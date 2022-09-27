男友婚後變了樣？4個婚前必須取得共識的話題　免日後不和鬧離婚

時常在網路上都看到很多「老公婚前婚後不一樣」的文章討論，一開始溫柔體貼的老公婚後卻好像變了一個人，許多事情都得不到老公的支持，雙方漸行漸遠，怎麼會這樣呢？



其實，有幾個問題在婚前就必須討論好取得共識，甚至依情況簽訂婚前契約，先釐清雙方的想法，避免婚後才發現對方跟自己想像中的不一樣！

先溝通不是現實，是為了美滿生活做準備！結婚前必須取得共識的4個話題。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 生育計畫

有一種說法是「真正的婚姻考驗，從有小孩之後才開始！」每個人的人生規劃難免不同，但要成為夫妻這個問題如果意見不一致就會比較麻煩，因為生、不生就是二選一，很難會有折衷的選項，無論條件、環境如何，有些人就是想生、有些人就是不想，所以很難互相說服，如果原生家庭還有傳宗接代的要求就更沒辦法妥協。生育計劃的問題包含要不要生小孩？要生幾個？結婚後多久生？經濟能力多少才生？生了誰是主要照顧者？其中一人要辭職嗎？如果意外有了怎麼辦？托嬰托育的方式？教養的理念？等等，關於孩子的問題真的很多，一定要想清楚、取得共識再來決定，如果沒有打算生就好好避孕，如果有意願生小孩則要做好心理準備！

2. 公婆同住問題

婆媳關係真的是千古難題，畢竟婆媳的地位、年紀都有差距，很常有觀念落差，有些婆婆可能認為同住是應該的，也把這個想法傳給兒子，兩人都覺得這件事是理所當然，媳婦卻在結婚後才知道，導致雙方衝突對立，甚至有人因此取消婚約，也有人是媳婦覺得沒關係，但是老公不想同住造成跟婆家關係不好影響婚姻。婚後住哪？買房還是租房？房子是否有被贊助？公婆想同住嗎？夫妻想同住嗎？如果立場不同如何說服公婆？這些問題都需要花時間去跟另一半溝通，即使雙方一開始的立場不一樣也沒關係，至少要讓對方知道自己的想法，努力去爭取雙贏的結果。

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3. 家務分配問題

不管是雙薪或一方是家管，對「家」這個空間有所付出都能凝聚向心力與歸屬感，所以不建議家事是其中一方全包，雙方可以決定後先試行看看再慢慢調整。需要思考的問題是：家事怎麼分配？還是定期找清潔公司？要買哪些家電減輕家事負擔？生活習慣有哪些不一樣？先定好生活公約？誰喜歡做什麼就認領那個項目，剩下的家事工作也不一定要五五平分，只要雙方能接受、不感到壓力就可以了！

4. 財產管理問題

婚前兩個人只是情侶，但婚後就變成家人，可能會有共同目標，會買車、買房或存小孩的學費等等，這時候雙方的財產是一起用或分開用就特別重要，雙方的財務狀況要不要公開透明？還是雙方依舊是各付各的？怎麼做共同儲蓄規劃？如果有一方是家管，要管錢嗎？一個月給多少生活費？如果有貸款，雙方怎麼分？這些都沒有絕對，一樣是雙方可接受就OK，重要的是不強迫、不委屈，不看別人怎樣就羨慕，每個家庭都有適合的做法。

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結婚不只是相愛，而是兩個人在一起生活，所以一定會有很多需要磨合的地方，事前講清楚、保留彈性、找到最適合的方法可以避免婚後爭吵，讓兩人可以專注在恩恩愛愛，不被生活壓垮～

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