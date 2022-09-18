兩性｜5個令你魅力大增的日常小舉動　這顏色最能吸引異性眼球

女性異性緣的多寡，大家都以為是建立在外貌上頭，好像只要五官好看、身材火辣才能成為男人眼中的焦點。



但只光有一副好皮囊，頂多就是「只可遠觀，不可褻玩」，因此根據綜合研究發現，真正能吸引男人注意並進而靠近的，還是建立在某些行為以及互動中。如果能夠抓住要領，培養這些行為，就能適時展露出來，成為吸引男性的小心機～

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吸引異性小心機

1. 願意傾聽

相較於女性，男人是較不懂得表達自己內心的，而女性也大多是較喜歡分享的，導致常常相處過程中，都是男性聽女性講話居多。因此，願意傾聽的女性，並能夠溫柔陪伴對方，對男性來說是非常具有吸引力的，甚至也能產生一種依賴感與安全感。

2. 穿著紅色系的衣服

心理學雜誌曾經有篇研究，表示如果女性想要被異性注意，穿著紅色系的衣服在吸引力上會大大加分，因為紅色代表著熱情、溫暖、浪漫以及性感，很難不讓人注意到。但如果覺得紅色衣服太突出，也可以擦上紅唇，或者攜帶紅色的配件、手袋等，也很容易博眼球。

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3. 充滿幽默感

對女性來說，幽默的男生特別吸引人，相同地，擁有幽默感的女生，對男性而言也是很特別且很想靠近的存在。沒有人不喜歡能自帶歡樂與幽默的人，尤其有幽默感的人同時通常也比較樂觀，日本曾經有票選「好老婆特質」，樂觀可是排名首位呢，可見男人對於情緒穩定快樂的伴侶是非常嚮往的。

4. 喜愛小孩、動物

能對弱小的小孩或者動物，表現出喜愛與親近，那樣的畫面對男性來說是非常美的，也能感受到你的善良、耐心與溫柔，自然也會油然升起想照顧你的心，甚至如果對方是渣男，看到你是這樣的人，或許也會捨不得傷害你呢！

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5. 眼神交流

想要讓異性提起勇氣靠近你，有一個重點就是你能釋放出「你不排斥讓人靠近」的訊息，而眼神交流就是最大的信號。如果你只是低著頭，除非你天生麗質讓男人想要主動搭訕，不然時不時眼神的短暫交流，讓對方覺得找你講話好像不會被拒絕，成功機率通常都會很高。但記得不是死盯著看，而是鎖定目標後，在你們眼神對到的時候又不經意地飄開，才是最勾人的眼神。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】