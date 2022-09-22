Marvel隊長霸氣反擊換角傳聞　重溫貝兒娜森的現代女性智慧

貝兒娜森（Brie Larson）自從在2019年接演「Marvel隊長」一角後，一直都被不少網民嘲諷造型酷似「師奶」，更有不少漫威粉絲要求換角，這位被公認為超級英雄最強的人，在今個月初出席在加州舉行的「迪士尼D23博覽」，為來年7月上映的新電影《Marvel隊長》續集《The Marvels》宣傳時，被傳媒問及她還會演「Marvel 隊長」多久時，但因為她的回應卻被指無禮而引起討論。



貝兒娜森（Brie Larson）（Getty Image）

今年「迪士尼D23博覽」在美國時間9至11日於加州舉行，當時有記者問到貝兒娜森還會演Marvel隊長多久，她擺出一副一臉不在乎的模樣，回答指：「我不知道，不知怎答這條問題。大家還想看我演嗎？」其態度看似輕佻，因此引起一眾漫威粉絲不滿。過去貝兒也曾經就不同的問題發表過不少出位言論，但卻因為「Marvel隊長」的造型不符合大眾所想，加上態度經常被指囂張，因而飽受批評。在沒有「表情」下，讓我們用文字回顧她近年的言論，其實當中有不少都存在現代獨立女性的智慧。

貝兒娜森曾輕佻地回答而再被批評。（IG@captainmarvelofficial）

貝兒娜森推翻英雄的完美形象

沒有人是完美，就連英雄都一樣會犯錯，人一生的課題可能就是不斷地學習去接受不完美的一面。貝兒娜森日前登上美國清談節目「Good Morning America」時，透露全新一集的《The Marvels》將會為大家帶來不一樣的一面，大爆Marvel隊長堅強外表的背後，即使她是宇宙最強的超級英雄，也有機會做錯決定，造成不可挽回的局面。

Marvel 隊長可能不像表面那麼完美，因為英雄並不是在任何時候都能做出對的決定的人。 貝兒娜森

貝兒娜森打破大眾審美觀

在2018年，《Marvel隊長》釋出首輪預告，已經獲兩極評價，大部分網民認為貝兒娜森（Brie Larson）不是最佳人選，更有網民認為她可以「多一點微笑會更好」，甚至引起不少網民在 Twitter 為預告中的「Marvel 隊長」改上笑容。

而貝兒娜森面對這些批評也不諱言，轉載相關的帖文並用文字反擊，直指在 Marvel 的世界裡，很多男英雄都不會笑，反問為何大眾會要求女英雄笑著上戰場，更分享網民為 Iron Man、美國隊長、奇異博士的改圖，其嘴唇改成「微笑」，問道：「這樣會好看一點嗎？」

貝兒娜森分享網民為Iron Man、美國隊長、奇異博士的改圖，諷刺大家對女英雄的要求。（Twitter截圖）

你可以是你自己，代表你可以選擇笑或不笑。你可以用自己的方式變強壯。你有權利決定你是誰，如果有人嘗試對你指手畫腳，不要相信他們。 貝兒娜森

貝兒娜森因為Marvel隊長一角而愛上健身。（IG@brielarson）

貝兒娜森因健身改寫一生

在宣傳《The Marvels》時，貝兒娜森登上美國名嘴節目「Jimmy Kimmel Live」時，笑言自己已經變成健身狂迷，也透露由她接演「Marvel隊長」一刻開始，令本來有哮喘、只愛閱讀的她變得更加強壯，健身後她在硬舉（deadlift）上可以舉到215磅重量，臀舉最高達400磅。此外，她為了角色更特別接受大量的武術訓練，當中包括拳擊、柔道、摔角等等，令自己看起來更符合角色形象。貝兒坦言遇上健身後令她改寫了一生，也漸漸愛上健身為她帶來的正面影響。

貝兒坦言遇上健身後令她改寫了一生，也漸漸愛上健身為她帶來的正面影響。（IG@Brielarson）

我接演後開始鍛鍊，令我意識到自己比想像中強壯，對抗我的哮喘問題，令我可以舉得更重。從此健身改寫了我的人生，Marvel隊長改變了我個人，而且比我想像中還要多。 貝兒娜森

貝兒娜森在2016年憑電影《抖室》奪得奧斯卡及金球獎影后。（Getty Image）

貝兒娜森勇於挑戰「不可能」任務

貝兒娜森在今年「迪士尼D23博覽」上，除了反問大家還想看她演出之外，其實她在訪問中也表示拍攝漫威的電影「救贖」了她，又表示今次拍攝將她自己推上極限，每天幾乎12小時的拍攝曾經令她感到崩潰。

貝兒娜森敢於跳出自己的舒適圈。（IG@Brielarson）

記得最初 Marvel 宣布由貝兒娜森接演「Marvel隊長」時，不少粉絲都擔心她外表過於柔弱，未能勝任角色，加上後來她的「短髮」造型而備受批評。其實貝兒娜森跟「Marvel隊長」的個性都十分相似，兩者都擁有堅強的個性，童星出身的她因為父母離異，在單親家庭長大，三人擠在一個小小的公寓中生活。貝兒娜森曾透露因為母親堅毅的性格，令她變得更加勇敢，更敢於跳出自己的舒適圈，挑戰看似「不可能」的任務。

貝兒娜森跟Marvel隊長的個性都十分相似。（IG@captainmarvelofficial）