愛情心測｜從拍拖節目揭露他用情是否專一　選這個的人只愛自己？

我們通常在喜歡或是有好感的對象面前會失常、表現的不像自己，多半都是考慮的太多、擔心的太多、小劇場太多。沒辦法好好地跟對方相處、自在的表現自己、營造輕鬆愉快的氛圍......



我們都不是愛上對方，而是愛上在對方身邊的自己。誰讓我們覺得在他身邊越放鬆、越自在、自己越有價值，我們就會越喜歡那個人；但是無論男女，如果真的是想要單純好好約會，沒有別的想法，那還是找個普羅大眾都可以接受的地點吧！

另外，有時候人心說變就變，想知道自己或另一半到底是不是一個用情專一的好情人，不妨嘗試讓自己或他做一做以下的心理測驗囉~

從選擇約會活動測出你的愛情觀，你或你的伴侶是一個專情的人嗎？（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 6

神準爆紅『戀愛心測』測試你的最佳戀愛期，究竟你最喜歡以下哪個約會活動呢？

A. 輕鬆談天

B. 逛街購物

C. 喝下午茶

D. 漫步海灘

同場加映：戀愛心測｜愛情離你有多遠？你和他的姻緣是「近了」還是「盡了」（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 18

A. 輕鬆談天：很專情，卻容易給對方產生壓力

美好的戀情在你心中，早就有一個固有形象，你希望對方如你一樣並追隨你的想法。但是，當你為彼此設下這樣的高標準時，無形中為伴侶製造不少的壓力，當對方不符合你預期的表現時，便出現不少爭執。建議談感情時要享受其中，而不是堅持要對方要做到你想像中的愛情模樣。

B. 逛街購物：暗藏花心個性 說分就分

這個選項的人的個性，熱愛自由，喜愛結交朋友，同時又是很看重感覺的人，所以喜歡的時候可以不顧一切，但當沒感覺的時候是可以說分就分，看待愛情是看得很開。然而這種人的心中還是很期待可找到一個真命情人，只是在找到之前，極有可能沒辦法安穩定下來。

同場加映：心測｜停滯在友達以上戀人未滿？測測看你們有多大機會能成為情侶（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 12

C. 喝下午茶：看似專情，實際只愛自己

你個性不是很熱愛社交，朋友總覺得你很難捉摸，但你談起戀愛卻可維持很久，只因你懶得再去找其他人去愛，所以有時知道是不好不壞的感情，也就繼續愛下去，實際你並不是真的很愛對方。換句話說，你最愛還是你自己，只是喜歡待在自己的舒適圈。

D. 漫步海灘：相當專情的人

說實在的，當你談起戀愛時便相當珍惜眼前對象，從沒想過出軌劈腿等狀況，而你把每段感情都以結婚為前提交往。但卻因為你如此重視愛情讓你一有情傷便難以抽離。不過對待重情的你，總會遇到與你一樣專情的另一半。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】