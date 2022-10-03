心測｜在寧靜的大海上最吸引你的是？預測你未來的感情生活及對象

妞妞們近期的桃花運如何呢？感情生活還好嗎？對未來感到迷茫，還正在感情中尋尋覓覓食，不妨來做做看這款由Tinder打造的「海盜心理測驗」，透過測驗找到屬於自己的專屬交友幸運小撇步，不論是讓你能夠眺望遠方天際線的望遠鏡、每個海盜的終極目標藏寶箱、令每個旅人都著迷的美人魚、藏著各種謎團的神秘藏寶地圖，或是海上必備物品羅盤，只要憑直覺挑出一個自己最有感覺的物品，就能立馬啟航探索你的心之所向！



首先，靜下心來深呼吸，並想像一片寧靜的大海，想想對於接下來的感情生活你有什麼樣子的期待，之後憑直覺從以下五個選項中挑選出一個最順眼的圖像！選好答案之後就讓我們開始解析囉。

藉著這個海盜心理測驗，預示你將來的感情生活和對象！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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海盜心理測驗答案

A. 望遠鏡

望遠鏡是在尋找新大陸、探索充滿未知的海洋不可或缺的好夥伴，而一眼相中望遠鏡的妞妞，想必是一位充滿好奇心、喜歡到不同世界角落旅行的探險家！在感情方面喜歡與另一半上山下海，到不同的熱門景點踩點打卡、探索秘境，面對旅途中的任何困難險阻都抵擋不了你們想探索世界各處美景的決心和毅力！選A的各位可以把眼界放到外國、外地，透過不同的文化之間的交流碰撞出意想不到的火花，或許能與你走遍天下的理想對象，正在地球的另一邊等著你喔。

B. 藏寶箱

被藏寶相抓住眼球的你，是個膽大心細的女孩，更是比任何人都清楚自己的目標和夢想，這樣的你也早已知道自己正在尋找擁有哪些特質的另一半，與其等待機會來臨，更隨時準備好要主動出擊，為兩人之間的浪漫情緣破冰踏出第一步，可以多多出門來一場屬於自己的旅行、去認識新朋友，即便無緣展開一場轟轟烈烈的羅曼史，也能在過程中遇到，擁有相同的氣息與野心的人喔！

C. 美人魚

自由、獨立、又神秘是美人魚常見的代名詞，他們在大海中悠游自在，毫無羈絆，更喜歡放聲高歌，以優美的姿態和歌聲徜徉在一望無際的大海中，卻又忍不住想像在陸地上生活的樣子。選擇美人魚的妞妞，或許經常聽到身邊的人說你總是沉浸在自己的世界中，更喜歡一頭栽進不同風格的生活裡，外表看似高冷，內心卻充滿豐富的情感，若能遇到與自己一拍即合對對象，便會滔滔不絕地分享自己澎湃洶湧的情感和想法。妞妞們可以嘗試多去音樂祭、派對等場合，讓音樂成為你展現個人風格最自在、也最自信的方式！

D. 地圖

若你選擇的是地圖是最吸引你的圖像，比起抵達目的地，你更享受旅程中的經歷所帶給你的養分，也相信正是每個人不同的生命經歷，造就出了獨一無二的你。而這樣擁有旅人特質的你，在感情上並不急著找到命中注定的另一半，更享受與不同背景的人相遇並交流，這股能量也讓你不知不覺散發出備受身邊朋友喜愛的瀟灑魅力，不論是在校園中或是職場上，都是四海為家、擁有許多朋友的萬人迷。

E. 羅盤

選擇羅盤的妞妞，對藝術或許有些研究與鑑賞興趣，美術館、畫廊、市集和展覽是你閒暇之餘最常出沒的地點，而風格穿搭則是你與世界溝通的時尚宣言。不論是在學校、職場，你的個人風格總是讓人過目難忘，能夠輕鬆成為人群中最閃亮的那顆星，千萬不要放棄這個能讓大家看見你的機會，說不定會在逛展覽、購物逛街的過程中，遇到與你風格類似的對象喔～

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