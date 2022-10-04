兩性關係｜女生總抱怨男生沒時間陪自已？一句說話足以讓她安心

有人說兩個人走在一起，性格上最好是一凹一凸，這樣才可以互補。不過這樣的一對往往思維上截然不同，雙方難以完全理解對方的想法。我們經常聽到女生說，男朋友沒有時間陪自己，男方卻說沒有這回事，他們已經常常見面。一位女網友曾在討論區表達了自己對於這個現象背後的原因的看法，網民們紛紛表示這位女網友解釋得很到位，說出了她們的心聲！



網友表示，爭取最大的見面機率，就是女生口中的「等」。（《太陽的後裔》劇照）

女生：「我一直都在等你！」

首先，女網友表示，當一個女生說：「我一直都在等你！」，並非指她們什麼都沒有做，呆坐在座位上等你，而是代表她因為不確定你的行程，所以不敢隨便亂跑，只因不想錯過能跟男朋友見上一面的機會。一般女生就算在做自己的事情，可能一般10分鐘就會看一次手機發訊息，費盡心思牽掛男朋友，更會為了對方而重新安排行程。因此爭取最大的見面機率，就是女生口中的「等」。

男生可能會覺得很莫名其妙，男生或許就是不想讓女方等才不跟她約的，好讓對方做自己想做的事情，所以就算沒得見面也不會生氣，因此對女生的無理取鬧感到不能理解。其實如果雙方沒有明確約定時間，就該盡量減少自己的期待，免得因為期待落空而對男方發火。畢竟「等」這件事是女生們自願做的，而不是對方要求的。至於男生也可以試著多體諒女生一點，因為女生會生氣終歸也是想見到男朋友而已。簡單說一句：「對不起讓你久等了」不會少塊肉，又可以減低女生後續的怒火和眼淚，其實還蠻划算的。

如果雙方沒有明確約定時間，就該盡量減少自己的期待，免得因為期待落空而對對方發火。（Getty Image）

男生：「我需要自己的時間。」

其次，當男生說：「我需要自己的時間」是什麼意思呢？很多女孩們一聽到這種話就歇斯底里了，其實這句話不一定等於「我不愛妳」或「我不需要你」，而是男生通常比女生更需要私人空間。這些私人時間可能是用來打遊戲、看動漫、睡覺之類，對於他們來說愛情歸愛情，並不全等同於休閒。但是對很多女生來說，和男友見面就是休閒的一部分，全然刻意取代看漫畫、韓劇，耍廢之類的事情。因為這種休閒需要雙方時間配合，女生甚至會特意把行程安排成容易和男友見面的形式。

男生通常比女生更需要私人空間的。（Getty Image）

對於男生，要一邊工作一邊想女朋友可能是困難的。可是女生是可以把戀愛當作一種動力來源，可以一邊想著對男友的的愛意，一邊發奮向上的。男生需要不同的時間工作、玩耍、休息和陪女朋友。女生除了工作，其餘唸書、玩耍、休息都是可以跟男友一起的。所以24小時分配下來，女生總是覺得男友沒時間陪自己，男生也總是覺得沒有自己的時間。

明明經常見面，為何女生還是覺得男友沒陪自己？

再來，如果以上都做齊了，為什麼明明經常見面，女生還是覺得男友沒陪自己呢？因為女生重視的不只是見面的頻率與長度，而是品質。對女生而言，可以納入「陪伴」的時間，是只有男友真正看著她的時間。只要留一點時間給兩個人獨處，不用多，10至15分鐘已經足夠，甚至也不用每天，但男生需要讓女方感覺到，你是重視她的。

女生重視的不只是見面的頻率與長度，而是品質。（《The King：永遠的君主》劇照）

真的很忙的時候該怎麼辦？

最後，如果真的很忙的時候該怎麼辦呢？第一，是傳達思念，不論有沒有想她，譬如發一句訊息「對啊！好久沒見面了，我也好想你」；第二，說明無法見面的原因；第三，把不能見面的責任丟給第三者；第四，跟她說明何時會比較有空，約個時間一起出去，給她一點小期待；最後來一個有溫度的結尾，例如：「那我先去忙了喔，我最喜歡你了。」

雖然經常要做足這些的確有點麻煩，不過多點用心，就可以省下哄回對方的時間，雙方也不用浪費在不愉快的相處上，畢竟兩人走在一起都是基於愛對方的心，希望對方開心。當然，女生也要多體諒一下男生，愛情不是十全十美的，必須兩人的磨合和耐心經營，一同守護難能可貴的感情與關係吧。