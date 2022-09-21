徐熙媛｜大S婚後首拍廣告展情侶紋身　4個愛的紋身皆藏深厚意思？

【徐熙媛｜大S｜紋身】近年愈來愈多人喜歡透過紋身，記錄下代表自己的東西，台灣女星徐熙媛（大S）也不例外。徐熙媛在這一年來感情動蕩，去年底宣布離婚後，今年再覓幸福，與舊愛具俊曄結為夫婦。昨日（20日）她婚後首度復工，為護膚品牌拍代言廣告，即便現年45歲，近距離拍攝肌膚狀況，也似妙齡少女般白滑透亮，令人羨慕。除了外貌，大S雪白肌膚更凸顯其彩色鎖骨紋身，背後原來藏著愛的意思？



【徐熙媛｜大S｜紋身】徐熙媛婚後首度復工，為護膚品牌拍代言廣告。(IG@@hsushiyuan)

【徐熙媛｜大S｜紋身】徐熙媛的鎖骨紋身與具俊曄的是情侶紋身。(IG@tklab_official)

情感隨時間丟淡，但若記錄於身上，間中看到紋身的話，便可勾起回憶，再次細味當中的情懷。徐熙媛的鎖骨紋身非首次亮相，早於與經理人的合照上曝光，並在這次廣告上再次大方展示。其紋身上的英文句子「Remember Together Forever」，與具俊曄頸上的紋身一樣，相信為情侶紋身。徐熙媛經理人亦曾透露，這句出自兩人珍視的一首歌〈Remember〉，是兩人當年（24年前）戀愛時最愛的歌曲，因此意義重大，而徐熙媛的紋身色調，更是由老公選擇和調配的，為簡約圖案更添份量。

【徐熙媛｜大S｜紋身】徐熙媛於左肩的翅膀紋身，是在2017年公開。(IG@happyyali)

不只鎖骨，徐熙媛還有多個紋身，大部分都帶愛情回憶，可見出她是位相當重情的人。其中左肩的翅膀紋身，是在2017年時公開的，當時她與前夫汪小菲結婚7年，育有2個孩子，於社交媒體分享紋身過程照片，指「我是人妻，我是媽咪，但我還是我，我的內心是自由的。」婚後不少女生為顧及家庭，不時無暇理會自己的需求，而徐熙媛的紋身，正正呼籲自己也很重要，偶爾為自己任性一下也無妨吧！

【徐熙媛｜大S｜紋身】徐熙媛右踝上的紋身代表愛和桃花。(徐熙媛微博)

不少女生都會紋身於性感的位置，如在腳踝上。徐熙媛的雙腿也有紋身，其中右腳踝的圖案是碎花及「愛情」的韓文，於至少10多年前紋的。她曾在微博上解釋紋身意思，「腳踝上確實是刺青（紋身），代表愛和桃花。」而在一個月後，她結識汪小菲，並在同年11月登記結婚。

【徐熙媛｜大S｜紋身】徐熙媛於24年前曾有為具俊曄紋身。(tvN)

徐熙媛當年與具俊曄愛得甜蜜，曾為對方學習韓文，更會相約一起遊玩。惜兩人最後遭男方公司下禁愛令，棒打鴛鴦。徐熙媛當時也有為對方紋身，於腳踝位置紋了個「九」字，韓文發音與具俊曄的姓氏一樣。不過，在兩人分手後，她曾在《康熙來了》憶述，自己與藍正龍交往期間，因對方感介意，便到診所洗走紋身，而且雷射過程就像「地獄之火」，疼痛得「慘無人道」。

具俊曄和大S無名指上都有婚戒刺青。（YouTube@tvN ）

也許當年的傷心經過，促使現時用情更深。徐熙媛當年曾為具俊曄紋身，現時更紋有多個情侶印記，如婚戒和英文句子，這或許同時也訴說了，誰才是她的最愛。