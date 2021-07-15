兩性關係｜伴侶經常呷醋等於愛你？令人窒息的愛不可能長久

在愛情中不吃醋不代表不愛你，今天我想來進一步跟各位談談「吃醋就代表很在乎很愛嗎？」

文：Dr. Gracie許藍方博士



某天下午，一位只有一面之緣的朋友私訊我：「你有空嗎？我想找你聊聊。我已經和你的助理約了時間，下禮拜見吧！」

當時在外人看來的他們是如此的幸福快樂，從她沉重的聲音裡，我聽到了強忍堅強下那不堪一擊的脆弱。

小西走入診間，還沒坐下來就急著對我說：「跟他之間的相處，我越來越覺得好不舒服好痛苦。」

「那你為什麼不離開呢？」

「因為我覺得他很在乎我很愛我，但是我卻出現不開心的感覺，是不是代表我不珍惜？這是我今天想來諮詢的原因，我想看看是不是自己出了什麼樣的問題。」

「為什麼你會覺得你感覺不舒服，就是不珍惜或者自己有問題呢？」

「他在乎我做的任何事情，包括我的一舉一動還有與異性之間的相處，包括我才剛出門來找妳，他現在就開始找我了。」小西無奈地拿著手機上的訊息給我看，接著說：「一開始，我覺得自己好被重視，但是隨著時間越來越久，我開始出現了窒息的感覺，有時候跟他反應我覺得他管太多，但他卻洗腦我是我不珍惜，有時候甚至會在吵架的時候，刻意觀察我的行為來定義我愛不愛他。」

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當妳出現這種窒息的感覺，就代表妳在這段關係裡已經呼吸不到空氣，一段無法呼吸的關係怎麼可能會長久呢？ 許藍方博士

但是，當妳處於一個令妳窒息的空間裡，妳不是逃離這個沒有氧氣的地方，反而認為是不是自己出了甚麼問題，所以無法呼吸。

親愛的，你知道嗎？妳以為的吃醋已經不是感情中純粹的調劑，而是扼殺感情的利刃，這已經無關乎愛或者在乎，而是一個利用控制與限制對方的行為來滿足自己在關係中的不安全感，用妳的行為反應當作妳是否有達標的回饋，妳知道妳們的關係已經扭曲且不健康了嗎？

請妳記得，一旦感到不舒服，甚至出現了窒息感的時候，請靜下來好好想想，他愛的是「妳」，還是他只是需要一個能夠滿足安全感的「人」？此外，也請妳思考一下，妳明明知道自己不快樂卻離不開的原因，是因為妳真的很愛他，還是妳也只是沉浸在一個「被需要」的假象中？好比一隻被主人囚禁的鳥，痛苦於無法自由的飛翔，也享受在被關在籠裡的窒息感，只因為妳認為「主人因為很愛我，所以不想讓我離開」。

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當妳已經感到不舒服的時候，請正視妳內心的難受，而不是合理化對方的錯誤行為。試著找到自己存在的價值，當妳懂得欣賞自己的時候，妳就不再需要用「被限制」來肯定在關係中的自己。 許藍方博士

一對相愛的人，在乎的是兩個人快不快樂，而非從彼此身上滿足自己的需求；而一段長久的感情，需要兩個都能自在呼吸的個體。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：愛情關係裡，吃醋就代表很在乎很愛嗎？】