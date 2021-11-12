兩性關係｜6個讓愛情細水長流的秘訣　心理學家：愛不等於佔有

如何讓戀情永不褪色？無論是相愛僅僅幾個月還是好幾年，人們總在尋求這個問題的解答。



是什麼原因讓人們想要離開一段感情，又是什麼促使他們想要在一起？人跟人之間不可能只有歡愉，也會有齟齬與摩擦；一旦相處久了，對伴侶感到失望是自然的。想要在失望之後，與對方繼續相愛、甚至進一步深化感情，需要採取什麼行動呢？擁有 40 年諮商經歷的臨床心理學家和婚姻顧問 Randi Gunther 是這樣說的：

那些在關係中感到最從容自在的人們，往往是最成功的戀愛伴侶 。他們不僅保持愛情的完整，還能隨著時間的推移，觀察到彼此在關係中的成長。



激情與吸引力，總有一天會褪去；但是「熟悉的親密感」卻能夠細水長流。能在一段關係中帶給伴侶最大程度的舒適與自在感，就是維繫與滋養親密感的關鍵 。為此，我們必須做到下面 6 項秘訣：

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1. 持續尊重對方

心理學家 Randi Gunther 將「尊重」這件事定義為：如果你知道哪些行為可能讓你的伴侶受到傷害，就永遠不要去做那些事 。紐約的心理治療師 Ken Page 也認為，在感情中「尊重」經常比「愛」還要更重要，這是建立自我價值與互相信任的基礎，也是所有成功關係的根本。

2. 接受對方的缺點

相愛初期人們很少會批評他們的伴侶。但隨著關係成熟，我們不知不覺對另一半的過錯與缺失更敏感、更敢責備。Randi Gunther 說： 嘲弄、蔑視與偏見，會擊垮所有愛情。成功的伴侶們會包容彼此的不完美，而不會批判並試圖將對方塑造成理想情人。

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3. 兼容彼此的差異

Randi Gunther 覺得，多數的人在感情中總是追求和諧，希望對方跟自己有相近的觀點、還有一致的生活步調，與同樣的未來願景。

但是成功的伴侶們不會力圖說服另一半。他們尊重且包容彼此的差異，當伴侶有新的想法和行為， 即使與自己的價值觀不同，也會鼓勵對方並摸索出新的共存方式 。

4. 記得相愛的初衷

當親密關係的時間軸拉長，生活中的種種壓力，很容易讓我們忘記跟伴侶最初相愛的原因，每天都在捫心自問：自己當初怎麼會跟他在一起？

但是成功的伴侶們經常將彼此相愛的初衷放在心上，也許雙方都對家庭生活充滿嚮往，也許是對方身上有某種比任何人都突出的美好特質。他們會回味過往的誓言、一起做過的事、去過的地方，細味那些美好的回憶，並討論對這段關係未來的期望。無論關係面臨哪種危機，他們都致力於讓愛情活著，而不是讓懷疑、焦慮扼殺彼此的親密感。

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5. 堅信伴侶的內在價值

成功的戀愛伴侶都幾乎擁有一種特質： 他們會相信彼此的善良的個性 。爭吵與衝突並不會影響他們對另一半人格價值的信心，而即使對方做出冒犯、讓人失望的行為，他們仍然相信伴侶是一位善良並且值得被愛的人。

6. 「愛」不等同「佔有與支配」

Randi Gunther 表示：

「在所有高品質的關係中，『非所有權原則』始終存在 。執業 40 年來，我從未見過推崇這項原則的伴侶失去他們之間的愛。」

成功的伴侶並不會視自己為另一半的「擁有者」，也不會利用嫉妒、不安全感去控制對方。控訴、情緒勒索、威脅等方法可能在短期內達到目的，但長遠而言，也會為關係埋下不定時炸彈。

相反的，「非所有權的愛」創造了長久的信任和支持 ，伴侶們可以自由地表達他們最深切的願望。他們雖然彼此相愛，卻不是對方的附屬品，也不是對方的追蹤器。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】