兩性關係｜如何判斷善意的謊言？選擇向伴侶坦誠或說謊的2大原則

其實人們說謊往往是為了逃避懲罰，或者是為了討好撒謊的對象。我們每個人天生就有這樣一種能力，甚至重要到比我們自己的快樂還重要。生活中往往為了不讓我們最愛的人失望總是想盡辦法地去美化自己。



如果在一段戀愛關係中，對方對其他人有了好感。你究竟會希望對方和你坦白，還是希望對方將這件事隱瞞，仍然跟你說，「我只喜歡你一個人」？可能很多人第一時間都會說，希望對方告訴自己。但實際上，如果對方毫不猶豫地坦承了「他」對他人的好感，反而會讓你覺得他並不顧及你的感受。而向你隱瞞這件事，有可能是因為他覺得這件事不會對你和他的關係有幫助，說出來只會徒增煩惱，出於保護你的目的做出了隱瞞。

在親密關係中，真的有一些謊言，會是「善意的謊言」嗎？信任必須要求完全的誠實嗎？今天就來展開談談這個問題吧。

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說真話還是說謊話，並非影響信任的根本因素

善意的謊言（white lies or prosocial lying），其實指的就是人們出於善意，比如為了避免傷害對方的感受，或是為了緩和氣氛，而說的一些與事實不符的話。我們在日常生活中都說過或被說過這樣的謊言，而這樣的善意欺騙也被認為最常發生在親近的人之間，比如伴侶、親子或朋友（Bernstein, 2017）。儘管很多人都認為不論是否懷有善意，說謊、欺騙都會讓人們對一個人的信任有所折損。

不過，令人出乎意料的是，近期的研究發現，善意的謊言是能夠增進人與人之間的信任的。 為了研究這個問題，賓夕法尼亞大學的學者Levine與Schweitzer（2014）邀請了300名被試參與了一個實驗。實驗結果顯示，被試者實際上，更相信那些對自己說了謊，卻照顧到了自己利益的告知者們。

不僅如此，研究人員還繼續開展了一系列實驗發現，不僅當一個人所說的善意的謊言有利於對方時，對方容易更相信他，而且在善意的謊言對雙方都有利時（mutual beneficial）——對方即便知道說謊者也從中獲益，對方也仍然願意相信他。Levine和Schweitzer（2014）強調，這些實驗說明了：人們所感受到的善意，並不會因為它隱藏在謊言中就有所折損。

他們認為，我們願意去相信一個人，對那個人的行為或意圖有積極、正面的預期，甚至願意在這個人面前展現脆弱（Rousseau et al., 2014）——這樣的信任的建立，關鍵在於對方的言語行為背後，是否包含了真正的善意，是否包含了對我們利益的擔憂和考慮，而不在於行為本身是否符合一般意義上的誠實。

一個人心智成熟的其中一個表現，就是他有能力脫離言辭的字面，而去理解人們真正的意圖，對他人形成整體性、連貫性的理解。在關係中，你不需要太過糾結一時的話語，而更要關注更長的時間限度裡，對方的行為，是否會經常考慮到你的利益？他有沒有把你的感受看得和他自己的一樣重要，甚至更重要？

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但有時人們自以為善意的謊言，僅只是為了自己（Self-serving）

學者們認為，有些看似是「善意」的謊言，其實不過是從說謊者自身角度出發的善意——儘管自認為是對對方有益的，但實質上卻是在過程中優先考慮了自己的利益的，而人們對於這種「自利」可能是自知的，也可能是不自知的。

為了避免衝突、維持相處和諧、「照顧對方的感受」

人們會僅僅為了避免衝突而選擇欺騙。很多人會誤以為，無論如何，在關係中衝突都應該是被避免的，所以，自己為避免衝突而說的謊就永遠是善意的。然而，衝突其實並不只包含憤怒和敵意，如我們在「如何用衝突提升親密」一文中所說，它也是有利於雙方充分地自我表達的一種方式。伴侶之間這種情況很常見，人們為了避免爭吵，都不肯說出自己實際的感受，「你怎麼了？」「沒事啊。」維持著表面的和平。

在這種情況中，所說的謊言是否是善意的，取決於一個人能否在說謊所「造成的後果」與「帶來的益處」之間為對方做出一種權衡。而有些人會一味地為迴避衝突而說謊（僅考慮造成的後果），但卻錯過了修復關係、或者幫助對方改正錯誤、提升自我的機會。

你所認為的「照顧了對方的感受」其實是服務了你自己「不用面對衝突」的目的。因為比起「感受被照顧」，對方可能更需要了解現實。這種問題在一般人際關係中也存在。比如，當你的好友將要在一個重要會議上做報告，他來向你尋求一些建議。 此時，你明明有一大堆疑問和建議，卻為了避免雙方就此展開更多細緻的討論，引發對方爭執和衝突，於是你選擇「善意地欺騙」他，告訴他講稿完全沒有問題或只有一些小問題。這看似是一種善意，但其實卻可能讓對方在會議上出糗（Bernstein, 2017）。

