美國饒舌天后Cardi B難忍丈夫屢出軌　花5千美金霸氣怒打「小三」

美國饒舌天后Cardi B向來敢作敢言的性格一直深受大眾歡迎及喜愛。早年她懷疑一名女性（調酒師）跟丈夫Offset疑似有不軌行為，之後她支付5000美金給朋友，請求對方的幫忙毆打女調酒師。事緣當天丈夫Offset正於Angels Strip Club表演，Cardi B連同至少9人到場鬧事，導致該名女調酒師受了輕傷。現場更一片狼籍，事後她被控12條控罪，包含兩項重罪。

時隔數年，法院終於得出判決，判處她15天的社區服務且必須承擔開庭費用，並對受害者則是有3年的保護令。判決出爐後Cardi B隨即發出聲明表示：「我曾做過糟糕的決定，我不會害怕面對、承認，我想成為我孩子們的榜樣。」



美國饒舌天后Cardi B向來敢作敢言的性格一直深受大眾歡迎及喜愛。早年她懷疑一名女性（調酒師）跟丈夫Offset疑似有不軌行為，之後她支付5000美金給朋友，請求對方的幫忙毆打女調酒師。（IG@iamcardib）

Cardi B無懼做失婚婦人 豪花5千美金怒打「小三」

在2017年Cardi B跟Offset開始交往，二人愛得火熱，不久後Offset向她求婚，更迅速結為夫婦。隔年Cardi B誕下二人首個孩子Kulture，殊不知年末時她突然在個人社交平台開直播宣布自己跟饒舌團體Migos成員Offset正式離婚，消息一出震驚全球歌迷。由於當時外界爆出Offset連番出軌偷食的消息，甚至有女人直指自己懷有Offset的孩子。事隔10天，Offset承認自己對妻子不忠，盼得到對方的原諒。

我和這個男人結婚生子、建築家庭，在他繼續糟蹋我和出軌之前，現在我就只想要先離開而已。 Cardi B

在2017年Cardi B跟Offset開始交往，二人愛得火熱，不久後Offset向她求婚，更迅速結為夫婦。（IG@iamcardib）

Cardi B丈夫Offset屢次出軌 二度宣布離婚遭質疑

丈夫Offset一連串戲碼後，二人最終重修舊好，Cardi B亦選擇原諒丈夫的過錯，一同維繫家庭繼續扶養女兒。所謂「一次不忠，百次不容」，丈夫Offset再被傳出偷食的消息，今次Cardi B不再忍了，更選擇最為極端的做法解決，花錢請人怒打「小三」，最終她獲得應有的判處。跟Offset結婚3年後，外國媒體爆出Cardi B以「絕無復合的可能性」為由向法院提交離婚申請，二度宣布離婚消息一出，不少網民都質疑Cardi B是否又炒作離婚新聞。

丈夫Offset一連串戲碼後，二人最終重修舊好，Cardi B亦選擇原諒丈夫的過錯，一同維繫家庭繼續扶養女兒。（IG@iamcardib）

不過二度宣布離婚後，Cardi B亦親自在個人社交平台回應有關離婚的問題：「我就不把鏡頭轉過來了，因為你們看不見嘻嘻哈哈的 Cardi B，現在我就像個瘋婆娘一樣，像是剛從醫院逃出來。我看到了大家為我獻上的愛與祈福，我想說謝謝，非常感謝大家。但是我很好，我想讓你們知道，我沒有為他掉一滴眼淚。你知道每一次這個男人做了令人抓狂的事情後被媒體曝光，我過去總是會哭得像個小嬰兒，非常傷心難過，因為我不喜歡看見那些爛事。但這一次，我不會再哭了。」

我沒有為他掉一滴眼淚。 Cardi B

Cardi B貫切敢言風格 38字反擊網民

此後，Cardi B貫切以往敢言風格，反擊所有質疑她的言論。她表示自己毋須炒作新聞，更直言自己是以實力成為頭版主人公，首張專輯已獲得3白金認證，不需用任何手段都能夠達到了這一切成就。其後，她更大爆丈夫Offset婚內一共出軌15次，當時選擇離婚只是及時止損，只希望順利取得愛女Kulture的監護權。不過後來經過Offset的追求攻勢，Cardi B三度與丈夫Offset復合，現時不時在社交平台放閃。

Cardi B貫切以往敢言風格，反擊所有質疑她的言論。（IG@iamcardib）

Cardi B忠於自己 不願接受謊言婚姻？

Cardi B表面看似「大癲大肺」，但內心如同小女人般，盼望得到丈夫的愛。但無奈事實是殘酷，Cardi B選擇原諒不忠的丈夫，卻換來多次傷害。

結婚時候所說的『直至死亡把我們分開』，並不只是說『沒有關雪櫃門』這些小事，而是包含所有事情的。 Cardi B

一段關係讓對方整天疑神疑鬼，無疑另一半一定有很大的責任，Cardi B的行為確是令人心疼又同情。（IG@iamcardib）

社會至今依舊有不少女士認為「男人逢場作戲，只要識返屋企就無問題」，但是婚姻正是一輩子對一個人的忠誠及愛護，Cardi B忠於自己的原則甘心成為一個失婚婦人，都不願接受一段不幸及充滿謊言的婚姻。雖則她花錢怒打「小三」以極端方法解決，一段關係讓對方整天疑神疑鬼，無疑另一半一定有很大的責任，Cardi B的行為確是令人心疼又同情。雖則如今跟丈夫Offset三度復合，但是「有頭髮邊個想做癩痢？」，希望Cardi B這次真的盼望到「浪子回頭」。