的人。你只要好好的跟他們溝通，那麼屬雞男多半是能夠態度和緩，按照你的意思來做的。但若是你對他們用硬的，屬雞男可就不依了。他們才不在乎你對他們是不是真心的，只要你表現出這種強硬，他們就已經是很討厭你了。這時候的屬雞男根本就不願意再跟你有任何的溝通，他們會板著一張臉什麼都不願意跟你說了。

屬豬男：會默默的反抗

屬豬男在被用硬的對待後，他們或許不會直接的表現出反抗來。但是這並不意味著屬豬男不在乎，相反的，屬豬男是真的會很討厭這樣的相處方式。他們會表面同意你，不會跟你起任何的衝突。而實際上，他們會默默的反抗著，根本就不會按照你所期待的那樣來做。所以屬豬男看似很溫和，但他們一直都很有自己的原則，而且會始終堅持自己的做法。

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