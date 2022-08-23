日本節目指10分鐘內睡著屬慢性疲勞症狀　扯鼻鼾嚴重者或引起幻覺

都市人工作經常忙得不可開交，缺乏休息和臉部保養的時間，大多女性都渴望完妝後立刻抱頭大睡，把握晚上10點至隔天凌晨2點的美容覺的黃金時間，但秒睡真的是值得高興的事嗎？近日日本睡眠專家於電視節目中分享睡眠心得，並指出上床5至10分鐘立即入睡人士，可能是慢性疲勞的症狀，亦是身體發出的警號！



竹田浩一指5至10分鐘內睡著的情況可稱為「氣絕」。（《マツコの知らない世界》截圖）

日本節目《マツコの知らない世界》最近討論到睡眠問題，睡眠改善指導師竹田浩一指，一般人需要用20至30分鐘，腦袋思緒才能冷靜下來，進入睡眠狀態。上床就能秒睡的人其實並非正常。若然在5至10分鐘內睡著的情況可稱為「氣絕」，亦可解讀為昏迷。太快入睡代表身體過分疲勞，以及嚴重缺乏睡眠，可能是慢性睡眠不足的表現。

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竹田浩一亦在節目中分析4種睡眠特徵，只合符其中一項都可代表身體超出負荷及睡眠不足之情況，分別是：5至10分鐘內入睡﹑在鬧鐘響之前已經醒過來﹑起床後4小時內想睡覺，以及在白天也能隨時隨地入睡。日本秋田大學醫學系精神科學講座教授三島和夫亦指出，平常人入睡的時間指標為15分鐘，這是因為人們需要時間適應環境變暗，並調節身體進入睡眠狀態。

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中大精神科學系教授榮潤國醫生亦曾指出，睡得好有助減少新陳代謝物積聚身體，且具天然排毒功能，更有鞏固記憶之效。對於假日補眠是否有效，他則認為周末不宜補眠逾2小時，不然會影響生理時鐘。而其他慢性疲勞特徵包括：扯鼻鼾和專注力不足。鼻鼾是呼吸道變窄，產生摩擦所發出的聲音，表示肺部需更多力氣才能吸入空氣，這會導致自律神經難以休息。睡眠不足的人亦會引致專注力不足、記憶力下降、判斷力變差，嚴重者更會引起幻覺。

不過，臨床心理學家Dr. Michael J. Breus認為每個人情況都不同，部分習慣在3分鐘內入睡，但起床時仍會感到精力充沛，因此呼籲我們不要過分擔心和執着於數字。以下的7種食物包括：雞蛋、燕麥、豆腐、火雞、堅果、芝麻和豆漿有助改善睡眠質素，大家不妨參考看看。