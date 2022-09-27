居家隔離致性慾下降？親密關係減少或導致夫妻關係疏離

新冠疫情持續兩年多，香港確診人數此起彼落，不少新冠康復者對於長新冠的後遺症存在隱憂。其中有研究指感染新冠肺炎可能造成男性「勃起功能障礙」，此消息一出便引起莫大迴響。但是除了生理性能可能變差之外，防疫政策也非常影響心理質素，居家隔離更有可能導致性慾下降、夫妻關係疏離等等。



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長期居家隔離等措施，要麼迫使家人們長期分離，非同居伴侶之間不能碰面，導致精神狀態與情緒不穩，嚴重者甚至罹患心理疾病，如焦慮症、憂鬱症等；要麼迫使一家幾口擠在狹小的屋子裡，不能外出，日對夜對產生矛盾。

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《Frontiers in Psychology》刊載研究曾指出，性行為與夫妻衝突、情緒變得暴躁、以及心理困境有顯著關連。這些因素對伴侶性行為將造成的不利影響，恐怕比病毒本身帶來的生理影響更為深遠。事實上，在疫情大流行期間，調查顯示使用性玩具、色情消費、手淫和嘗試「性實驗」的人數有所增加。久而久之可能讓人習慣了「單獨性行為」，對於伴侶的性慾和親密關係減少，造成不健康社會生態。

（《夫妻的世界》劇照）

國際權威期刊《Nature》刊載研究亦曾透過「國際勃起功能指數」與「女性性功能指數」問卷，蒐集245名志願者的性交頻率狀態，結果顯示男性的「性迴避」與「單獨性行為」，譬：如觀看色情影片和手淫的頻率增加，而女性性冷感狀況亦有所提升。研究補充，伴侶間的性行為減少，或許與長期隔離政策的實施有關。

（《夫妻的世界》劇照）

即使已經隔離完畢，不少康復者還會擔心病毒仍然存留於體內，若然立刻恢復與伴侶的性接觸會將僅存的病毒傳染給對方。而根據美國地方愛滋病主管聯盟（NASTAD）的指南顯示，在新冠康復後的24小時若PCR檢測2次陰性，病毒透過接吻或體液傳播的可能性「極低」。若是擔心體內病毒量過多，可再觀察自身狀況10天後再決定是否進行性行為。

目前雖然沒有直接證據證明新冠病毒會透過陰莖、陰道性交傳播，但美國傳染病專家William F. Marshall 博士仍建議，與同住人、性伴侶進行性行為前，可考慮以下措施，以盡量降低病毒傳播的風險，包括：避免有糞口傳播風險的性行為，如肛交和口交、性行為和使用性玩具前後均應徹底清潔身體及該物品。