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為了在關係中獲得更多控制而口吐謊言

而還有一些謊言的「善意」就僅僅存在於說謊者的「巧言令色」與「操縱伎倆」裡了（manipulation）。回到文首的情境中來看。在一段關係中，一方喜歡上了一個關係外的人。他選擇隱瞞，並謊稱自己只喜歡伴侶一個人。此時，他的動機，是一個最為關鍵的因素。可能，他的確是出於保護伴侶的目的。他可能持有這樣一種感情觀，認為在長期的關係中，喜歡上其他人是一件難以避免的事，但他並不打算將這種喜歡付諸任何行動，也不認為「這種喜歡」會改變兩個人之間的關係。

他因而認為，不用把此事告知對方，可以避免對方情緒上的波動和痛苦，而自己能夠很好地處理不讓關係受到影響。但也有另外一種可能。他選擇隱瞞和欺騙，是為了讓自己掌握更多的主動權。一方面不希望伴侶對自己的感情因為這個發生改變，同時也不希望與另一方的可能性被自己的伴侶影響。但這些人，也非常擅長用「我是為了照顧你感受才說謊的」為自己開脫。此時，說謊者為了自己的利益，不僅有意欺瞞對方，還試圖改寫對方對「現實」的認知——明明在傷害他，卻不斷反復強調、洗腦（brainwashing），讓他相信這都是為了他的利益，直到他失去對「現實」的判斷，也開始相信說謊者這麼做是為了他，最終說謊者便獲得了對他更多的操縱和控制。

要區分這兩者，需要依據你對對方在更多事件和更長時間中的判斷來開展。他是否一貫是一個會把你的利益和感受看得很重的人？如果他在很多小事上都經常照顧不到你的感受，相信我，這件事他也不會是為了你而做的。

你應該知道的要點：而有時，有些「坦誠」也是自利的

也有時候，掌握更多訊息的一方之所以選擇坦誠而不說謊，並不是因為該訊息有益於對方，而是為了獲得對方對自己的認可、對自己道德品質的肯定。而這種「自利」的坦誠，研究發現，其實並不會讓對方更信任說謊者。

同樣在文首的情境中，如果伴侶中的一方，總是向另一半袒露自己對其他女性的好感，甚至傾訴得極為深入，他也有可能只是因為非常不在乎另一半的感受，只是為了滿足自己談論這些事的需求。他並不在意這些坦誠是否是有利於對方的感受和利益的。那些是為了另一半的感受而進行的訴說，你會感受到他在言辭中的情緒，且不會過分討論細節，也不會無所顧忌地抒發對另一個人的感情。因此坦誠，也和說謊一樣，可能出自兩種完全不同的目的。

由此可見，真正重要的，是真相或謊言背後，那些為對方和雙方共同利益所作出的考慮，以及飽含的善意。我們是能夠感受到善意的，只要你相信自己的心。那些用「善意」包裝的其實是利己的謊言，你也一定能感受到些微的古怪和不適。在這件事上，你需要相信自己的直覺，同時基於你對對方長期、一貫、既往的了解，做出對他說謊或者坦誠這個行動的判斷。

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難解的疑題：如何判斷我們該選擇坦誠，還是選擇說善意的謊言？

首先，權衡利弊。

當你有機會考慮是否要欺騙對方時，也就意味著在某種程度上，你掌握了比對方更多的信息，也擁有比對方更多的「權力」，如婚姻家庭治療師William Doherty所說，A lie is a form of power over someone。

當你有機會說謊的時候，意味著你已經有了超過對方的權力。此時，你也有了相應的責任，去為對方及彼此去更全面考慮和權衡。 而正前文所說，你需要去權衡真相或謊言可能給對方「造成的後果與帶來的利益」「短長期的利益」等。

比如，考慮到善意的謊言僅能使對方一時心情愉悅，但卻可能使他在會議上表現欠佳，你可能應該選擇告訴對方實際需要改進的部分（Lupoli et al., 2017），但若你知道情緒將極大影響他的表現，你可能又可以有不同的做法。

其次，考慮時機。

當你在做判斷的時，若對方仍然有機會做出應對、調整或改變，即「事前」，你應該選擇告訴他真相；而如果是「事後」，你可以考慮以善意的謊言給予對方更多的肯定、安撫。 比如，當伴侶在出席晚宴前向你尋求意見，那麼你應該告訴伴侶真相——他的衣服不合身；而若是對方在晚宴結束後詢問你看法，那麼你可能更應該以善意的謊言安撫他——他今晚的打扮很奪目。

除此之外，你還需要明白，一個謊言常常的確是需要我們用更多的謊來圓的。

若基於以上這幾點的考量，你認為自己還是應該向對方坦誠，但又擔心真相可能會傷害到對方，以下建議供你參考：

1. 在說出真相之前，不妨先問問對方是否想要了解真實的情況。以一種「尋求許可」（ask permission）的方式，幫助你了解對方的接受度，以便調整你坦誠的方式或程度。

2. 設身處地地去思考，如果是你即將面對這樣的真相，你希望這個真相被誰，被以怎樣的方式表達。你的誠實，也仍然可以是友善的（be honest, but also be kind）。

3. 在溝通時，可以選擇一些私密、安全、放鬆的環境；並且準備好對於一些突發情況的應對，比如對方的沉默、情緒崩潰等等。

4. 在坦誠的同時，你也可以提供一些建設性的意見，幫助對方更好地應對真相，並且感受到你的善意和支持。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】